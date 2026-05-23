UNAM celebra el 11° Encuentro con la Tierra con música, talleres y conferencias el domingo 24 de mayo, así puedes asistir

Este evento celebra el cuidado del suelo y la importancia de la agricultura, invitando a la comunidad a participar en actividades educativas el 24 de mayo en Alameda Santa María la Ribera y el Museo de Geología de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará el 11° Encuentro con la Tierra el próximo domingo 24 de mayo, una jornada dedicada a la divulgación científica, la cultura y la reflexión sobre el cuidado del suelo y el futuro ambiental.

Bajo el lema “Cuidar el suelo y cultivar el futuro”, el evento busca resaltar la labor de las mujeres en el campo y la importancia de preservar los recursos del planeta. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, con sedes principales en el Museo de Geología, el quiosco Morisco y la Alameda de Santa María la Ribera.

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Ricardo Barragán Manzo, director del Instituto de Geología, explicó que esta efeméride impulsada por la UNESCO subraya el papel de las mujeres en los sistemas agroalimentarios y la relevancia de su aporte para el desarrollo sostenible.

“Generaremos conciencia a través de divulgar la importancia de cuidarlo porque hay estadísticas alarmantes acerca de su degradación”, señaló, destacando la colaboración con la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM y la alcaldía donde se ubica el museo.

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El programa, que cada año reúne a miles de asistentes de todas las edades, ofrece talleres, conferencias y actividades culturales para fortalecer el vínculo entre la sociedad y la comunidad científica, promover el pensamiento crítico y la conciencia ambiental.

Programación: conferencias, música y actividades para todos

Las actividades darán inicio a las 10:00 horas con la inauguración y la presentación musical de la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli Garibaldi frente al Museo de Geología.

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A lo largo del día, los asistentes podrán disfrutar de diversas conferencias y charlas, entre las que destacan la participación de Miguel Alcubierre, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con la charla “Más rápido que la luz”, y la presentación del fotógrafo Sergio Tapiro con “Tierra de volcanes”.

El evento ofrecerá conversatorios sobre temas como el papel del suelo en la vida urbana, la cadena alimentaria y la agricultura del futuro, con la intervención de destacadas investigadoras e investigadores.

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El componente cultural será clave, con la participación del grupo coral “Voces de la Tierra”, la Big Band Jazz Kids, el grupo de rock “El sótano de Hortensia”, la orquesta de salsa “Xolo Orquesta”, y la compañía de danza folclórica Tochtli. Los asistentes también podrán disfrutar de música folclórica con Son de Roca y propuestas escénicas como Los Monómanos (títeres).

El programa contempla talleres y actividades para toda la familia, con espacios para la reflexión sobre el cambio climático, la gestión del agua, la formación de volcanes y los saberes indígenas sobre el suelo y la agricultura. La jornada concluirá alrededor de las 19:45 horas, después de la clausura oficial del evento.

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El 11° Encuentro con la Tierra es una oportunidad para acercarse a la ciencia, la cultura y la defensa ambiental, en uno de los recintos más emblemáticos de la UNAM y la Ciudad de México. Para asistir, solo es necesario acudir al Museo de Geología y la Alameda de Santa María la Ribera desde las 10:00 de la mañana y sumarse a las actividades que estarán disponibles para todo público, sin costo alguno.

Consulta horarios y el programa completo en este link: encuentrotierra.geologia.unam.mx/

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