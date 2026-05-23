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¿Por qué Nodal no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo disco? Esto dijo sobre los duetos

El artista lanzó su nuevo álbum ‘Bandera Blanca’ y explicó el trasfondo

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Ángela Aguilar
Ángela Aguilar se deslindó de la polémica dando “me gusta” al comunicado oficial y eliminando cualquier referencia personal a “Un Vals” en sus perfiles digitales. (@nodal / Ángela Aguilar)

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de Bandera blanca, su nuevo álbum completamente en solitario.

La ausencia de duetos, especialmente con Ángela Aguilar, generó preguntas entre los fans del regional mexicano.

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El propio Nodal explicó en entrevista que la decisión fue deliberada y respondió sobre la importancia de volver a sus raíces y priorizar su propio proceso creativo.

“Bandera blanca” sin duetos: la decisión de Nodal

Durante una conversación con Diego Madrigal en el pódcast La Heladera, Nodal habló abiertamente sobre la ausencia de colaboraciones en su nuevo material.

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Christian Nodal
(Facebook Christian Nodal)

“He chambeado un montón para llegar hasta acá y le he dedicado mucho amor al arte, sobre todo. Cuando te digo que Christian ahora se merece todo, es hacer la música que quiere con quien quiere”, afirmó el cantante, dejando claro que buscaba total autonomía en cada tema.

Sobre la tendencia actual de hacer duetos para alcanzar mayor éxito comercial, Nodal fue directo:

“Sé que para muchos hoy… parece que es obligatorio tener muchos duetos, pero yo vengo de otra temporada de música y la realidad es que siempre se hacen los duetos por gusto, nunca era por un compromiso ni mucho menos”.

Christian Nodal
(Facebook Christian Nodal)

Subrayó que en Bandera blanca quiso romper con esa expectativa y entregarse a su propio sonido: “En esta etapa me encuentro en tomar mis decisiones yo mismo”.

La ausencia de Ángela Aguilar y el regreso a lo personal

La ausencia de Ángela Aguilar en el disco no pasó desapercibida, sobre todo después del éxito de colaboraciones previas entre ambos y de la cercanía que han mostrado públicamente.

Nodal, sin mencionar nombres, dejó claro que este proyecto era cien por ciento personal:

“Bandera Blanca para mí el mensaje está muy claro, ¿no? 'Ya suéltenme’”, dijo sobre el sentido de libertad y cierre de ciclos que buscó transmitir.

El álbum, explicó, es un regreso a lo más puro del mariachi y el sentimiento mexicano, sin más voces que la suya:

“Es un álbum bien, bien mariachi, un álbum cien por ciento apasionado, que represente la bandera de México y que sirva para tomar, para enamorarse, para llorar, para lo que sea”.

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