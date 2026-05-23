México

Cómo hacer infusión de cedrón para calmar el estómago y el estrés

Te decimos cómo prepara esta receta fácil y desde casa

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Una taza de té blanca con diseño floral contiene una infusión caliente con vapor, tres margaritas de manzanilla y una rama verde de cedrón.
Una taza de infusión humeante con flores frescas de manzanilla y una ramita de cedrón reposa sobre una mesa de madera, ofreciendo un momento de tranquilidad y bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de cedrón, manzanilla y anís resulta en una infusión suave, aromática y profundamente relajante. Esta tisana es famosa en la herbolaria mexicana por sus propiedades digestivas y calmantes, ideal para tomar antes de dormir, después de una comida copiosa o en cualquier momento de estrés.

El cedrón aporta notas cítricas y frescas, la manzanilla suavidad y dulzor, y el anís un toque especiado y digestivo. Es apta para todas las edades y no contiene cafeína.

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Receta de infusión de cedrón, manzanilla y anís

La infusión de cedrón, manzanilla y anís se prepara con hojas frescas o secas de cedrón, flores de manzanilla y semillas de anís. Se puede endulzar con miel o tomarla al natural.

Una taza blanca decorada con flores contiene una infusión humeante, flotando manzanillas y una ramita de cedrón. Está sobre una mesa de madera con flores y una cuchara.
Una taza de infusión humeante con flores frescas de manzanilla y una ramita de cedrón descansa sobre una mesa de madera, simbolizando la calma y el bienestar natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación: 2 minutos
  • Infusión: 8 minutos

Ingredientes

  1. 1 ramita de cedrón fresco (o 1/2 cucharada seca)
  2. 1 cucharada de flores de manzanilla (frescas o secas)
  3. 1/2 cucharadita de semillas de anís (anís verde)
  4. 2 tazas de agua
  5. Miel o endulzante natural a gusto (opcional)
  6. Rodaja de limón para servir (opcional)

Cómo hacer infusión de cedrón, manzanilla y anís, paso a paso

  1. Hervir el agua y apagar el fuego al primer hervor.
  2. Colocar el cedrón, la manzanilla y el anís en tetera o jarra resistente al calor.
  3. Verter el agua caliente sobre las hierbas y tapar.
  4. Dejar reposar 8 minutos para que suelten aromas y principios activos.
  5. Colar la infusión y servir en taza.
  6. Endulzar con miel si se desea y decorar con una rodaja de limón.

Consejos técnicos:

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  • No excedas el tiempo de infusión para evitar sabores amargos.
  • Usá ingredientes frescos para un aroma más intenso, pero también funciona perfectamente con hierbas secas.
  • Tomá esta infusión tibia antes de dormir o luego de comidas pesadas.
Una vista aérea de una taza de infusión humeante con una flor de manzanilla, rodeada de flores de cerezo, rosas rojas y manzanilla fresca sobre madera.
Una taza de infusión caliente con una flor de manzanilla flotando, rodeada de flores frescas de cerezo rosadas, rosas rojas y manzanilla, dispuestas sobre un fondo de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 tazas.

Valor nutricional por porción

  • Calorías: 0-15 kcal (según si se endulza)
  • Grasas: 0 gr
  • Carbohidratos: 0-4 gr
  • Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen del tipo y cantidad de endulzante utilizado.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 24 horas, en botella cerrada. Se puede tomar fría, pero el aroma es más intenso tibia.

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