Cómo hacer infusión de cedrón para calmar el estómago y el estrés

Una taza de infusión humeante con flores frescas de manzanilla y una ramita de cedrón reposa sobre una mesa de madera, ofreciendo un momento de tranquilidad y bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de cedrón, manzanilla y anís resulta en una infusión suave, aromática y profundamente relajante. Esta tisana es famosa en la herbolaria mexicana por sus propiedades digestivas y calmantes, ideal para tomar antes de dormir, después de una comida copiosa o en cualquier momento de estrés.

El cedrón aporta notas cítricas y frescas, la manzanilla suavidad y dulzor, y el anís un toque especiado y digestivo. Es apta para todas las edades y no contiene cafeína.

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Receta de infusión de cedrón, manzanilla y anís

La infusión de cedrón, manzanilla y anís se prepara con hojas frescas o secas de cedrón, flores de manzanilla y semillas de anís. Se puede endulzar con miel o tomarla al natural.

Una taza de infusión humeante con flores frescas de manzanilla y una ramita de cedrón descansa sobre una mesa de madera, simbolizando la calma y el bienestar natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación: 2 minutos

Infusión: 8 minutos

Ingredientes

1 ramita de cedrón fresco (o 1/2 cucharada seca) 1 cucharada de flores de manzanilla (frescas o secas) 1/2 cucharadita de semillas de anís (anís verde) 2 tazas de agua Miel o endulzante natural a gusto (opcional) Rodaja de limón para servir (opcional)

Cómo hacer infusión de cedrón, manzanilla y anís, paso a paso

Hervir el agua y apagar el fuego al primer hervor. Colocar el cedrón, la manzanilla y el anís en tetera o jarra resistente al calor. Verter el agua caliente sobre las hierbas y tapar. Dejar reposar 8 minutos para que suelten aromas y principios activos. Colar la infusión y servir en taza. Endulzar con miel si se desea y decorar con una rodaja de limón.

Consejos técnicos:

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No excedas el tiempo de infusión para evitar sabores amargos.

Usá ingredientes frescos para un aroma más intenso, pero también funciona perfectamente con hierbas secas.

Tomá esta infusión tibia antes de dormir o luego de comidas pesadas.

Una taza de infusión caliente con una flor de manzanilla flotando, rodeada de flores frescas de cerezo rosadas, rosas rojas y manzanilla, dispuestas sobre un fondo de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 tazas.

Valor nutricional por porción

Calorías: 0-15 kcal (según si se endulza)

Grasas: 0 gr

Carbohidratos: 0-4 gr

Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen del tipo y cantidad de endulzante utilizado.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 24 horas, en botella cerrada. Se puede tomar fría, pero el aroma es más intenso tibia.