Cómo hacer infusión de cedrón para calmar el estómago y el estrés

La combinación de cedrón, manzanilla y anís resulta en una infusión suave, aromática y profundamente relajante. Esta tisana es famosa en la herbolaria mexicana por sus propiedades digestivas y calmantes, ideal para tomar antes de dormir, después de una comida copiosa o en cualquier momento de estrés.
El cedrón aporta notas cítricas y frescas, la manzanilla suavidad y dulzor, y el anís un toque especiado y digestivo. Es apta para todas las edades y no contiene cafeína.
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Receta de infusión de cedrón, manzanilla y anís
La infusión de cedrón, manzanilla y anís se prepara con hojas frescas o secas de cedrón, flores de manzanilla y semillas de anís. Se puede endulzar con miel o tomarla al natural.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 2 minutos
- Infusión: 8 minutos
Ingredientes
- 1 ramita de cedrón fresco (o 1/2 cucharada seca)
- 1 cucharada de flores de manzanilla (frescas o secas)
- 1/2 cucharadita de semillas de anís (anís verde)
- 2 tazas de agua
- Miel o endulzante natural a gusto (opcional)
- Rodaja de limón para servir (opcional)
Cómo hacer infusión de cedrón, manzanilla y anís, paso a paso
- Hervir el agua y apagar el fuego al primer hervor.
- Colocar el cedrón, la manzanilla y el anís en tetera o jarra resistente al calor.
- Verter el agua caliente sobre las hierbas y tapar.
- Dejar reposar 8 minutos para que suelten aromas y principios activos.
- Colar la infusión y servir en taza.
- Endulzar con miel si se desea y decorar con una rodaja de limón.
Consejos técnicos:
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- No excedas el tiempo de infusión para evitar sabores amargos.
- Usá ingredientes frescos para un aroma más intenso, pero también funciona perfectamente con hierbas secas.
- Tomá esta infusión tibia antes de dormir o luego de comidas pesadas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 tazas.
Valor nutricional por porción
- Calorías: 0-15 kcal (según si se endulza)
- Grasas: 0 gr
- Carbohidratos: 0-4 gr
- Proteínas: 0 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen del tipo y cantidad de endulzante utilizado.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 24 horas, en botella cerrada. Se puede tomar fría, pero el aroma es más intenso tibia.
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