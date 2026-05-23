Estos son los mejores memes que dejaron los ‘candelabros’ de Metro Hidalgo tras renovaciones en CDMX

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En medio de la cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026, las remodelaciones en el Metro de la Ciudad de México han provocado todo tipo de reacciones en redes sociales después de que usuarios captaron los nuevos 'candelabros’ en la estación Hidalgo.

Aunque en realidad son faroles, usuarios en redes sociales los bautizaron de la otra manera y se desató una ola de memes que rápidamente se viralizaron entre los capitalinos, quienes no dejaron pasar la oportunidad de bromear sobre el tema.

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¿Por qué pusieron faroles en el metro?

Lass autoridades de la CDMX anunciaron que la renovación de 20 estaciones estará terminada antes del 11 de junio, fecha en que arranca el Mundial.

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El gobierno destinó 1,500 millones de pesos federales y 700 millones del propio Metro para intervenir zonas clave, pero la aparición de los faroles en Hidalgo opacó cualquier cifra y se robó la conversación digital.

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Faroles en Metro Hidalgo sorprenden a usuarios

Las imágenes y videos de los 'candelabros’ en los andenes de Hidalgo circularon desde este 22 de mayo.

Usuarios señalaron lo inusual que resulta ver este tipo de decoración en una estación donde el flujo de personas es constante y el entorno suele ser más funcional que estético.

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“Bienvenidos a Versalles”, escribió una usuaria en X. Otros bromearon con que “el Metro ya parece París”, mientras compartían fotos editadas de aristócratas esperando el convoy.

La comparación con escenarios lujosos no tardó en extenderse. Varios internautas comentaron que quedaría mejor quedar de verse “debajo del candelabro” y no bajo el tradicional reloj del andén.

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Los mejores memes y reacciones que dejó la renovación

La creatividad de los mexicanos se hizo presente en memes donde la estación Hidalgo aparece convertida en salón de baile, set de película francesa y hasta referencia a Shrek y los Simpsons.

Entre las críticas, algunos usuarios recordaron que el Metro arrastra problemas más urgentes.

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“Ponen candelabros pero no arreglan las filtraciones de agua”, se lee en una de las publicaciones más compartidas. Otros cuestionaron la prioridad del gasto, aunque la mayoría optó por el humor para hablar de la transformación.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sostiene que la renovación es “una gran tarea estratégica” para garantizar un transporte digno y seguro, pero en las redes la discusión gira en torno al inesperado aire de elegancia que ahora adorna la estación Hidalgo.

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