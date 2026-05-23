México

Destituyen a Erica Alonso como albacea de la herencia de Joan Sebastian en EEUU: quién quedará a cargo

La exesposa del ‘Poeta del Pueblo’ estuvo en una audiencia en Texas

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Erica Alonso y Joan Sebastian -México- 23 mayo
(Instagram/Captura de pantalla Ventaneando)

Erica Alonso fue destituida oficialmente como albacea de la sucesión de Joan Sebastian en Estados Unidos.

El cargo como administradora de los bienes y derechos del Poeta del Pueblo ahora quedará en manos de otra persona designada por el juez encargado del caso.

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El cambio ocurre tras una larga disputa familiar y múltiples señalamientos sobre la transparencia en el manejo del patrimonio, en un proceso que podría reorientar la administración de la herencia millonaria de Joan Sebastian.

Erica Alonso confirma su salida: “Mi labor está hecha y limpia”

Durante la audiencia del pasado 22 de mayo en Texas y en un encuentro con la prensa transmitido por Ventaneando, Erica Alonso anunció:

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“Hace aproximadamente una semana, oficialmente, ya no soy la administradora de la sucesión de mi exesposo. Eso no es una victoria para ninguno de los herederos realmente, porque mi resignación hacia esta sucesión sucedió hace casi dos años”.

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(Cuartoscuro)

Alonso explicó que desde hace dos años solicitó al juez su retiro, pero este no la relevó hasta encontrar un perfil adecuado.

“Gracias a Dios, el juez ha encontrado a alguien que me supla, que no es ninguno de los herederos ni ninguna de las partes interesadas”, destacó. Añadió que su único interés era la justicia para los cuatro herederos que, según ella, han quedado fuera del proceso.

La exalbacea también respondió a los señalamientos de José Manuel Figueroa sobre presuntas irregularidades:

La Octava Maravilla era el sueño de Joan Sebastian. Foto: Facebook Joan Sebastian.
La Octava Maravilla era el sueño de Joan Sebastian. Foto: Facebook Joan Sebastian.

“Eso no es cierto. Esa sucesión está más que limpia y transparente. Por mi parte, mi labor está hecha y limpia en todos los sentidos”.

¿Quién será la nueva albacea?

Erica Alonso informó que la nueva albacea es Kim Lowe, abogada independiente y ajena a los herederos y partes interesadas.

“Ella tendrá que responder al juez y tendrá que hacer cada acción que se tenga que hacer, todas aprobadas por este juez, como lo hice yo”, puntualizó.

El relevo en la administración ocurre en medio de una pugna legal y mediática sobre la residencia legal de Joan Sebastian y el destino de sus bienes, con el debate abierto sobre la posibilidad de trasladar el proceso a México.

Alonso reiteró que la decisión sobre el futuro de la sucesión y el reparto de la herencia “tendrá que contestarla un abogado”, y pidió que se haga justicia para todos los involucrados.

¿Cuál es el grado de estudios de Kim Lowe?

Según información de su sitio oficial, Kim Lowe es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. Cuenta con una sólida formación legal respaldada por su título profesional en una de las instituciones más reconocidas del estado.

Lowe se especializa en transacciones inmobiliarias y posee certificación de la Junta de Especialización Legal de Texas tanto en bienes raíces comerciales como residenciales.

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