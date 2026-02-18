México

Presidenta del Senado afirma que la reforma electoral responderá a “distintos reclamos sociales”

La propuesta se someterá a valoración parlamentaria en cuanto se entregue a alguna cámara del Legislativo

Guardar
La iniciativa electoral enviada por
La iniciativa electoral enviada por Claudia Sheinbaum busca atender demandas ciudadanas sobre democracia y representación en los procesos electorales. (Cuartoscuro)

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, reafirmó el 17 de febrero que la próxima reforma electoral representa una oportunidad histórica para atender los reclamos sociales sobre democracia y representación. “Estamos dispuestos a abrir el debate sobre los temas que se podrían abordar, enfatizó la legisladora en el comunicado oficial.

Laura Itzel Castillo destacó que la iniciativa que enviará Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión será relevante para la sociedad, al formar parte de las respuestas a las demandas de la población en torno a los procesos electorales.

“La iniciativa en materia electoral dará respuesta a los distintos reclamos sociales que durante muchos años ha hecho la ciudadanía en esta materia”, remarcó la presidenta del Senado.

Subrayó que existe disposición en el Senado para el diálogo y la construcción de consensos. Itzel Castillo consideró que el proyecto debe analizarse con apertura, porque “es importante tomar en cuenta el sentir de la población.

La presidenta del Senado mencionó que los aspectos clave que se discutirán en la reforma responden a exigencias sociales de largo plazo: mayor fiscalización de los recursos públicos en procesos electorales, revisión al financiamiento de partidos y equilibrio en la representación por la vía plurinominal. “Es fundamental que haya una representación de toda la sociedad, porque todos tienen que estar representados”, insistió Laura Itzel Castillo.

Laura Itzel Castillo busca que la reforma electoral haga que los legisladores sean más cercanos a la población

La senadora enfatiza la necesidad
La senadora enfatiza la necesidad de políticas de austeridad y mayor cercanía entre legisladores y ciudadanía para dignificar al Poder Legislativo. ( Senado de la República)

En declaraciones anteriores, Laura Itzel Castillo priorizó temas como la austeridad y la cercanía entre legisladores y ciudadanía.Menos escritorio y más territorio” es la consigna que, afirmó, debe guiar la labor legislativa.

La legisladora señaló que la población ha pedido reiteradamente mayor austeridad y presencia legislativa, elementos que considera esenciales para dignificar la tarea parlamentaria y reconectar con la sociedad.

Señaló que existe una aspiración social de larga data para concretar una reforma al sistema electoral, lo que responde alsentir ciudadano, ya que el Poder Legislativo “nunca ha sido bien visto, desafortunadamente”.

En relación con los acuerdos parlamentarios, Laura Itzel Castillo advirtió sobre la importancia de construir consensos para la aprobación de la reforma y señaló que lo siguiente es construir acuerdos entre legisladores para obtener los votos necesarios y lograr la aprobación del proyecto.

Laura Itzel Castillo destaca las conversaciones entre la comisión de la reforma electoral y el INE

La Comisión Presidencial para la
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y el INE realizaron foros abiertos que aportaron insumos técnicos fundamentales para la propuesta. (Crédito: X | @LauraI_Castillo)

La presidenta del Senado recordó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, junto con el Instituto Nacional Electoral (INE), han organizado foros abiertos que aportaron insumos técnicos fundamentales para la iniciativa.

Laura Itzel Castillo informó que la reforma electoral forma parte de los 100 compromisos adquiridos durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

Enfatizó la senadora que es necesario construir acuerdos amplios para lograr la aprobación de la reforma, “porque es una de las más trascendentales, ya que se ha debatido incluso antes de que esté presentada, como lo hemos visto”.

Temas Relacionados

Reforma ElectoralSenadoLaura Itzel CastilloPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.8 en Pinotepa Nacional

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca: se registra

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, coloca placa en casa de José José junto a Anel Noreña y José Joel

En el que hubiera sido el cumpleaños número 78 del ‘Príncipe de la canción’, la funcionaria y la familia del intérprete le rindieron un homenaje público

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco,

Línea 3 del Mexicable en Naucalpan tendrá más de 200 cabinas con cámaras y wifi, confirma Edomex

Se prevé que esta nueva ruta del Estado de México traslade más de 40 mil pasajeros diariamente, revelaron autoridades mexiquenses

Línea 3 del Mexicable en

Temblor hoy 17 de febrero en México: reportan sismo de magnitud 5.0 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 17 de febrero

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

La agenda de la Selección Mexicana incluirá duelos confirmados ante Islandia, Portugal y Bélgica

México suma tres amistosos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a más de 60

Sentencian a más de 60 años de prisión a “El Nariz”, líder de la Familia Michoacana en el Valle de Toluca

Operativa Barredora estaría detrás del triple homicidio en el bar Sala de Despacho de Puebla

Identifican participación de al menos seis personas en atentado contra diputados de MC en Culiacán, Sinaloa

Dos personas fueron procesadas por las mantas donde amenazaban de muerte al cantante de narcocorridos Javier Rosas en Sonora

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco,

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, coloca placa en casa de José José junto a Anel Noreña y José Joel

Lupita Villalobos se burla de la polémica entre Alana Flores y Samadhi Zendejas en Supernova Génesis

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 17 de febrero

Supernova Génesis aclara los motivos por los que se canceló la pelea de Alana y Samadhi: ¿quiénes podrían ocupar su lugar?

El penthouse de Luis Miguel en Miami, testigo de romances y misterios, busca nuevo dueño por USD 5 millones

DEPORTES

México suma tres amistosos en

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

Santos retira de su estadio a aficionados por protestar

Keylor Navas podría dejar a Pumas e interesa en la MLS

FMF confirma que el Estadio Ciudad de México sí será sede del México vs Portugal, pese a rumores de retrasos

Puebla vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la jornada 7 del Clausura 2026