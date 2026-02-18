Presidenta del Senado afirma que la reforma electoral responderá a “distintos reclamos sociales”

La iniciativa electoral enviada por Claudia Sheinbaum busca atender demandas ciudadanas sobre democracia y representación en los procesos electorales. (Cuartoscuro)

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, reafirmó el 17 de febrero que la próxima reforma electoral representa una oportunidad histórica para atender los reclamos sociales sobre democracia y representación. “Estamos dispuestos a abrir el debate sobre los temas que se podrían abordar”, enfatizó la legisladora en el comunicado oficial.

Laura Itzel Castillo destacó que la iniciativa que enviará Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión será relevante para la sociedad, al formar parte de las respuestas a las demandas de la población en torno a los procesos electorales.

“La iniciativa en materia electoral dará respuesta a los distintos reclamos sociales que durante muchos años ha hecho la ciudadanía en esta materia”, remarcó la presidenta del Senado.

Subrayó que existe disposición en el Senado para el diálogo y la construcción de consensos. Itzel Castillo consideró que el proyecto debe analizarse con apertura, porque “es importante tomar en cuenta el sentir de la población”.

La presidenta del Senado mencionó que los aspectos clave que se discutirán en la reforma responden a exigencias sociales de largo plazo: mayor fiscalización de los recursos públicos en procesos electorales, revisión al financiamiento de partidos y equilibrio en la representación por la vía plurinominal. “Es fundamental que haya una representación de toda la sociedad, porque todos tienen que estar representados”, insistió Laura Itzel Castillo.

Laura Itzel Castillo busca que la reforma electoral haga que los legisladores sean más cercanos a la población

La senadora enfatiza la necesidad de políticas de austeridad y mayor cercanía entre legisladores y ciudadanía para dignificar al Poder Legislativo. ( Senado de la República)

En declaraciones anteriores, Laura Itzel Castillo priorizó temas como la austeridad y la cercanía entre legisladores y ciudadanía. “Menos escritorio y más territorio” es la consigna que, afirmó, debe guiar la labor legislativa.

La legisladora señaló que la población ha pedido reiteradamente mayor austeridad y presencia legislativa, elementos que considera esenciales para dignificar la tarea parlamentaria y reconectar con la sociedad.

Señaló que existe una aspiración social de larga data para concretar una reforma al sistema electoral, lo que responde al “sentir” ciudadano, ya que el Poder Legislativo “nunca ha sido bien visto, desafortunadamente”.

En relación con los acuerdos parlamentarios, Laura Itzel Castillo advirtió sobre la importancia de construir consensos para la aprobación de la reforma y señaló que lo siguiente es construir acuerdos entre legisladores para obtener los votos necesarios y lograr la aprobación del proyecto.

Laura Itzel Castillo destaca las conversaciones entre la comisión de la reforma electoral y el INE

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y el INE realizaron foros abiertos que aportaron insumos técnicos fundamentales para la propuesta. (Crédito: X | @LauraI_Castillo)

La presidenta del Senado recordó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, junto con el Instituto Nacional Electoral (INE), han organizado foros abiertos que aportaron insumos técnicos fundamentales para la iniciativa.

Laura Itzel Castillo informó que la reforma electoral forma parte de los 100 compromisos adquiridos durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

Enfatizó la senadora que es necesario construir acuerdos amplios para lograr la aprobación de la reforma, “porque es una de las más trascendentales, ya que se ha debatido incluso antes de que esté presentada, como lo hemos visto”.