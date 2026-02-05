Laura Itzel Castillo respalda reformas de Sheinbaum en aniversario de la Constitución

Credito: Presidencia

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República, respaldó públicamente las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

En su discurso, Castillo subrayó que “en 2024—Año en el que ganó la presidenta Sheinbaum Pardo—, las mexicanas y los mexicanos dimos el respaldo sin precedentes en las urnas a este proyecto de transformación, por eso desde el poder legislativo asumimos una responsabilidad histórica: cimentar un Estado Constitucional de Bienestar”. Añadió que, por el alcance de estas reformas, el Congreso ha actuado como “un auténtico congreso constituyente”.

La presidenta del Senado detalló que, hasta la fecha, se han aprobado más de 20 reformas constitucionales orientadas a fortalecer la justicia, la igualdad y la prosperidad compartida. Entre estas, destacó la reforma constitucional promovida por Claudia Sheinbaum para garantizar la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

