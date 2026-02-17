Comisión del Senado aprueba ingreso de otros 12 militares de EEUU a México para adiestramiento

Las conocidas Navy Seal's de EEUU podrían iniciar operaciones tras una solicitud al Senado de la República por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum | Yiannis Kourtoglou / Reuters

La Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República aprobó el ingreso a México de un tercer grupo de 12 elementos del Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos, para participar en una capacitación conjunta con las Fuerzas Armadas mexicanas.

En sesión a distancia, la nueva solicitud que envió al Senado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue aprobada con nueve votos a favor, una abstención y cero en contra.

De acuerdo con la Cámara Alta, los 12 militares estadounidenses asistirán al evento “SOF1 Capacitación MEXSOF (Defensa)”, que se realizará del 27 de febrero al 15 de julio de este año.

El evento tendrá lugar en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales de Temamatla, Estado de México; en el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, de San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, y en la Base Aérea Militar No.4 de Cozumel, Quintana Roo.

¿En qué consistirá la capacitación?

El documento remitido al Senado de la República, publicado en la Gaceta Parlamentaria, especifica que el evento tiene como objetivo desarrollar la compatibilidad y fortalecer las relaciones militares entre las Fuerzas Especiales de México y de los Estados Unidos de América, en temas de adiestramiento.

En particular, en patrullaje, procedimientos de liderazgo de tropas, medicina táctica, métodos de comunicación, combate urbano y rural, combate cercano, puntería avanzada, operaciones de francotirador, contra artefactos explosivos improvisados y drones, buceo de combate e infiltración marítima.

Este es el segundo grupo militar estadounidense que obtiene la aprobación del Senado para ingresar al país en las ultimas dos semanas, luego de que el 11 de febrero pasado se autorizó el ingreso de 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos a territorio nacional.

Este primer grupo entrena en Campeche con la Secretaría de Marina bajo el ejercicio “Mejorar las Capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

Los Navy SEALs son la fuerza de operaciones especiales de élite de la Marina estadounidense, conocidos por sus rigurosos entrenamientos y su participación en misiones de alto riesgo a nivel mundial.

El Ejecutivo ha señalado que estos ejercicios forman parte de la cooperación bilateral en seguridad y capacitación, sin implicar operaciones armadas o intervención extranjera.