Maquillaje de cejas soap brows: cómo lograr un acabado natural y definido

El efecto soap brows se posiciona como una de las tendencias más populares en maquillaje de cejas por su acabado natural y definido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cejas y el efecto “soap brows” han captado la atención en el universo del maquillaje, transformándose en una de las tendencias más buscadas por quienes desean un aspecto natural y definido con sencillos pasos.

El metodo, que recurre a un producto tan cotidiano como el jabón, permite lograr estructuras pulidas y flexibles, sin recurrir a técnicas invasivas ni productos costosos.

Su auge se vincula con la preferencia por cejas voluminosas y bien definidas que, a la vez, resultan ligeras y adaptables. La técnica consiste en peinar los vellos hacia arriba usando un cepillo impregnado con jabón transparente, lo que proporciona volumen y fijación de larga duración.

Su simplicidad la ha convertido en la favorita de celebridades como Dua Lipa, Zendaya y Lily Collins, quienes han sido vistas luciendo este estilo tanto en alfombras rojas como en redes sociales.

La técnica soap brow utiliza un simple jabón transparente y un cepillo de cejas para lograr fijación y volumen durante todo el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del resultado estético, el método ofrece un efecto de lifting visual que realza la expresión facial, permitiendo que cada persona adapte la forma y la densidad de sus cejas a la fisonomía de su rostro.

Herramientas y pasos esenciales para lograr el efecto soap brow

Obtener unas cejas perfectamente estructuradas con efecto jabón no requiere experiencia previa ni productos exclusivos. Los elementos fundamentales son:

Jabón transparente (mejor si es de glicerina o formulado para cejas)

Cepillo pequeño de cejas o spoolie

Agua o spray facial para humedecer el cepillo

El procedimiento para conseguir un resultado profesional incluye:

1. Humedecer levemente el cepillo.

2. Frotar el cepillo sobre el jabón hasta generar espuma ligera.

3. Peinar las cejas hacia arriba y hacia afuera, seccionando mechón por mechón.

4. Utilizar la punta del cepillo o los dedos para dar la forma final y fijar el diseño elegido.

5. Si existen espacios menos densos, rellenar previamente con lápiz de cejas de tono similar al cabello natural.

El método soap brows transforma la expresión facial al brindar un efecto lifting visual y permite personalizar la forma y densidad según cada rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una recomendación clave consiste en optar por jabones de alta calidad, que no dejen residuos visibles ni resequen la piel, garantizando así un acabado cómodo y pulcro durante varias horas. En ambientes húmedos, puede ser necesario algún retoque para mantener la forma.

Ventajas, adaptabilidad y recomendaciones para potenciar el resultado

La adaptabilidad de la técnica soap brow es uno de sus mayores atractivos. Personas con cejas finas obtienen mayor densidad visual, mientras que quienes tienen cejas pobladas logran orden y definición sin saturar el rostro.

La flexibilidad permite experimentar con diferentes estilos, siempre respetando la estructura natural y la armonía facial, por lo que se aconsejan mantener las cejas limpias y bien cuidadas antes de iniciar el proceso, además de diseñar la forma acorde a las proporciones del rostro para realzar el efecto.

Incorporar un lápiz o sombra en las zonas con menor densidad, seguido de la fijación con jabón, puede aportar un acabado más preciso.

Obtener cejas estructuradas con efecto jabón solo requiere jabón de glicerina, un cepillo spoolie y agua o spray facial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales ventajas destacan la durabilidad, la facilidad de retoque y la posibilidad de adaptar el resultado a cada ocasión.