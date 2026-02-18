México

Juanpa Zurita respalda a Carlos Rivera tras polémica por su matrimonio

El creador digital expresó apoyo y gratitud hacia su compañero de programa

Guardar
Juanpa Zurita muestra respaldo público
Juanpa Zurita muestra respaldo público a Carlos Rivera en medio de controversia por comentarios sobre su vida privada. - (Instagram/@juanpazurita @_carlosrivera)

En medio de la controversia que rodea al cantante Carlos Rivera por comentarios recientes sobre su vida privada, el actor e influencer Juanpa Zurita fijó postura y mostró respaldo abierto hacia su amigo y colega.

Durante una entrevista frente a las cámaras del programa De primera mano, Zurita respondió a cuestionamientos relacionados con Rivera, quien días antes decidió pronunciarse tras señalamientos públicos sobre su matrimonio con Cynthia Rodríguez.

Con un tono cercano y espontáneo, el creador de contenido compartió palabras de apoyo, cariño y agradecimiento, subrayando la admiración que siente por quien considera una figura clave en su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento.

Un respaldo sin titubeos

El actor e influencer agradece
El actor e influencer agradece el apoyo de Carlos Rivera al inicio de su carrera y destaca su importancia en el medio artístico. - (Instagram/ @juanpazurita / @_carlosrivera)

Al ser cuestionado, Zurita destacó cualidades personales y profesionales de Rivera. Comentó, incluso en tono relajado, que compite con Sebastián Rulli en disciplina física, y resaltó su constancia en el gimnasio y el cuidado de la voz.

Más allá de lo superficial, enfatizó el sentido del humor del cantante y su actitud cuando trabaja en equipo. Recordó su experiencia compartida en ¿Quién es la máscara?, donde —dijo— pudo confirmar que es “un tipazo” y alguien que genera confianza en el set.

Zurita también agradeció el respaldo que recibió al inicio de su carrera. Mencionó que Rivera apoyó uno de sus proyectos y lo impulsó públicamente, gesto que, aseguró, influyó en su seguridad para consolidarse en el medio artístico.

El origen de la controversia

Toñita revive el debate sobre
Toñita revive el debate sobre el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ante la opinión pública del espectáculo. - (Jovani Pérez/ Infobae)

La discusión surgió después de que Toñita, exintegrante de La Academia, realizara comentarios sobre el matrimonio del intérprete con Rodríguez. Entre sus frases más citadas estuvo: “Lo que se ve, no se juzga”, en referencia a los límites entre lo público y lo privado.

Otra declaración que generó eco fue: “Ella sabe cosas… y lo que yo sé me lo voy a llevar a la tumba”, comentario interpretado por algunos como una insinuación sin pruebas concretas. Además, señaló que conoce al cantante desde sus inicios y que, como en cualquier entorno cercano, existen historias que no trascienden.

Las palabras circularon ampliamente y provocaron preguntas directas hacia Rivera, quien fue abordado para fijar postura frente a la controversia.

La postura de Carlos Rivera

Carlos Rivera rechaza entrar en
Carlos Rivera rechaza entrar en polémicas y afirma que su vida privada no requiere explicaciones públicas. - (RS)

Ante los cuestionamientos, Rivera optó por la prudencia. Explicó que no considera necesario dar explicaciones sobre su vida personal y sostuvo que quienes lo aprecian no las necesitan, mientras que quienes no, mantendrán su postura sin importar lo que él diga.

El cantante dejó claro que prefiere mantenerse al margen de polémicas y continuar enfocado en su carrera. Sin confrontaciones ni descalificaciones, eligió cerrar el tema desde la serenidad.

En ese contexto, el mensaje de Zurita funcionó como un gesto público de amistad y respaldo. Más que alimentar el debate, su intervención apuntó a reconocer el apoyo recibido y a reiterar que, dentro y fuera de cámaras, la lealtad también se hace visible.

Temas Relacionados

Juanpa ZuritaCarlos RiveraDeclaracionesmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

IMSS limita duración de guardias médicas para cuidar la salud mental, UNAM celebra medida: así será el horario laboral y de descanso

El Instituto indicó que la medida aplicará para médicos internos de pregrado y residentes

IMSS limita duración de guardias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de febrero: L1 del MB suspende servicio en dos estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Simulacro en CDMX y Edomex 2026: cambió el mensaje de “alerta presidencial”

La alerta siguió activa sin el mensaje, en atención a la solicitud previa de Claudia Sheinbaum

Simulacro en CDMX y Edomex

Guanajuato protege el bienestar animal en su Constitución: “Ya es delito y se castiga con todo el peso de la Ley”

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo celebró que el maltrato animal en la entidad ya constituya un delito sancionado legalmente

Guanajuato protege el bienestar animal

Secretaría de las Mujeres inicia programa de trabajo ‘Cero Niñas Madre’ para erradicar el embarazo infantil en México: en esto consiste

La dependencia y la SIPINNA realizaron la primera sesión del año con el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo

Secretaría de las Mujeres inicia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades interceptan avioneta con más

Autoridades interceptan avioneta con más de media tonelada de cocaína en Oaxaca, informa Harfuch

Tiroteo en el centro de Taxco: operativo policial reaviva el miedo y la extorsión en Guerrero

De oro a barita, los siete principales metales y minerales que atraen al crimen organizado

Revelan audio del día que contralmirante asesinado acusó huachicol fiscal ante extitular de la Marina

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita destacan en el cine mexicano con su nueva película

Tachan de ‘pedófilo’ al ‘Doctor Chapatín’ de Roberto Gómez Bolaños por polémico sketch: “Prefiero dos de 14 años”

Observación de mariposas en Xochimilco: guía para el paseo ecológico gratis

¿Shakira dará concierto en el Zócalo de la Ciudad de México? Esto es lo que se sabe

Concierto de violín con música de Paganini en Bellas Artes: precios, cuando y cómo ir

DEPORTES

Gina Holguín regresa al periodismo

Gina Holguín regresa al periodismo deportivo y confirma que fue vetada de la televisión mexicana

Liga Mexicana de Sóftbol entrega premios a lo mejor de la temporada 2025

¿Quinto partido? Estas son las exigencias de la FMF para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

¿Cambia de casa? José Ramón Fernández presenta su nuevo programa: ‘Ruta Mundialista’

Televisora mexicana se suma a las transmisiones del Clásico Mundial de Béisbol