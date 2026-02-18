Juanpa Zurita respalda a Carlos Rivera tras polémica por su matrimonio

Juanpa Zurita muestra respaldo público a Carlos Rivera en medio de controversia por comentarios sobre su vida privada. - (Instagram/@juanpazurita @_carlosrivera)

En medio de la controversia que rodea al cantante Carlos Rivera por comentarios recientes sobre su vida privada, el actor e influencer Juanpa Zurita fijó postura y mostró respaldo abierto hacia su amigo y colega.

Durante una entrevista frente a las cámaras del programa De primera mano, Zurita respondió a cuestionamientos relacionados con Rivera, quien días antes decidió pronunciarse tras señalamientos públicos sobre su matrimonio con Cynthia Rodríguez.

Con un tono cercano y espontáneo, el creador de contenido compartió palabras de apoyo, cariño y agradecimiento, subrayando la admiración que siente por quien considera una figura clave en su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento.

Un respaldo sin titubeos

El actor e influencer agradece el apoyo de Carlos Rivera al inicio de su carrera y destaca su importancia en el medio artístico. - (Instagram/ @juanpazurita / @_carlosrivera)

Al ser cuestionado, Zurita destacó cualidades personales y profesionales de Rivera. Comentó, incluso en tono relajado, que compite con Sebastián Rulli en disciplina física, y resaltó su constancia en el gimnasio y el cuidado de la voz.

Más allá de lo superficial, enfatizó el sentido del humor del cantante y su actitud cuando trabaja en equipo. Recordó su experiencia compartida en ¿Quién es la máscara?, donde —dijo— pudo confirmar que es “un tipazo” y alguien que genera confianza en el set.

Zurita también agradeció el respaldo que recibió al inicio de su carrera. Mencionó que Rivera apoyó uno de sus proyectos y lo impulsó públicamente, gesto que, aseguró, influyó en su seguridad para consolidarse en el medio artístico.

El origen de la controversia

Toñita revive el debate sobre el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ante la opinión pública del espectáculo. - (Jovani Pérez/ Infobae)

La discusión surgió después de que Toñita, exintegrante de La Academia, realizara comentarios sobre el matrimonio del intérprete con Rodríguez. Entre sus frases más citadas estuvo: “Lo que se ve, no se juzga”, en referencia a los límites entre lo público y lo privado.

Otra declaración que generó eco fue: “Ella sabe cosas… y lo que yo sé me lo voy a llevar a la tumba”, comentario interpretado por algunos como una insinuación sin pruebas concretas. Además, señaló que conoce al cantante desde sus inicios y que, como en cualquier entorno cercano, existen historias que no trascienden.

Las palabras circularon ampliamente y provocaron preguntas directas hacia Rivera, quien fue abordado para fijar postura frente a la controversia.

La postura de Carlos Rivera

Carlos Rivera rechaza entrar en polémicas y afirma que su vida privada no requiere explicaciones públicas. - (RS)

Ante los cuestionamientos, Rivera optó por la prudencia. Explicó que no considera necesario dar explicaciones sobre su vida personal y sostuvo que quienes lo aprecian no las necesitan, mientras que quienes no, mantendrán su postura sin importar lo que él diga.

El cantante dejó claro que prefiere mantenerse al margen de polémicas y continuar enfocado en su carrera. Sin confrontaciones ni descalificaciones, eligió cerrar el tema desde la serenidad.

En ese contexto, el mensaje de Zurita funcionó como un gesto público de amistad y respaldo. Más que alimentar el debate, su intervención apuntó a reconocer el apoyo recibido y a reiterar que, dentro y fuera de cámaras, la lealtad también se hace visible.