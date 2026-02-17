Pensión Bienestar 2026: arranca periodo de registro para nuevos beneficiarios, así podrás incorporarte y recibir 6 mil 400 pesos bimestrales

El programa social va dirigido a personas adultas mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar corresponde a un programa social promovida por el Gobierno de México, dirigida a personas mayores que ya cumplieron 65 años.

Quienes acceden a este beneficio económico obtienen 6 mil 400 pesos cada dos meses, utilizando tarjetas proporcionadas por el Banco del Bienestar. Este ajuste se implementó en 2026, ya que anteriormente los mayores de 65 años recibían 6 mil 200 pesos.

El objetivo central de la Pensión Bienestar radica en garantizar ingresos periódicos para quienes alcanzan los 65 años, brindando acceso a recursos básicos y fortaleciendo su situación financiera.

La Secretaría del Bienestar, dependencia federal, administra y supervisa este programa, asumiendo el registro, entrega de apoyos y atención a los inscritos.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Los pagos se otorgan en fechas distintas, dependiendo de la inicial del apellido paterno de quienes están registrados en la Pensión Bienestar.

Ariadna Montiel revela detalles para el registro de la Pensión Bienestar 2026 en el mes de marzo

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, anunció que en este mes de febrero se abrirá un nuevo periodo de inscripción para la Pensión Bienestar, destinada a personas adultas de 65 años o más.

El anuncio se realizó durante la habitual conferencia matutina encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la mañana de este lunes 9 de febrero.

La representante federal detalló que las inscripciones estarán abiertas del lunes 16 al domingo 22 de febrero. Precisó que el horario de atención en los módulos será entre las 10:00 y las 16:00 horas.

La Pensión Bienestar abrirá una nueva etapa de registro este mes de febrero, informó Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar. Foto: X/@A_MontielR.

Igualmente, informó sobre los documentos que deben presentar todos los adultos mayores de 65 años para acceder a la Pensión Bienestar.

Además, explicó que quienes deseen saber el módulo donde deben realizar el trámite, deberán consultar la siguiente página web: gobx.mx/bienestar.

Calendario de registro de incorporación a la Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel anunció los días en que las personas que deseen ingresar a la Pensión Bienestar 2026 podrán asistir a los módulos indicados y completar su inscripción, de acuerdo a la letra inicial de su apellido paterno.

Lo anterior con la finalidad de evitar aglomeraciones de personas.

| Día | Fecha | Letras primer apellido |

| Lunes | 16 | A, B, C |

| Martes | 17 | D, E, F, G, H |

| Miércoles | 18 | I, J, K, L, M |

| Jueves | 19 | N, Ñ, O, P, Q, R |

| Viernes | 20 | S, T, U, V, W, X, Y, Z |

| Sábado | 21 | Todas las letras |

| Domingo | 22 | Todas las letras |

Calendario de registro de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

¿Qué documentos debo de llevar al registro de la Pensión Bienestar 2026?

La documentación que los adultos mayores de 65 años deben llevar es:

Aquí tienes la información de la imagen organizada en viñetas:

Identificación oficial vigente

- Aplica INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

- No mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Foto: Secretaría del Bienestar