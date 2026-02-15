México

Pensiones Bienestar 2026: dónde hacer el registro a partir de este 16 de febrero

Estos programas brindan un apoyo monetario a cada adulto mayor para garantizarle una vejez más digna y plena

Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzarán el próximo lunes 16 de febrero para que más adultos adultos mayores puedan integrarse a las iniciativas sociales.

Los programas que abrirán inscripciones son la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (dirigida a personas de 65 años en adelante) y la Pensión Mujeres Bienestar (dirigida a mujeres de 60 a 64 años). La primera entrega un apoyo económico bimestral de 6,400 pesos, mientras que la segunda brinda 3 mil 100 pesos.

El objetivo de las dos políticas es brindar un apoyo monetario a cada adulto mayor para garantizarle una vejez más digna y plena.

¿Dónde registrarme a las Pensiones del Bienestar?

Las inscripciones para las pensiones se efectuarán de manera presencial en los Módulos del Bienestar, disponibles de 10:00 a 16:00 horas (horario del centro de México). Para identificar el módulo más cercano se puede visitar el sitio web https://www.gob.mx/bienestar.

En caso de que la interesada no pueda presentarse personalmente, existe la alternativa de solicitar una visita a domicilio mediante la plataforma gob.mx/bienestar o marcando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.

Calendario de registros

  • Lunes 16 de febrero: Letras A, B, C
  • Martes 17 de febrero: Letras D, E, F, G, H
  • Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M
  • Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R
  • Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 21 de febrero: Todas las letras
  • Domingo 22 de febrero: Todas las letras
Cabe señalar que las inscripciones se realzarán de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada adulto mayor.

Requisitos para registrarme a las pensiones

Las y los interesados, deberán acudir al módulo más cercano con los documentos necesarios que son los siguientes:

  • Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)
  • CURP de impresión reciente
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

En 2025, la Pensión Mujeres Bienestar benefició a 3 millones de mexicanas y las estimaciones para este año señalan que la cantidad superará los 3.4 millones. A su vez, la Pensión de las Personas Adultas Mayores ha contribuido a cerrar brechas históricas y a elevar la calidad de vida de quienes contribuyeron al desarrollo de México. Actualmente, más de 13,4 millones de personas reciben este apoyo y se proyecta que en 2026 se extienda a más de 14 millones.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

