Pensión Bienestar 2026: que adultos mayores se registran hoy martes 17 febrero

El nuevo periodo de inscripción para las Pensiones del Bienestar ofrece la oportunidad de que un mayor número de personas adultas mayores en México acceda a estos apoyos sociales. (Gobierno de México)

El nuevo periodo de inscripción para las Pensiones del Bienestar ofrece la oportunidad de que un mayor número de personas adultas mayores en México acceda a estos apoyos sociales.

Durante la conferencia matutina de hace una semana, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, comunicó el inicio del proceso de registros. La funcionaria precisó que la inscripción estará habilitada desde el lunes 16 hasta el domingo 22 de febrero.

Los registros contemplan tanto la Pensión Mujeres Bienestar como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Con la ampliación de fechas, se busca que más beneficiarios logren completar su trámite y se incorporen a las iniciativas de apoyo.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Quiénes se registran a las Pensiones del Bienestar hoy martes 17 de febrero?

Este martes 17 de febrero corresponde el registro a las Pensiones del Bienestar para adultos mayores cuyo CURP comienza con las letras D, E, F, G o H, de acuerdo con el calendario oficial de inscripciones.

Calendario completo de registros

Lunes 16 de febrero: Letras A, B, C

Martes 17 de febrero: Letras D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

¿Cómo registrarse a las pensiones?

Las inscripciones para las pensiones se llevan a cabo presencialmente en los Módulos del Bienestar, disponibles entre las 10:00 y las 16:00 horas (horario del centro de México). Para ubicar el módulo más cercano, las personas pueden ingresar al sitio web https://www.gob.mx/bienestar.

Si la solicitante no tiene la posibilidad de acudir, puede pedir una visita a domicilio utilizando la plataforma gob.mx/bienestar o llamando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.

Para completar el trámite se solicita presentar identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad), CURP de impresión reciente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de 6 meses (puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial), así como número de contacto, tanto celular como de casa.

La Pensión Bienestar abrirá una nueva etapa de registro este mes de febrero, informó Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar. Foto: X/@A_MontielR.

Pensiones del Bienestar ampliarán su cobertura

En 2025, la Pensión Mujeres Bienestar benefició a 3 millones de mexicanas y las estimaciones para este año señalan que la cantidad superará los 3.4 millones. A su vez, la Pensión de las Personas Adultas Mayores ha contribuido a cerrar brechas históricas y a elevar la calidad de vida de quienes contribuyeron al desarrollo de México. Actualmente, más de 13,4 millones de personas reciben este apoyo y se proyecta que en 2026 se extienda a más de 14 millones.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.