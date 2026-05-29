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“De aliado LGBT a opositor”: veto de Mauricio Kuri contra la identidad de género en Querétaro tiene fines electorales, acusa activista

El activista Waltter López acusó que el anuncio del gobernador generó ataques en contra de la población transgénero

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Activistas acusaron a Mauricio Kuri de usar la identidd de género con fines electorales. | Jesús Áviles
Activistas acusaron a Mauricio Kuri de usar la identidd de género con fines electorales. | Jesús Áviles

El veto que promovió Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, contra la recién aprobada ley para permitir el reconocimiento de la identidad de género en dicha entidad, sorprendió a quienes lo veían como aliado e incluso fue considerado un “experimento” rumbo a las elecciones del 2027.

En entrevista con Infobae Mx, el activista Waltter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, calificó el anuncio del gobernador como“un discurso violento” y “muy orientado al proceso electoral”.

Dijo que Kuri “se transformó radicalmente” en su mensaje público, utilizando un tono agresivo y expresiones que, según López, rozaron el discurso de odio y generaron ataques en contra de la población transgénero.

“Lo que vimos en ese video fue una transformación radical del gobernador. Salió muy agresivo, con un lenguaje bordeando el discurso de odio, y ahora a la población trans la están atacando más en redes sociales. Subió el nivel de odio, con argumentos terribles, como decir que esto lo está impulsando la izquierda radical. Los colectivos somos asociaciones civiles, no partidistas. Los partidos solo acompañaron. Fue un discurso muy duro, rayando en discurso de odio y, además, con falacias”, comentó.

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El argumento presentado por Kuri fue que la ley afectaría a niños y adolescentes, pero López explicó que la reforma aprobada solo aplica para personas mayores de edad y que la reforma fue resultado de un trabajo legislativo respaldado por una mayoría diversa en la Legislatura.

En este sentido, reprochó que el Ejecutivo estatal optó por un discurso que, según el vocero, buscó consolidar la base dura del panismo y polarizó a la sociedad queretana.

“Nunca le dijeron que el gran acuerdo en la comisión fue poner la restricción de mayores de edad. Está en el dictamen que se votó.

“(...) Instrumentan y utilizan a la niñez y a la población trans para tantear el agua electoral. Eso sí nos pareció muy grave”, añadió.

Sin embargo, celebró que la reacción de las organizaciones civiles y universitarias fue inmediata, pronunciándose en defensa de los derechos humanos y señalando que Querétaro no está inaugurando nada, ya que 24 estados del país reconocen la identidad de género desde hace más de una década.

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Consecuencias sociales y aumento de discursos de odio

Waltter López relató que personas trans han comenzado a sufrir restricciones en espacios públicos, como universidades, donde incluso policías justifican su actuar aludiendo a las declaraciones del mandatario estatal.

Narró que una joven trans compartió que le prohibieron el acceso al baño de mujeres, mientras otra denunció agresiones de sus vecinos.

El vocero del Frente Queretano advirtió que los comentarios en redes sociales pasaron de insultos a llamados abiertos a la violencia.

Señaló que la validación de estos discursos por parte de una figura como el gobernador generó un ambiente de riesgo para la población trans y no binaria. Además, denunció que algunos diputados incitaron al odio con argumentos infundados y videos que circularon ampliamente, lo que profundizó la sensación de inseguridad y la fragmentación social.

Proceso legislativo de la reforma de identidad de género en Querétaro

Waltter López relató que durante nueve años el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico trabajó con cada legislatura para impulsar los derechos de la población LGBT, logrando avances como el matrimonio igualitario en 2021 y la prohibición de terapias de conversión en 2023.

En esta ocasión, la iniciativa de identidad de género fue presentada tanto por la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro como por un diputado de Morena, con el respaldo de dieciséis de las veinticinco diputaciones, pertenecientes a diversos partidos, salvo el PAN y el PRI.

Tras meses de trabajo en comisiones y foros de discusión, la Comisión presidida por Guillermo Vega aprobó el dictamen en abril.

El pleno legislativo celebró un debate extenso, y la reforma fue avalada, restringiendo su aplicación a personas mayores de edad como resultado de un acuerdo político.

El siguiente paso fue el envío al Ejecutivo para su promulgación, pero el veto de Mauricio Kuri revirtió el avance y devolvió el dictamen al Congreso, aumentando el umbral de votos necesarios para su aprobación y retrasando el proceso.

Ante el clima de polarización y el retroceso legislativo, el Frente Queretano articuló respuestas inmediatas junto con colectivos trans y organizaciones sociales.

Waltter López detalló que la comunidad entregó un pliego petitorio a la Secretaría de Gobierno, exigiendo la eliminación de videos y discursos que incitan al odio y pidiendo un cambio de narrativa institucional para proteger a las personas trans.

López subrayó la urgencia de encauzar de nuevo el proceso dentro de la institucionalidad, solicitando al secretario de Gobierno que impulse la operación cicatriz y acelere la revisión de las observaciones para evitar que el tema se prolongue hasta el inicio del proceso electoral.

Planteó que no es válido utilizar los derechos humanos como moneda de cambio político y advirtió que la sociedad civil queretana, ampliamente participativa, fue clave para poner límites al discurso oficial y defender la vigencia de los derechos fundamentales.

En los próximos días, la Legislatura de Querétaro deberá analizar las observaciones del Ejecutivo y decidir el futuro de la reforma, en un contexto marcado por la presión social y la vigilancia de organizaciones civiles.

El desenlace de este proceso legislativo será determinante para la protección de los derechos de la población trans en el estado.

Antecedentes de la lucha LGBT y la creación del Frente Queretano

El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico surgió en 2016 como respuesta a la ola conservadora que se organizó contra la iniciativa presidencial para legalizar el matrimonio igualitario, la identidad de género y la adopción homoparental a nivel nacional.

Waltter López recordó que ese año, tras el llamado de Enrique Peña Nieto a los liderazgos LGBT en Los Pinos y la presentación de la iniciativa constitucional, se desató una campaña opositora encabezada por el Frente Nacional de la Familia, con movilizaciones masivas en ciudades como Guadalajara y Querétaro, donde salieron a la calle 35 mil personas.

Ante esa ofensiva, los liderazgos LGBT de Querétaro crearon el Frente Queretano como contrapeso y espacio de organización para visibilizar las demandas de la diversidad sexual.

López subrayó que hace una década no existía ningún derecho garantizado para la población LGBT en el estado.

La promesa del Frente fue trabajar incansablemente para conquistar derechos fundamentales, como el matrimonio igualitario, la prohibición de las terapias de conversión y la identidad de género, impulsando iniciativas en cada legislatura.

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