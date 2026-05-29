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Ventaneando acompaña a Mónica Castañeda tras muerte de su hermana: “Llevaba tiempo enferma”

Pedro Sola, Linet Puente, La Choco y otros colaboradores del programa respaldaron a su compañera durante su proceso de duelo

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Primer plano de un hombre con lentes y bigote, suéter naranja. Un recuadro muestra a una mujer pelirroja con expresión triste, tocando su rostro
Pedro Sola, Linet Puente, La Choco y otros colaboradores del programa respaldaron a su compañera durante su proceso de duelo. (Ventaneado)

El programa Ventaneando vivió uno de sus momentos más emotivos este jueves luego de que sus conductores dedicaran un mensaje al aire a Mónica Castañeda tras el fallecimiento de su hermana, Norma Castañeda.

La noticia fue confirmada previamente por las redes sociales oficiales del programa encabezado por Pati Chapoy, donde expresaron condolencias hacia la periodista y su familia. Sin embargo, fue durante la transmisión en vivo cuando sus compañeros compartieron detalles sobre el complicado momento que atravesaba la conductora desde hace tiempo.

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Captura de pantalla de un tweet de Ventaneando que anuncia el fallecimiento de Norma Castañeda, con una imagen de un lazo de luto y las fechas 1965-2026
La producción del programa Ventaneando lamenta el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de su compañera Mónica Castañeda, mediante un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales. (Ventaneando: X)

El emotivo mensaje de Pedro Sola

El primero en tomar la palabra fue Pedro Sola, quien reveló que la hermana de Mónica enfrentaba problemas de salud desde hacía un periodo prolongado.

“Amigos de Ventaneando, muy buenas tardes. Hoy es un día triste para nosotros, los conductores y toda la producción de Ventaneando, porque nuestra amiga Mónica Castañeda perdió a su hermana Norma el día de ayer. Estuvo enferma durante un buen tiempo y por desgracia se nos fue ayer”, expresó el conductor.

Pedro Sola también envió un mensaje de apoyo a toda la familia: “Desde aquí le queremos mandar un abrazo muy cariñoso, no nada más a Mónica, sino a toda la familia, a su papá y demás, porque estas pérdidas son tremendas. Lo lamentamos mucho, Mónica”.

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La conductora Jimena Pérez ‘La Choco’ intervino brevemente para externar su cariño hacia su compañera: “Te queremos, Casta”.

Por su parte, Linet Puente destacó la fortaleza con la que Mónica continuó trabajando pese al complicado panorama familiar que atravesaba.

“Y destacar la fortaleza de Casta, de verdad; a pesar de que estaba atravesando por este mal momento, que nosotros lo sabíamos desde hace un rato, ella siempre chambeando, siempre echada para adelante”, comentó.

La periodista agregó que confía en que su compañera logrará recuperarse emocionalmente tras el duelo: “Estoy segura que después de que pase este dolor, seguramente regresará con la misma energía y ganas de siempre”.

La famosa periodista de espectáculos tuvo que ser intervenida en vivo por paramédicos mientras grababa en vivo el famoso programa de Pati Chapoy. Mónica Castañeda
Al margen de su pérdida, a inicios de año Mónica Castañeda tuvo problemas de salud. Crédito: @ChapoyPati

Años antes, Mónica Castañeda había perdido a su hermana mayor

La pérdida revive un episodio doloroso en la vida de Mónica Castañeda. En 2022, durante una conversación con Mónica Garza, recordó la muerte de otra de sus hermanas, Pili, cuando ella apenas tenía 14 años.

“Mi hermana empieza a tener un padecimiento relacionado con el cuerpo, con hinchazón en el cuerpo y cosas extrañas en abril. Y fallece en mayo”, relató entonces la conductora, quien explicó que el lupus fue diagnosticado demasiado tarde debido a las limitaciones médicas de la época.

La reciente muerte de Norma Castañeda representa otro golpe emocional para el equipo de Ventaneando, que en los últimos meses también enfrentó la pérdida de Daniel Bisogno y del padre de Linet Puente.

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