Piden perspectiva de género en servicios de salud pública en México: atención médica se limita a maternidad y obstetricia

Esta ilustración biomédica de una mujer de mediana edad de perfil muestra un corazón y un hígado hiperrealistas conectados por redes luminosas rosadas que simbolizan la regulación hormonal y el metabolismo saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Red Mujeres por la Salud (REMUSA) denunció que a pesar de los avances legislativos y los compromisos internacionales, millones de mujeres en México y Latinoamérica siguen enfrentando barreras sistémicas para acceder a servicios de salud dignos, de calidad y con perspectiva de género.

En un comunicado, la organización indicó que las desigualdades socioeconómicas, geográficas y de origen étnico continúan determinando quién recibe atención médica oportuna y quién es invisibilizada por el sistema.

A esto se suma que los servicios de salud para las mujeres son principalmente por maternidad y obstetricia, aunque en los úñtimos años se ha señalado que este sector de la población atraviesan diversas condiciones a lo largo de su vida que van desde enfemedades crónicas, ansiedad y depresión, hasta situaciones de violencia.

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“La salud de las mujeres no puede seguir reduciéndose únicamente a la maternidad o a la salud reproductiva. Las mujeres vivimos procesos de salud diversos a lo largo de toda la vida: enfermedades crónicas, autoinmunes, salud mental, violencia, dolor, cuidados no remunerados y barreras para recibir atención oportuna”, afirmó Claudia Moreno, integrante de REMUSA.

En este sentido, la colectiva hizo “un llamado urgente a que las políticas públicas reconozcan estas realidades con presupuesto, servicios dignos y perspectiva de género”.

“No basta con decir que la salud es un derecho; el Estado debe garantizar que ninguna mujer sea ignorada, revictimizada o dejada sola frente al sistema de salud”, puntualizó la activista.

La organización celebró que este mes el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de Trabajo de Cuidados, con el cual se comenzará la creación de un sistema de cuidados, al considerarlo un logro de salud pública,

“Este marco legal representa un hito trascendental para la justicia social y de género, al reconocer que sostener la vida y los hogares es una responsabilidad pública y colectiva, y no una carga que deba recaer desproporcionadamente y de forma no remunerada en las mujeres”, comentó

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Mnecionó que “aliviar la sobrecarga de trabajo de cuidados es indispensable para garantizar el derecho al descanso, reducir los alarmantes índices de desgaste físico y mental, y permitir que las mujeres prioricen su propio bienestar”.

Sin embargo, recalcó que la salud de las mujeres no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental que no puede postergarse ni condicionarse.

Por ello REMUSA, pidió presupuesto público con perspectiva de género: blindar los recursos destinados a programas de salud pública para las mujeres y evitar recortes que pongan en riesgo la vida de la población más vulnerable.

También exigió la erradicación de la violencia obstétrica: garantizar partos humanizados y respetados, con capacitación al personal médico para eliminar prácticas violentas, tutelares o discriminatorias en salas de maternidad.

De igual forma, solicitó la garantía de derechos sexuales y reproductivos, asegurarando acceso libre, seguro y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo, así como abasto constante de anticonceptivos modernos en comunidades urbanas y rurales.

También pide ampliar la atención integral a salud mental y enfermedades crónicas: visibilizar y atender con enfoque de género padecimientos como depresión, ansiedad, cáncer de mama, cáncer cervicouterino y endometriosis, que la Red señala como históricamente subdiagnosticados o minimizados.

Liliana Hernandez, integrante de REMUSA, sostiene que “la salud de las mujeres va mucho más allá de la función reproductiva” y abarca el bienestar físico, mental y social durante todo el ciclo de vida.

“No podemos hablar de justicia social mientras las mujeres sigan muriendo por causas prevenibles o sigan encontrando barreras ideológicas en los hospitales públicos”, afirma.

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