Mujer es bautiza en redes como ‘Lady Martillo’ al golpear auto tras choque en CDMX

Un incidente vial registrado sobre Circuito Interior, a la altura de La Raza, generó polémica en redes sociales luego de que un conductor denunciara que una mujer reaccionó de manera agresiva tras un choque y comenzara a golpear su automóvil con un martillo.

El caso rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales, donde usuarios comenzaron a identificar a la joven involucrada con el apodo de “Lady Martillo”.

De acuerdo con el relato compartido por el hombre afectado, ambos vehículos habrían tenido un percance mientras circulaban por la vialidad de la Ciudad de México.

El video comenzó a circular en redes sociales y usuarios bautizaron a la involucrada como “Lady Martillo”.

Sin embargo, lo que parecía ser un accidente común terminó convirtiéndose en una discusión que escaló rápidamente de nivel.

Según explicó el conductor, después del choque la mujer descendió de su automóvil llevando consigo un martillo y comenzó a exigir que le pagara de inmediato los daños ocasionados a su unidad.

El hombre aseguró que le propuso contactar a la aseguradora para que el incidente fuera atendido conforme al procedimiento correspondiente, pero la situación aparentemente provocó el enojo de la joven.

Fue en ese momento cuando la mujer comenzó presuntamente a golpear el automóvil del afectado utilizando la herramienta que llevaba en la mano.

Ante la actitud de la conductora y las exigencias de recibir dinero en efectivo en ese instante, el hombre decidió sacar su teléfono celular para grabar lo que estaba ocurriendo.

La mujer presuntamente exigía dinero en efectivo luego de un choque ocurrido cerca de La Raza.

El video muestra parte de la confrontación entre ambos conductores y también el momento en que la mujer encara al automovilista al darse cuenta de que estaba siendo grabada.

“¿Me vas a subir a redes por no saber manejar?“, expresó la agresora.

Las imágenes comenzaron a compartirse rápidamente en redes sociales y generaron una ola de comentarios entre usuarios, quienes reaccionaron tanto al comportamiento de la mujer como al hecho de que llevara un martillo durante el altercado.

Hasta el momento no se ha informado si alguna de las partes presentó una denuncia formal ante las autoridades capitalinas ni existen detalles adicionales sobre cómo concluyó la discusión.