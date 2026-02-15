Grecia Quiroz denuncia intento de enjuiciamiento político en su contra a meses del asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz rompió el silencio y habló sobre un supuesto enjuiciamiento político en su contra. (Cuartoscuro)

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció públicamente que enfrenta un intento de enjuiciamiento político, el cual —afirmó— tendría como finalidad frenar su voz y debilitar el movimiento social que impulsaba junto a su esposo, el alcalde Carlos Manzo, quien fue asesinado recientemente.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la edil sostuvo que, tras el homicidio de su esposo, ahora existen acciones dirigidas en su contra que buscan desacreditarla y apartarla del cargo. “No les bastó con callar a Carlos, ahora quieren callarme a mí”, expresó en su posicionamiento, el cual ha generado reacciones y preocupación entre habitantes del municipio.

Quiroz cuestionó que, hasta el momento, no se haya enjuiciado a los responsables del asesinato de Carlos Manzo. “No han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos, y eso el pueblo lo sabe”, escribió, al tiempo que aseguró que el proyecto político que ambos encabezaban surgió del dolor, pero también de la dignidad.

Grecia Quiroz aseguró que seguirá trabajando para el pueblo de Uruapan.

En su mensaje, retomó una frase que atribuyó a su esposo: “En este movimiento tenemos tres destinos: la muerte, la cárcel o el éxito”. Añadió que, pese a las adversidades, continuará firme en la búsqueda de justicia y en la defensa de lo que considera una causa ciudadana.

La alcaldesa señaló que el llamado “Movimiento del Sombrero”, iniciado por su esposo, no pertenece a una sola persona, sino a la ciudadanía. Según su declaración, el objetivo del proyecto ha sido enfrentar problemáticas como la inseguridad, la corrupción y la extorsión en la región.

En ese contexto, sostuvo que detrás de los señalamientos y del posible proceso político en su contra existirían intereses que buscan recuperar espacios de poder.

Quiroz aseguró que no abandonará su cargo ni su postura frente a lo que considera una persecución. “Aunque me enjuicien, aunque me destituyan, aunque me metan a la cárcel, a este movimiento ya no lo podrán parar”, escribió, al reiterar que cuenta con respaldo ciudadano.

Movimiento del Sombrero sigue activo pese a amenazas políticas, afirma Grecia Quiroz. Crédito: Cuartoscuro

El mensaje difundido este sábado generó diversas reacciones en el ámbito local, donde sectores de la población han manifestado inquietud tanto por la situación de seguridad como por la estabilidad política del municipio. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el supuesto proceso de enjuiciamiento político al que hace referencia la alcaldesa.

La presidenta municipal subrayó que su prioridad seguirá siendo la población de Uruapan y reiteró que, independientemente del desenlace legal o político, permanecerá del lado de la ciudadanía. “Pase lo que pase conmigo, siempre estaré con el pueblo de Uruapan”, concluyó.

El contexto en el que se da esta denuncia ocurre tras el asesinato de su esposo, hecho que marcó un punto crítico en la vida política del municipio y que, de acuerdo con la edil, aún no ha sido esclarecido plenamente. Mientras tanto, el escenario político en Uruapan permanece en tensión, a la espera de definiciones legales y de avances en las investigaciones correspondientes.