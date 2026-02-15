México

Grecia Quiroz denuncia intento de enjuiciamiento político en su contra a meses del asesinato de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan asegura que buscan frenar su voz y debilitar al Movimiento del Sombrero que promueve la lucha contra la corrupción y la extorsión

Guardar
Grecia Quiroz rompió el silencio
Grecia Quiroz rompió el silencio y habló sobre un supuesto enjuiciamiento político en su contra. (Cuartoscuro)

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció públicamente que enfrenta un intento de enjuiciamiento político, el cual —afirmó— tendría como finalidad frenar su voz y debilitar el movimiento social que impulsaba junto a su esposo, el alcalde Carlos Manzo, quien fue asesinado recientemente.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la edil sostuvo que, tras el homicidio de su esposo, ahora existen acciones dirigidas en su contra que buscan desacreditarla y apartarla del cargo. “No les bastó con callar a Carlos, ahora quieren callarme a mí”, expresó en su posicionamiento, el cual ha generado reacciones y preocupación entre habitantes del municipio.

Quiroz cuestionó que, hasta el momento, no se haya enjuiciado a los responsables del asesinato de Carlos Manzo. “No han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos, y eso el pueblo lo sabe”, escribió, al tiempo que aseguró que el proyecto político que ambos encabezaban surgió del dolor, pero también de la dignidad.

Grecia Quiroz aseguró que seguirá
Grecia Quiroz aseguró que seguirá trabajando para el pueblo de Uruapan.

En su mensaje, retomó una frase que atribuyó a su esposo: “En este movimiento tenemos tres destinos: la muerte, la cárcel o el éxito”. Añadió que, pese a las adversidades, continuará firme en la búsqueda de justicia y en la defensa de lo que considera una causa ciudadana.

La alcaldesa señaló que el llamado “Movimiento del Sombrero”, iniciado por su esposo, no pertenece a una sola persona, sino a la ciudadanía. Según su declaración, el objetivo del proyecto ha sido enfrentar problemáticas como la inseguridad, la corrupción y la extorsión en la región.

En ese contexto, sostuvo que detrás de los señalamientos y del posible proceso político en su contra existirían intereses que buscan recuperar espacios de poder.

Quiroz aseguró que no abandonará su cargo ni su postura frente a lo que considera una persecución. “Aunque me enjuicien, aunque me destituyan, aunque me metan a la cárcel, a este movimiento ya no lo podrán parar”, escribió, al reiterar que cuenta con respaldo ciudadano.

Movimiento del Sombrero sigue activo
Movimiento del Sombrero sigue activo pese a amenazas políticas, afirma Grecia Quiroz. Crédito: Cuartoscuro

El mensaje difundido este sábado generó diversas reacciones en el ámbito local, donde sectores de la población han manifestado inquietud tanto por la situación de seguridad como por la estabilidad política del municipio. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el supuesto proceso de enjuiciamiento político al que hace referencia la alcaldesa.

La presidenta municipal subrayó que su prioridad seguirá siendo la población de Uruapan y reiteró que, independientemente del desenlace legal o político, permanecerá del lado de la ciudadanía. “Pase lo que pase conmigo, siempre estaré con el pueblo de Uruapan”, concluyó.

El contexto en el que se da esta denuncia ocurre tras el asesinato de su esposo, hecho que marcó un punto crítico en la vida política del municipio y que, de acuerdo con la edil, aún no ha sido esclarecido plenamente. Mientras tanto, el escenario político en Uruapan permanece en tensión, a la espera de definiciones legales y de avances en las investigaciones correspondientes.

Temas Relacionados

Grecia QuirozCarlos ManzoUruapanMovimiento del SombreroPersecución políticamexico-noticias

Más Noticias

Día internacional contra el Cáncer Infantil: síntomas primarios de alerta para identificarlo

En México, el cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en niñas y niños de 5 a 14 años, con una incidencia aproximada de 5 mil casos nuevos al año, siendo las leucemias las más frecuentes

Día internacional contra el Cáncer

¿Cuánta agua debes consumir al día para mantener tus ojos hidratados y prevenir enfermedades?

Un ojo deshidratado puede empezar a mostrar síntomas como picazón y enrojecimiento

¿Cuánta agua debes consumir al

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

El hombre de 33 años fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica

Detienen a presunto extorsionador de

Salud en el hígado: las señales poco conocidas que sugieren buscar ayuda médica

Un diagnóstico oportuno puede ser la clave para recuperar más fácilmente el bienestar de la salud hepática

Salud en el hígado: las

Se registra sismo de 4.1 de magnitud en Isla, Veracruz

El temblor sucedió a las 1:22 horas, a una distancia de 32 km de Isla y tuvo una profundidad de 108.6 km

Se registra sismo de 4.1
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto extorsionador de

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan a hombre que transportaba casi una tonelada de marihuana, armamento y otras drogas en un camión en Chihuahua

Localizan con vida a 6 empleados de una agencia automotriz de Uruapan, Michoacán, tras ser reportados como desaparecidos

Marina localiza y destruye más de 1 millón de plantas de amapola en Nayarit

Fiscalía de Sinaloa confirma que cuerpos localizados en una camioneta pertenecen a los 5 hombres secuestrados en Ahome

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os y Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma presumen cómo celebraron el 14 de febrero: estos fueron los detalles que dejaron ver su lado más romántico

Cazzu canta “Con otra”, la supuesta canción dedicada a Ángela Aguilar, en el concierto de Bad Bunny de Argentina

Parejas de famosos mexicanos: así celebraron San Valentín 2026

Esta es la telenovela mexicana que también está inspirada en “Cumbres Borrascosas”

Tras controversias con Christian Nodal, violinista aparece junto a El Malilla en el Palacio de los Deportes

DEPORTES

Chivas se lleva el encuentro

Chivas se lleva el encuentro en el Akron con un gol de Armando “La Hormiga” González que deja 1-0 el Clásico Nacional

La reventa oficial de entradas de la FIFA deja a miles de australianos fuera del Mundial de 2026

¿Qué pasó la última vez que Chivas y América se enfrentaron un 14 de febrero?

Clásico Nacional: América va por la victoria número 100 frente a Chivas en el Estadio Akron

¿Cómo llegaron los Pumas de Efraín Juárez al subliderato de la Liga MX?