Elixir bioactivo: qué es y cómo ayuda a controlar la presión arterial y retrasar el envejecimiento celular

La ciencia respalda beneficios cardiovasculares, digestivos e inmunológicos de la combinación de betabel, zanahoria, jengibre y naranja (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

Los jugos naturales son aliados para la salud. En los tiempos que corren, el estrés, la falta de energía y las dolencias musculares son áreas de atención para muchas personas.

Afortunadamente, hay una combinación se consolidó como una de las mezclas más completas dentro de la nutrición funcional: betabel, zanahoria, naranja y jengibre.

Su atractivo no se limita al sabor. Cada ingrediente aporta compuestos bioactivos estudiados por su impacto en la salud, y juntos ofrecen un beneficio mayor que por separado.

Beneficios individuales del betabel, zanahoria, jengibre y naranja

Betabel: circulación y energía

El betabel destaca por su alto contenido de nitratos inorgánicos. El organismo los convierte en óxido nítrico, molécula que favorece la vasodilatación y contribuye a reducir la presión arterial. Investigaciones publicadas en el Journal of Nutrition vinculan su consumo con una mejor eficiencia en el uso de oxígeno, clave para el rendimiento físico. Además, sus betalainas presentan un efecto antiinflamatorio y protector del hígado.

El betabel destaca por su alto contenido de nitratos inorgánicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zanahoria: visión e inmunidad

Rica en beta-caroteno, la zanahoria actúa como precursora de la vitamina A, esencial para la salud ocular. Estudios del American Journal of Clinical Nutrition relacionan los carotenoides con menor riesgo de daño oxidativo en piel y mucosas, la primera barrera frente a infecciones.

Jengibre: digestión y efecto antiinflamatorio

El jengibre contiene gingerol, compuesto con acción antiinflamatoria y analgésica. Publicaciones en el Journal of Medicinal Food señalan su utilidad para aliviar molestias articulares y mejorar la digestión. También muestra un efecto favorable en el control de la glucosa en sangre.

Naranja: defensas y absorción de nutrientes

La naranja aporta vitamina C y flavonoides como la hesperidina. De acuerdo con el Nutrients, este perfil favorece la respuesta inmune y ayuda a reducir la inflamación vascular. La vitamina C mejora la absorción del hierro vegetal del betabel, lo que resulta relevante en dietas sin carne.

La combinación genera una sinergia nutricional. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

Beneficio de consumirlos juntos

La combinación genera una sinergia nutricional. El óxido nítrico del betabel y los flavonoides de la naranja optimizan la circulación. Los antioxidantes de los cuatro ingredientes reducen el estrés oxidativo. El jengibre equilibra la carga glucémica y apoya la digestión. El resultado es una bebida asociada con mayor energía, mejor recuperación muscular y apoyo metabólico.

Receta básica del jugo funcional

Ingredientes (1 porción):

½ betabel crudo

2 zanahorias

1 naranja

1 trozo de jengibre de 2 cm

½ taza de agua

Preparación:

Lava y pela los vegetales. Licúa todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea. Consume de inmediato para conservar la vitamina C. En extractor, procesa primero betabel, zanahoria y jengibre, y añade el jugo de naranja al final.

Recomendación: Tómalo tres o cuatro veces por semana. Personas con diabetes deben moderar la porción por su contenido natural de azúcares.

Este jugo no sustituye tratamientos médicos, pero sí suma valor nutricional dentro de una dieta equilibrada.