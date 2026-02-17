México

Elixir bioactivo: qué es y cómo ayuda a controlar la presión arterial y retrasar el envejecimiento celular

La ciencia respalda beneficios cardiovasculares, digestivos e inmunológicos de la combinación de betabel, zanahoria, jengibre y naranja

Guardar
La ciencia respalda beneficios cardiovasculares,
La ciencia respalda beneficios cardiovasculares, digestivos e inmunológicos de la combinación de betabel, zanahoria, jengibre y naranja (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

Los jugos naturales son aliados para la salud. En los tiempos que corren, el estrés, la falta de energía y las dolencias musculares son áreas de atención para muchas personas.

Afortunadamente, hay una combinación se consolidó como una de las mezclas más completas dentro de la nutrición funcional: betabel, zanahoria, naranja y jengibre.

Su atractivo no se limita al sabor. Cada ingrediente aporta compuestos bioactivos estudiados por su impacto en la salud, y juntos ofrecen un beneficio mayor que por separado.

Beneficios individuales del betabel, zanahoria, jengibre y naranja

Betabel: circulación y energía

El betabel destaca por su alto contenido de nitratos inorgánicos. El organismo los convierte en óxido nítrico, molécula que favorece la vasodilatación y contribuye a reducir la presión arterial. Investigaciones publicadas en el Journal of Nutrition vinculan su consumo con una mejor eficiencia en el uso de oxígeno, clave para el rendimiento físico. Además, sus betalainas presentan un efecto antiinflamatorio y protector del hígado.

El betabel destaca por su
El betabel destaca por su alto contenido de nitratos inorgánicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zanahoria: visión e inmunidad

Rica en beta-caroteno, la zanahoria actúa como precursora de la vitamina A, esencial para la salud ocular. Estudios del American Journal of Clinical Nutrition relacionan los carotenoides con menor riesgo de daño oxidativo en piel y mucosas, la primera barrera frente a infecciones.

Jengibre: digestión y efecto antiinflamatorio

El jengibre contiene gingerol, compuesto con acción antiinflamatoria y analgésica. Publicaciones en el Journal of Medicinal Food señalan su utilidad para aliviar molestias articulares y mejorar la digestión. También muestra un efecto favorable en el control de la glucosa en sangre.

Naranja: defensas y absorción de nutrientes

La naranja aporta vitamina C y flavonoides como la hesperidina. De acuerdo con el Nutrients, este perfil favorece la respuesta inmune y ayuda a reducir la inflamación vascular. La vitamina C mejora la absorción del hierro vegetal del betabel, lo que resulta relevante en dietas sin carne.

La combinación genera una sinergia
La combinación genera una sinergia nutricional. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

Beneficio de consumirlos juntos

La combinación genera una sinergia nutricional. El óxido nítrico del betabel y los flavonoides de la naranja optimizan la circulación. Los antioxidantes de los cuatro ingredientes reducen el estrés oxidativo. El jengibre equilibra la carga glucémica y apoya la digestión. El resultado es una bebida asociada con mayor energía, mejor recuperación muscular y apoyo metabólico.

Receta básica del jugo funcional

Ingredientes (1 porción):

  • ½ betabel crudo
  • 2 zanahorias
  • 1 naranja
  • 1 trozo de jengibre de 2 cm
  • ½ taza de agua

Preparación:

  1. Lava y pela los vegetales.
  2. Licúa todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea.
  3. Consume de inmediato para conservar la vitamina C.
  4. En extractor, procesa primero betabel, zanahoria y jengibre, y añade el jugo de naranja al final.

Recomendación: Tómalo tres o cuatro veces por semana. Personas con diabetes deben moderar la porción por su contenido natural de azúcares.

Este jugo no sustituye tratamientos médicos, pero sí suma valor nutricional dentro de una dieta equilibrada.

Temas Relacionados

Jugos saludablesSaludBienestarPresión arterialDolor muscularProblemas de visiónmexico-noticias

Más Noticias

Aseguran que Rafael Inclán se quedó sin dinero tras separarse de su esposa y ahora pide apoyo económico

Enfrenta desafíos personales y familiares tras años caracterizados por excesos y falta de previsión

Aseguran que Rafael Inclán se

Ingreso a prepa 2026 en Edomex: fechas y registro

Los aspirantes podrán elegir hasta 10 opciones de planteles y los resultados se publicarán en agosto

Ingreso a prepa 2026 en

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios reciben su pago este martes 17 de febrero

Estas son las letras que cobrarán el apoyo económico para estudiantes de escuelas públicas el día de hoy

Beca Rita Cetina 2026: qué

Resultados Sorteo Tris: ganadores y números premiados del 16 de febrero 2026

Dados a conocer por la Lotería Nacional, consulte los dígitos obtenidos en la última jugada y averigüe si ha sido uno de los afortunados

Resultados Sorteo Tris: ganadores y

Temblor hoy 17 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 17 de febrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Las siete claves que explican

Las siete claves que explican por qué los cárteles mexicanos buscan controlar la minería

Autoridades de Puebla catearon un domicilio donde se escondía “El Bukanas”, narcotraficante y huachicolero que opera en la región

Detienen en un panteón de Chiapas a tres presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Sentencian a mexicano por tráfico de fentanilo y metanfetamina que usaba estadounidenses para transportar droga

De la Unión Tepito a Los Malportados: ellos son los cinco objetivos prioritarios para la CDMX capturados en enero

ENTRETENIMIENTO

De fan a unfollow: así

De fan a unfollow: así reaccionó Ángela Aguilar tras ver a Bad Bunny junto a Cazzu

Marysol Sosa reveló cómo se enteró de la muerte de su padre, José José

Usuarios en redes sociales señalan a Ángela Aguilar de forzar a Nodal para que bailara en el Auditorio Nacional

Internautas critican a Christian Nodal tras incómodo momento con la familia Aguilar en evento

¿Iban en shock? Fiscal revela cómo Ángela Aguilar y Christian Nodal vivieron la balacera en Zacatecas

DEPORTES

¿Kiana Palacios se va del

¿Kiana Palacios se va del América? Esto dijo Ángel Villacampa sobre la posible salida de la jugadora azulcrema

Lorenzo Musetti causa baja del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

Mónaco vs PSG: cuándo y dónde ver el encuentro de los playoffs de la UEFA Champions League en México

Julián Ornelas: el pelotero que fue bicampeón con Diablos y Charros en este 2025 que representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Pablo Barrera alerta sobre los naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo lo ven para vivir un Mundial”