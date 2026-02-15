Té natural para el bienestar: qué es y cómo ayuda a reducir el estrés oxidativo, controlar la glucosa y desinflamar el abdomen

Más allá de lo refrescante, esta infusión concentra diversos beneficios que la convierten en un apoyo cotidiano para el bienestar. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

Alcanzar el bienestar integral ha generado un auge por bebidas naturales cuyos beneficios a la salud han sido objeto de estudios. En el amplio universo de combinaciones, un té se ha popularizado por su aporte nutricional, digestivo y antioxidante.

Los beneficios de combinar piña, jamaica, anís, canela y jengibre

La mezcla de cáscara de piña, flor de jamaica, jengibre, canela y anís de estrella se ha popularizado como una bebida natural que combina sabor y propiedades funcionales. Se puede tomar caliente o fría y, más allá de lo refrescante, concentra beneficios digestivos, depurativos y metabólicos que la convierten en un apoyo cotidiano para el bienestar.

Digestión y desinflamación: el eje del brebaje

El principal aporte de esta combinación está en el sistema digestivo.

La cáscara de piña contiene bromelina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas y facilita la digestión. A este efecto se suman el anís y el jengibre, conocidos por sus propiedades carminativas, es decir, su capacidad para reducir gases, hinchazón abdominal y náuseas. La canela, por su parte, contribuye a disminuir la inflamación del tracto digestivo, lo que favorece una digestión más ligera tras comidas pesadas.

Efecto diurético y depurativo

Otro de los beneficios destacados es su acción sobre la retención de líquidos.

La flor de jamaica es reconocida como un diurético natural que ayuda a los riñones a eliminar el exceso de agua y toxinas del organismo. Este efecto se ve reforzado por la cáscara de piña, que complementa la acción depurativa y ayuda a reducir la sensación de pesadez corporal.

La mezcla favorece a contrarrestar el estrés oxidativo, lo que la vuelve una aliada cotidiana para personas mayores de 40 años. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

Control metabólico y regulación de la glucosa

En el plano metabólico, la canela es uno de los ingredientes clave. Se le asocia con una mejor sensibilidad a la insulina y con la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. El jengibre añade un ligero efecto termogénico, capaz de elevar de forma moderada la temperatura corporal y activar el metabolismo, lo que puede resultar útil dentro de un estilo de vida saludable.

Refuerzo del sistema inmunológico

El jengibre y la jamaica aportan antioxidantes y vitamina C, nutrientes que ayudan a fortalecer las defensas y a combatir el estrés oxidativo celular. El anís de estrella suma propiedades antibacterianas y antifúngicas que contribuyen a la protección general del organismo.

Receta del “Té de bienestar”

Ingredientes:

La cáscara de media piña (bien lavada y desinfectada).

1 vara de canela.

1 trozo pequeño de jengibre (unos 3 cm), rebanado o machacado.

2 estrellas de anís (o una cucharadita de semillas).

1 puño de flores de jamaica (aprox. 1/4 de taza).

1.5 a 2 litros de agua.

Modo de preparación:

Hervir la base: Coloca el agua en una olla grande con la cáscara de piña, la canela y el jengibre. Hierve a fuego medio durante 15 a 20 minutos.

El toque aromático: Agrega el anís estrellado y hierve 5 minutos más.

La infusión final: Apaga el fuego y añade las flores de jamaica.

Reposo: Tapa y deja reposar 10 minutos.

Colar y servir.

Tips de consumo:

Caliente, como digestivo después de comer.

Frío, como agua de uso durante el día.

Sin azúcar; si es necesario, usar miel o stevia pura.

Es importante tomar en cuenta que la jamaica y el jengibre pueden bajar ligeramente la presión arterial. Si se toman medicamentos para la presión o la diabetes, conviene consultarlo con un profesional de la salud.