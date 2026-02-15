México

Té natural para el bienestar: qué es y cómo ayuda a reducir el estrés oxidativo, controlar la glucosa y desinflamar el abdomen

Más allá de lo refrescante, esta infusión concentra diversos beneficios que la convierten en un apoyo cotidiano para el bienestar

Más allá de lo refrescante, esta infusión concentra diversos beneficios que la convierten en un apoyo cotidiano para el bienestar. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

Alcanzar el bienestar integral ha generado un auge por bebidas naturales cuyos beneficios a la salud han sido objeto de estudios. En el amplio universo de combinaciones, un té se ha popularizado por su aporte nutricional, digestivo y antioxidante.

Los beneficios de combinar piña, jamaica, anís, canela y jengibre

La mezcla de cáscara de piña, flor de jamaica, jengibre, canela y anís de estrella se ha popularizado como una bebida natural que combina sabor y propiedades funcionales. Se puede tomar caliente o fría y, más allá de lo refrescante, concentra beneficios digestivos, depurativos y metabólicos que la convierten en un apoyo cotidiano para el bienestar.

Digestión y desinflamación: el eje del brebaje

El principal aporte de esta combinación está en el sistema digestivo.

La cáscara de piña contiene bromelina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas y facilita la digestión. A este efecto se suman el anís y el jengibre, conocidos por sus propiedades carminativas, es decir, su capacidad para reducir gases, hinchazón abdominal y náuseas. La canela, por su parte, contribuye a disminuir la inflamación del tracto digestivo, lo que favorece una digestión más ligera tras comidas pesadas.

Efecto diurético y depurativo

Otro de los beneficios destacados es su acción sobre la retención de líquidos.

La flor de jamaica es reconocida como un diurético natural que ayuda a los riñones a eliminar el exceso de agua y toxinas del organismo. Este efecto se ve reforzado por la cáscara de piña, que complementa la acción depurativa y ayuda a reducir la sensación de pesadez corporal.

La mezcla favorece a contrarrestar el estrés oxidativo, lo que la vuelve una aliada cotidiana para personas mayores de 40 años. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

Control metabólico y regulación de la glucosa

En el plano metabólico, la canela es uno de los ingredientes clave. Se le asocia con una mejor sensibilidad a la insulina y con la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. El jengibre añade un ligero efecto termogénico, capaz de elevar de forma moderada la temperatura corporal y activar el metabolismo, lo que puede resultar útil dentro de un estilo de vida saludable.

Refuerzo del sistema inmunológico

El jengibre y la jamaica aportan antioxidantes y vitamina C, nutrientes que ayudan a fortalecer las defensas y a combatir el estrés oxidativo celular. El anís de estrella suma propiedades antibacterianas y antifúngicas que contribuyen a la protección general del organismo.

La cáscara de piña contiene bromelina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas y facilita la digestión.

Receta del “Té de bienestar”

Ingredientes:

  • La cáscara de media piña (bien lavada y desinfectada).
  • 1 vara de canela.
  • 1 trozo pequeño de jengibre (unos 3 cm), rebanado o machacado.
  • 2 estrellas de anís (o una cucharadita de semillas).
  • 1 puño de flores de jamaica (aprox. 1/4 de taza).
  • 1.5 a 2 litros de agua.

Modo de preparación:

  • Hervir la base: Coloca el agua en una olla grande con la cáscara de piña, la canela y el jengibre. Hierve a fuego medio durante 15 a 20 minutos.
  • El toque aromático: Agrega el anís estrellado y hierve 5 minutos más.
  • La infusión final: Apaga el fuego y añade las flores de jamaica.
  • Reposo: Tapa y deja reposar 10 minutos.
  • Colar y servir.

Tips de consumo:

  • Caliente, como digestivo después de comer.
  • Frío, como agua de uso durante el día.
  • Sin azúcar; si es necesario, usar miel o stevia pura.

Es importante tomar en cuenta que la jamaica y el jengibre pueden bajar ligeramente la presión arterial. Si se toman medicamentos para la presión o la diabetes, conviene consultarlo con un profesional de la salud.

