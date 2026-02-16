CD9 confiesa: De su creación a los sold-outs históricos en un recinto top de la CDMX

CD9 fusionó la pasión musical con el uso estratégico de entornos digitales para impulsar su popularidad juvenil en México. - (Instagram/@cd9)

La historia de CD9 comenzó lejos de la etiqueta de producto prefabricado. En una entrevista para el podcast de Melo Montoya, la agrupación contó parte de su historia y detalles sobre cómo se dio el inicio de una de las boy bands más populares de México.

Aunque reconocen que hubo planeación, subrayan que el proyecto se construyó con trabajo constante y una visión compartida.

Durante un año se prepararon antes de lanzarse formalmente. Tomaron clases de baile y delinearon el concepto del grupo junto a dos managers de 23 años que confiaron en ellos desde el inicio. “Le doy mucho mérito también a nuestros managers… confiaron en nuestra visión y en nuestros sueños”, señalan.

Esa combinación —cinco jóvenes apasionados por la música y el entorno digital, junto a un equipo decidido a abrir puertas— marcó el arranque de una etapa que, con el tiempo, los llevaría a escenarios de gran formato.

Un juego que se volvió realidad

CD9 relata cómo su formación se basó en trabajo constante y visión compartida, lejos de una fórmula prefabricada. - (Instagram/@cd9)

Lejos de una estrategia rígida, el origen fue espontáneo. “En realidad todo empezó como un juego”, recuerdan. El internet fue el punto de encuentro que los conectó en una época dominada por fenómenos juveniles como One Direction y Justin Bieber.

Inspirados por ese contexto y por referentes televisivos como American Idol, decidieron intentar algo similar en México. No tenían contrato discográfico ni estructura sólida; el primer video fue financiado con ahorros y ropa prestada. “Sí se ve austero, pero cool”, comentan entre risas.

Lo que parecía una apuesta improvisada tomó velocidad inesperada. De pronto, estaban ofreciendo conciertos en recintos cada vez más grandes. “Se sintió como iniciar y de repente, ¡pum!”, describen sobre ese crecimiento acelerado.

La pausa necesaria y el regreso inesperado

El regreso de CD9 vendió 88 mil boletos en cuatro fechas sin nueva música ni campaña de relanzamiento, consolidando su fenómeno en la industria musical. (Foto: Instagram/@cd9)

En la misma entrevista mencionan que tras seis años de ausencia, el reencuentro con el público superó cualquier cálculo. El plan original era ofrecer una fecha en la Arena Ciudad de México, con capacidad para 22 mil personas. El resultado fue inmediato: localidades agotadas en menos de una hora.

La segunda fecha repitió la historia, y las que le siguieron igual. Sin estrategia previa ni nueva música planeada, el fenómeno escaló hasta sumar 88 mil boletos vendidos. “Neta tuvimos miedo de anunciar una arena”, admiten.

El impacto fue tal que en la conversación surgió una comparación inevitable con el Estadio Azteca. Para ellos, más allá de las cifras, el verdadero logro fue la conexión intacta. “Funcionó… y estamos bien agradecidos”, concluyen, convencidos de que la pausa, planeada o no, fortaleció el vínculo con su audiencia.