Cazzu canta “Con otra”, la supuesta canción dedicada a Ángela Aguilar, en el concierto de Bad Bunny de Argentina

El reencuentro de Bad Bunny y Cazzu emocionó al público argentino en el Estadio Monumental durante el Día de San Valentín. (RS)

El concierto de Bad Bunny en Buenos Aires, Argentina reunió a dos figuras clave de la música urbana, Cazzu y el propio puertorriqueño.

Ambos artistas protagonizaron un reencuentro cargado de simbolismos en el Estadio Monumental de River Plate, justo en el Día de San Valentín.

Su regreso no solo destacó por la potencia de su música, sino por el trasfondo de controversias y rumores que envolvieron la presentación de la canción “Con otra”.

Cazzu y Bad Bunny compartieron escenario en Buenos Aires, impulsando tendencias en redes sociales con su presentación conjunta. (Captura de pantalla)

El reencuentro de Cazzu y Bad Bunny en River Plate

La expectativa del público creció días antes, cuando se supo que Cazzu, conocida como la “Jefa del Trap”, volvería a compartir escenario con Bad Bunny.

El contexto sentimental y musical de ambos, sumado a la fecha, avivó el interés. En redes sociales circularon mensajes como: “Bad Bunny y Cazzu de nuevo juntos, mi regalo de San Valentín”, reflejando el entusiasmo colectivo.

Durante los ensayos, la artista argentina fue vista interpretando “Loca” en el sector conocido como La Casita, un espacio emblemático del show de Bad Bunny.

Según detalló la periodista Lucía Consiglieri en Infobae, la coincidencia del reencuentro con el 14 de febrero aportó un matiz especial, pues ambos mantienen un historial profesional y personal que data de 2017, cuando colaboraron en el remix de “Loca” junto a Duki y Khea.

El solo de Cazzu con la canción 'Con otra' intensificó la atención al abordar temas de infidelidad y triángulos amorosos. (Victoria Dragonetti)

Cazzu en el escenario: “Loca” y el impacto de “Con otra”

El segundo show en River Plate alcanzó su punto más alto cuando Cazzu subió al escenario junto a Bad Bunny para una interpretación de “Loca” que celebró la unión de cuatro referentes del género urbano latinoamericano.

Tras aquella colaboración, la cantante se adueñó del escenario con una versión solista de “Con otra”, tema central de su disco Latinaje.

Su interpretación se convirtió en uno de los momentos más intensos del concierto, pues desde su lanzamientom, la letra ha estado vinculada con Ángela Aguilar y Christian Nodal por su contenido alusivo a la infidelidad y los triángulos amorosos.

La letra de 'Con otra' desató rumores sobre un mensaje directo a la expareja de Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Entre los versos más comentados, resonó: “No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar”.

Dicho fragmento alimentó la teoría de que la canción funcionó como mensaje directo a la pareja mediática, tras la ruptura entre Cazzu y Nodal.

Momentos destacados del reencuentro en River Plate

Reaparición conjunta de Cazzu y Bad Bunny en el Día de San Valentín.

Interpretación de “Loca” junto a Duki y Khea, celebrada por el público local.

Solo de “Con otra”, con guiños a la polémica sentimental entre Nodal y Aguilar.

Euforia colectiva en el Estadio Monumental y tendencia viral en redes sociales.