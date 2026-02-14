México

¿Quién es? Majo Aguilar presenta a su nuevo novio en pleno San Valentín

La cantante comenzó una nueva relación amorosa a un año de su abrupta separación de Gil Cerezo

(IG: @majo_aguilar)
(IG: @majo_aguilar)

Majo Aguilar sorprendió a sus seguidores de redes sociales este 14 de febrero, presentó a su nuevo novio a un año de terminar su romance con Gil Cerezo, vocalista de Kinky.

La intérprete de regional mexicano publicó una selfie que se tomó en un espejo junto a su nueva pareja. En esta, él aparece abrazándola por la espalda y dándole un beso en el cuello.

Hasta el momento, se desconoce cómo se llama el joven que conquistó el corazón de la intérprete de regional mexicano, pues ella no mostró su cara ni reveló su nombre.

(IG: @majo_aguilar)
(IG: @majo_aguilar)

Las reacciones no se hicieron esperar y la sección de comentarios se inundó con felicitaciones para la nueva pareja, así como reconocimientos a la cantante por “sus gustos”.

  • “De gustos bien alternativos mi hermana.”
  • “Te gustan rockerillos !!! Tu muy bien mi Majo.”
  • “¡Que linda! Ella tiene una aura y una vibra especial.”
  • “Qué afortunado!, haría todo lo posible por ser él.”
  • “Majo hermosa, felicidades por tus logros y por tu relación.”

Incluso, algunos se aventuraron a adivinar la identidad del afortunado.

(IG: @diego.bacter)
(IG: @diego.bacter)

¿Quién es el nuevo novio de Majo Aguilar?

Según los seguidores de la cantante, se trata nada más y nada menos que de Diego Rangel, baterista de la banda tapatía Porter.

Hasta el momento, ninguno de los artistas han confirmado o desmentido estas especulaciones.

(IG: @diego.bacter)
(IG: @diego.bacter)

¿Quién es Diego Rangel?

Diego Rangel, mejor conocido en el medio artístico nacional como Diego Bacter, se ha consolidado como una figura relevante en el ámbito musical mexicano.

Destaca como sinth, bajista y programador oficial de la agrupación Porter, donde también ha desempeñado labores como compositor y comunicólogo.

Tras la disolución temporal de Porter, inició su trayectoria como solista, publicando sencillos como “tak tak tak” y “radio mantente afuera”.

En el entorno digital, mantiene una presencia activa a través de su cuenta de Instagram, la cual reúne a 15.5 mil seguidores. En su perfil se presenta como Mixer, Producer & Sound Engineer, subrayando su versatilidad en la producción y la ingeniería de sonido.

Entre las personalidades que lo siguen en dicha plataforma destaca Majo Aguilar, lo que evidencia el reconocimiento que tiene entre otros artistas del medio.

