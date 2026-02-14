México

Beca Rita Cetina 2026: estas son las fechas y los requisitos para solicitar el apoyo a estudiantes de primaria

El trámite se realizará en línea y busca ayudar a las familias con la compra de uniformes y útiles escolares

El trámite se realizará en línea y busca ayudar a las familias con la compra de uniformes y útiles escolares

La Beca Rita Cetina 2026 se consolida como uno de los apoyos escolares más relevantes para familias con hijas e hijos en educación primaria. Este programa tiene como objetivo aliviar la carga económica que representa el inicio del ciclo escolar, especialmente en la compra de uniformes y útiles, gastos que suelen impactar de forma directa en la economía familiar.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el proceso de registro se llevará a cabo exclusivamente en línea, por lo que es indispensable contar con conexión a internet y tener a la mano la documentación requerida.

¿Qué es la Beca Rita Cetina y a quién va dirigida?

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico federal destinado a estudiantes que cursan educación primaria en escuelas públicas. Su finalidad es fortalecer la permanencia escolar, reducir la deserción y garantizar que niñas y niños cuenten con los insumos básicos para continuar sus estudios en condiciones de mayor equidad.

El recurso otorgado está pensado para la adquisición de material escolar y uniformes, elementos indispensables para el desarrollo académico durante el ciclo escolar.

Fechas oficiales del registro a la Beca Rita Cetina 2026

Las autoridades educativas confirmaron que el registro estará habilitado en un periodo específico, por lo que es fundamental respetar las fechas establecidas:

  • Inicio del registro: 2 de marzo de 2026
  • Cierre del registro: 19 de marzo de 2026
  • Modalidad: Registro en línea
  • Sitio oficial: www.becaritacetina.gob.mx
Es un apoyo dirigido a estudiantes de educación primaria que permitirá a las familias adquirir uniformes y útiles escolares

Madres, padres o tutores deberán realizar el trámite dentro de este plazo, ya que no se aceptarán solicitudes extemporáneas.

Requisitos y documentos para solicitar el apoyo

Para completar el registro correctamente, el sistema solicitará información tanto del tutor como del estudiante beneficiario.

Datos de la madre, padre o tutor:

  • CURP
  • Número de teléfono celular vigente
  • Correo electrónico activo
  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio

Datos del estudiante de primaria:

  • CURP
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Es importante capturar la información tal como aparece en los documentos oficiales, ya que errores u omisiones pueden derivar en el rechazo de la solicitud.

¿Cómo y dónde hacer el registro?

El trámite se realiza únicamente en el portal oficial del programa, por lo que las autoridades recomiendan no compartir datos personales en páginas no verificadas ni en redes sociales. Antes de iniciar el registro, se debe comprobar que el sitio web corresponda al dominio oficial del programa.

Una vez concluido el proceso, el sistema generará un comprobante que servirá como respaldo del registro.

El apoyo es dirigido a estudiantes de educación primaria que permitirá a las familias adquirir uniformes y útiles escolares

Recomendaciones finales para las familias

La SEP aconseja no dejar el trámite para los últimos días, ya que la alta demanda puede provocar saturación del sistema. Asimismo, se invita a las familias a mantenerse informadas únicamente a través de los canales oficiales para conocer cualquier aviso relacionado con la validación de datos y la entrega del apoyo.

La Beca Rita Cetina 2026 representa una oportunidad clave para apoyar la educación básica y reducir las brechas económicas desde los primeros años escolares. Contar con la información correcta y realizar el registro en tiempo y forma es esencial para acceder a este beneficio.

