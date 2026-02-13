México

Marx Arriaga acusa presiones en la SEP para realizar cambios en los libros de la Nueva Escuela Mexicana: reitera llamado a la “refundación”

Personal de la SEP intentó desalojar al director de Materiales Educativos la tarde de este 13 de febrero

Marx Arriaga habría sido destituido
Marx Arriaga habría sido destituido como director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. (Cuartoscuro)

Luego de que esta tarde, 13 de febrero de 2026, el director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, dio a conocer que personal de la Secretaría de Educación Pública intentó desalojarlo de su oficina, en conferencia de prensa acusó que los oficios sobre la solicitud de los cambios en libros de texto gratuito fueron firmados por la subsecretaria de Educación, Angélica Noemí Juárez Pérez.

Director de Materiales defiende los libros de texto gratuitos

Marx Arriaga comenzó la conferencia acusando que “el proyecto de nación de los libros de texto gratuitos y de la Nueva Escuela Mexicana sufre un atentado más... las contradicciones son más evidentes”. Aseguró que su gestión ha defendido los ejemplares publicados.

Mencionó a editoriales como Santillana, Grupo SM, Castillo, Trillas, Prisa, así como a partidos políticos como el PRI y el PAN, además de la Coparmex y empresas de medios de comunicación como los “poderes” que ejercen presiones al interior de la SEP.

Aseguró que la decisión de Claudia Sheinbaum sobre continuar con el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana se topa con contradicciones dentro de la dependencia encabezada por Mario Delgado, a la que calificó como una “institución profundamente corrupta”.

El Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a una rueda de prensa tras el intento de desalojo. Algunas versiones apuntan a que fue destituido de su cargo, en el que ejerció una polémica gestión.

Cuestionó cómo se puede seguir con el proyecto si se le “han quitado sus libros de texto y silenciando al magisterio que los está impulsando”.

Marx Arriaga se negó a modificar los ejemplares de la SEP

El funcionario de la SEP aseguró que el día de ayer se giraron oficios donde “nos piden modificar los libros y nosotros resistimos... no traicionaremos a la Cuarta Transformación, no modificaremos los libros de texto gratuitos”.

Comentó que el desalojo que intentaron hacer el día de hoy en su oficina es una “muestra de cómo la SEP trata a quién piensa distinto”, denunció la realidad que viven cientos de maestros desde los que ven limitadas sus prestaciones de Ley hasta los maestros de Michoacán, quienes en algunas zonas no reciben salario por no tener claves.

Reitera llamado a la “refundación” de la SEP

Reiteró que la “violencia física y simbólica” puede ser ejercida por la SEP hacia cualquier persona, por lo que hizo un llamado parecido al de diciembre de 2025:

“Aprovecho el espacio para convocar a la refundación de la SEP, magisterio Insurgente Nacional formemos un poder popular para que no quede una sola piedra de esta institución”.

Señaló que la instrucción de los cambios realizada por Noemí Juárez se justificó, desde su perspectiva, en una cuestión estética, “cámbialos porque no me gustan”.

Agregó que fue instruido para modificar los contenidos de ciertos libros, “hay que cambiarlos”, pero el descontento surge de que se le habría solicitado cambiar todos los libros y los planes de estudio, de tal forma que él acusa “contradicción” en la decisión.

