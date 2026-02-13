México

SEP aclara desalojo a Marx Arriaga, anuncia “cambio de naturaleza”

La secretaría de Educación informó que el nombramiento se dará a conocer el 16 de febrero

CRÉDITO: Presidencia
Luego de que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, diera a conocer que hubo un intento de desalojo, la Secretaría de Educación Pública encabezada por Mario Delgado, aclaró a través de un comunicado la situación.

No fue desalojo, habrá un cambio en la dirección

La Secretaría de Educación Pública informó que no se ha producido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia funcionario alguno perteneciente a esta dependencia.

El comunicado precisa que durante la jornada de hoy se llevó a cabo una diligencia encabezada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos sobre la modificación en la naturaleza de dicha plaza, la cual pasará a la modalidad de libre designación a partir del 15 de febrero.

De acuerdo con la notificación, la Dirección General de Materiales Educativos quedará a disposición de la Secretaría de Educación Pública para proceder con un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026.

La SEP subrayó que este procedimiento corresponde a asuntos administrativos y se lleva a cabo en estricto apego a la normatividad vigente.

Información en desarrollo...

