Marx Arriaga denuncia desalojo de sus oficinas en la SEP, aseguran que fue destituido

El funcionario aseguró que denunciará públicamente la violencia en su contra

El Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a una rueda de prensa tras el intento de desalojo. Algunas versiones apuntan a que fue destituido de su cargo, en el que ejerció una polémica gestión.

La tarde de 13 de febrero de 2026 el director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, denunció que tras un intento de desalojo de su oficina fue violentado.

Desalojan a Marx Arriaga con apoyo de policías

En un video que circula en redes sociales, se puede ver al funcionario que en diciembre de 2025 llamó a una rebelión contra la SEP ser acompañado por personal de la institución y de seguridad tras una presunta notificación de destitución.

Durante el trayecto, Marx Arriaga les menciona que “si ya tienen bien trazada la ruta”, al tiempo que se va despidiendo de algunos empleados de la SEP, también les dice a los oficiales “venga anímense, que no les dé miedo, están con un obradorista, están siguiendo indicaciones, está sencillo solo tienen que sacarme de la institución, sigan ordenes”.

Y de forma retadora, el funcionario se acerca a los oficiales y con las manos por delante, les comenta: “anímese o como va a justificar que sacó al director general de Materiales Educativos".

Marx Arriaga instó al uso de la fuerza pública para desalojarlo

Marx Arriaga insiste en que lo esposen, por lo que personal de la institución que lo acompañaba le indicó que continuarán su camino, sin embargo, el morenista reprochó que personal de seguridad lo siguiera “¿se quedaron atrás cuatro o cinco (policías)?”.

En el video se puede ver que una en su oficina le fue solicitado la entrega de credencial de la institución y recoger sus pertenencias:

“¿Sacar todo esto de aquí? ¿Cómo lo saco? Voltee a la cámara para que quede marcado en la historia que fue usted uno de los que corrió al que diseñó los libros de texto en este país desde el obradorismo hasta el Humanismo Mexicano".

El funcionario de la SEP
El funcionario de la SEP defendió el nombramiento del aún dirigente nacional de Morena. (Facebook Sección 17 Valle de Toluca)

El personal de la secretaría de Educación es cuestionado por Marx Arriaga, quien le pregunta si fue Mario Delgado el que dio la instrucción, “oficial va a necesitar la fuerza armada, venga y sea valiente, somos obradoristas, nos vemos a la cara”, por lo que el director se atrincheró en su oficina pese a lo informado.

En su cuenta de X, el obradorista anunció una conferencia de prensa en punto de las 17:00 horas:

La convoca a rueda de prensa HOY a las 5 pm en las oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos (Av. Universidad 1200, piso 6, sector 6-1, col. Xoco) para denunciar públicamente las violencias que esta institución ejerce en nuestra contra. ¡A golpes no se mata la raíz!”.

