México

Laura Zapata amenaza con ser “la villana” de La Casa de los Famosos: “Nos vemos adentro”

La actriz confirmó su participación en el reality show

Laura Zapata amenaza con ser una sensación en LCDLF (@ChumelTorres)

A pocos días del estreno de la nueva temporada, La Casa de los Famosos Telemundo 2026 enfrenta retos inesperados en la conformación de su elenco principal, según periodistas como Flor Rubio.

En medio de especulaciones, Laura Zapata, quien fue confirmada como parte del elenco hace algunas semanas, escribió en sus redes sociales:

“Está decidido. Entro a La Casa de los Famosos. No entro a esconderme… entro a jugar. No entro a pedir permiso… entro a marcar territorio. Y no entro sola… entro con ustedes. Gracias a todos los que han estado firmes, leales, amorosos y guerreros. Esto apenas comienza… y cuando una villana entra, la historia cambia. Nos vemos adentro".

La actriz Laura Zapata realiza el gesto de silencio con el dedo sobre sus labios, mientras el logo de La Casa de los Famosos Telemundo aparece en la imagen. (@laurazapataoficial / Instagram)

Y es que mucho se había hablado de la permanencia de la actriz en el proyecto. En el programa de Flor Rubio, Gabo Cuevas compartió informaciones no confirmadas según las cuales la actriz habría decidido retirarse tras recibir amenazas de otras participantes.

Analu Salazar sumó a la discusión: “Yo me enteré de eso, que ayer estuvo hablando con los meros, meros, diciendo que ella no va a dejar ahí la carrera por una ‘loquita’”, en alusión a recientes declaraciones de la propia artista.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos?

Una edición con figuras polémicas: Laura Zapata se suma a La Casa de lso Famosos 6 (Foto: Telemundo)

La sexta entrega de La Casa de los Famosos Telemundo 2026 tiene programado su debut para el martes 17 de febrero de 2026 a las 18:00 horas (centro de México).

El formato permitirá al público acceder a la convivencia de las celebridades durante las 24 horas a través del canal Telemundo y sus plataformas digitales, incluyendo visión continua en línea mediante su página oficial.

Celebridades confirmadas para La Casa de los Famosos de Telemundo

  • Lupita Jones (ex Miss Universo)
  • Kunno (Influencer)
  • Jailyne Ojeda (Creadora digital)
  • Laura Zapata (actriz)
  • Yina Calderón (empresaria y DJ)
  • Caeli (influencer)
  • Kenny Rodríguez (exparticipante de Love Island USA)

