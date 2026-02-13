¿Cuántos viernes 13 habrá en 2026 y qué explica la ciencia sobre este día?

Aunque para muchas personas este día representa mala suerte, la ciencia desmiente esta creencia. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El calendario de 2026 despierta expectativas entre quienes miran con recelo el llamado “viernes 13”. Para los supersticiosos, esta combinación de día y fecha suele asociarse con mala suerte; para otros, no es más que una coincidencia matemática dentro del calendario gregoriano.

¿Cuántos viernes 13 habrá en 2026?

En 2026 se presentarán tres viernes 13. Estas son las fechas:

Viernes 13 de febrero de 2026

Viernes 13 de marzo de 2026

Viernes 13 de noviembre de 2026

Este fenómeno ocurre cuando un año no bisiesto comienza en jueves, lo que provoca que febrero y marzo compartan esta peculiar coincidencia. Aunque en algunos años puede haber uno o hasta tres viernes 13 como en el caso del presente año.

La fecha reúne creencias provenientes de tradiciones religiosas y sucesos históricos, aunque los datos matemáticos y los estudios psicológicos niegan un mayor riesgo en comparación con los demás días del año.

¿Qué significa este día?

El temor irracional al viernes 13 tiene incluso un nombre técnico: parascevedecatriafobia. La mala fama de esta fecha proviene de una mezcla de elementos culturales, religiosos e históricos.

Por un lado, el número 13 ha sido considerado “imperfecto” frente al 12, cifra asociada a ciclos completos como los meses del año o los signos del zodiaco. En la tradición cristiana, la Última Cena reunió a 13 personas, siendo Judas —el traidor— el invitado número 13.

El viernes también tiene carga simbólica en el cristianismo, ya que, según la tradición, fue el día de la crucifixión de Jesús. A ello se suma un episodio histórico frecuentemente citado: el viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó la detención de miembros de la Caballeros Templarios, hecho que contribuyó a alimentar la percepción negativa de la fecha.

Con el paso del tiempo, la cultura popular reforzó el mito. La película Friday the 13th consolidó la asociación entre el viernes 13 y el terror, llevando la superstición a una audiencia global.

La percepción de peligro responde a factores como el sesgo de confirmación y la interpretación cultural.

¿Qué dice la ciencia al respecto?

Desde el punto de vista científico, no existe evidencia sólida que demuestre que en viernes 13 ocurran más desgracias que en cualquier otro día. Algunos análisis de aseguradoras incluso han sugerido que podrían registrarse menos accidentes, posiblemente porque las personas actúan con mayor precaución.

La psicología ofrece dos explicaciones clave. La primera es el sesgo de confirmación: las personas tienden a recordar más los eventos negativos que coinciden con sus creencias previas. Si algo sale mal en viernes 13, se atribuye a la fecha; si ocurre otro día, se considera casualidad.

La segunda es la profecía autocumplida: el miedo o la ansiedad pueden provocar distracciones o errores que terminan generando pequeños incidentes, reforzando la idea de que el día es “malo”.

Como dato curioso, el matemático polaco Berman demostró que, debido a la estructura del calendario gregoriano, el día 13 cae ligeramente más veces en viernes que en otros días de la semana. Una curiosidad estadística que, para algunos, parece dar un guiño a la superstición.

En conclusión, los viernes 13 de 2026 —febrero, marzo y noviembre— serán, en esencia, días como cualquier otro. La diferencia radica no en el calendario, sino en la manera en que cada persona decide interpretarlos.