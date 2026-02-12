Qué es el bromance y qué opciones de regalos no románticos hay para este Día del Amor y la Amistad

Un grupo de amigos hombres. (Canva)

El concepto de “bromance” ha adquirido fuerza en los últimos años como una forma de destacar las relaciones de amistad profundas entre hombres sin matices románticos.

Esta palabra, resultado de la unión de “bro” (hermano/amigo) y “romance”, ha ganado espacio en la cultura popular y redefine la manera en que se expresan los lazos afectivos masculinos, especialmente en fechas como el Día del Amor y la Amistad.

El bromance: más allá de la amistad convencional

Según especialistas en psicología social, el bromance se caracteriza por una cercanía emocional, confianza y apoyo mutuo entre amigos varones.

Aunque no implica atracción romántica, sí pone en primer plano la importancia de expresar sentimientos y construir vínculos sólidos. En países como Estados Unidos, el término se popularizó a través de películas y series, pero su adopción ha sido rápida en regiones de América Latina.

El bromance: más allá de la amistad convencional (Crédito: Freepik)

Estos vínculos aportan beneficios al bienestar psicológico, ya que permiten a los hombres compartir emociones y experiencias de vida sin temor a juicios sociales.

El bromance desafía la idea tradicional de que las demostraciones de afecto entre amigos deben evitarse, ampliando las posibilidades de expresión masculina.

Celebrar la amistad sin romanticismo

El Día del Amor y la Amistad, celebrado el 14 de febrero en varios países de Latinoamérica, suele centrarse en obsequios y gestos dirigidos a parejas sentimentales. No obstante, el auge del bromance impulsa nuevas formas de festejar el afecto entre amigos.

Las opciones de regalos no románticos han evolucionado para responder a esta tendencia. Los productos pensados para la amistad masculina buscan ser prácticos, originales y, sobre todo, exentos de connotaciones románticas. Estas alternativas permiten festejar el 14 de febrero sin transgredir los límites de la amistad.

Celebrar la amistad sin romanticismo Freepik

Ideas de regalos para bromances

Entre las opciones de regalos que toman distancia del tradicional enfoque romántico, destacan:

Artículos deportivos, como camisetas de equipos favoritos o accesorios para entrenar juntos.

Libros, cómics o revistas especializadas en intereses comunes.

Juegos de mesa o cartas, ideales para reuniones.

Experiencias compartidas, como entradas para conciertos o actividades recreativas grupales.

Kits de bebidas, cervezas artesanales o snacks para disfrutar en compañía.

Algunas marcas han respondido a la demanda creciente de obsequios que celebren la amistad masculina con propuestas innovadoras y adaptadas a contextos urbanos.

Una de las propuestas que buscan redefinir los regalos del Día del Amor y la Amistad es el Ramo Chelero Tecate. Este formato funciona como una reinterpretación del regalo tradicional del 14 de febrero, orientado a celebrar la amistad sin formalidades.

El bromance en la cultura actual

El reconocimiento social de los bromances contribuye a derribar estereotipos de género y abre la puerta a relaciones de amistad más genuinas y expresivas. El fortalecimiento de estos lazos influye positivamente en la salud mental y en la percepción de apoyo social entre hombres.

Dos personas sonríen mientras juegan juntos en una consola Xbox Series S en una sala familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración del Día del Amor y la Amistad ofrece una oportunidad para visibilizar y valorar este tipo de vínculos, promoviendo expresiones de afecto y reconocimiento entre amigos, más allá de los modelos tradicionales.