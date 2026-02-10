Alcaldía Miguel Hidalgo pide apoyo al Gobierno de CDMX para mantenimiento de más de 10 vialidades

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México la reclasificación de 14 calles para que sean consideradas vialidades primarias.
El objetivo es que la Secretaría de Obras se responsabilice del mantenimiento, ya que estas calles requieren atención especializada por su importancia y características.
Esta gestión busca evitar un gasto adicional de aproximadamente 50 millones de pesos anuales que hoy asume la administración local.
Durante una conferencia de prensa, Tabe explicó que el mantenimiento de solo siete vialidades catalogadas como primarias, y que anteriormente estaban bajo cuidado de la Ciudad, obliga a la alcaldía a invertir cerca de 25 millones de pesos cada año.
Estos recursos se destinan a servicios como áreas verdes, alumbrado público, bacheo, balizamiento y drenaje.
El alcalde afirmó que las autoridades capitalinas transfirieron la responsabilidad a la alcaldía sin entregar los recursos necesarios, lo que ha generado presión presupuestal y operativa para el gobierno local.
“Sólo se descentralizan los problemas, mientras los recursos se centralizan”, enfatizó Tabe.
Postura y acciones de la alcaldía
Tabe anunció que presentará una solicitud formal ante el Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Obras para que se revise la clasificación de las vialidades.
El planteamiento es claro: si la ciudad mantiene la responsabilidad, debe asumir el mantenimiento. Si la transfiere, entonces debe transferir también el presupuesto correspondiente.
El alcalde remarcó que la administración capitalina retiene cerca de 2 mil millones de pesos de impuesto predial pagados por vecinos de Miguel Hidalgo, sin que exista un retorno tangible en obras o servicios para las colonias.
Propuestas y calles prioritarias
Calles que buscan reclasificación como primarias
- Arquímedes
- Lago Onega
- Salvador Díaz Mirón
- Lago Alberto
- Bahía de Santa Bárbara
- Leibnitz
Calles que se solicita regresen a su estatus original de vías primarias
- Avenida Jalisco
- Ingenieros Militares
- San Bartolo Naucalpan
- Lago Chiem
- Lago Hielmar
- Avenida Chapultepec
- Gral. Pedro Antonio de los Santos
Vialidad que se propone reclasificar como secundaria
- Av. Horacio
Acompañamiento y cierre
En la conferencia estuvo presente David Rodríguez Lara, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos de la alcaldía.
Tabe reiteró que la solicitud no implica confrontación, sino una exigencia legítima para que los recursos de la demarcación se reflejen en mejores servicios para los vecinos.
Objetivos del mejoramiento vial
- Optimizar la infraestructura urbana
- Garantizar calles seguras y funcionales
- Elevar la calidad de los servicios públicos
- Contribuir a la conectividad entre colonias y alcaldías
El mejoramiento de vialidades es fundamental para asegurar una ciudad más funcional, segura y equitativa para todos sus habitantes.
Beneficios principales
- Facilita el tránsito vehicular y peatonal
- Reduce el tiempo de traslado para conductores y peatones.
- Disminuye congestionamientos en puntos críticos.
- Incrementa la seguridad
- Minimiza accidentes por baches, señalización deficiente o mala iluminación.
- Mejora la circulación de servicios de emergencia y transporte público.
- Impulsa el desarrollo económico
- Favorece la actividad comercial y el acceso a servicios.
- Reduce costos logísticos para empresas y negocios locales.
- Promueve el bienestar social
- Mejora el entorno urbano y la percepción de seguridad.
- Facilita la movilidad de personas con discapacidad y adultos mayores.