CDMX colapsa por bloqueo vecinal en Parque Lira: protesta cumple casi 24 horas sin respuesta de la alcaldía Miguel Hidalgo

Manifestación por vecinos del Parque Lira en el poniente de la CDMX (@OVIALCDMX/X)

La zona poniente de la Ciudad de México vivió este lunes 9 de febrero una jornada de caos vial luego de que habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo mantuvieran un bloqueo que está por cumplir 24 horas en Avenida Parque Lira y Eje Vial 3 Sur.

La protesta, sigue paralizando una de las arterias más importantes de la capital sin que, hasta el momento, autoridades de la demarcación hayan ofrecido una solución.

El cierre afecta el tramo que va desde la salida del Metro Tacubaya hasta la avenida General Sóstenes Rocha, punto estratégico para conectar con Constituyentes y Periférico.

Miles de automovilistas y usuarios del transporte público tuvieron que buscar rutas alternas, lo que provocó embotellamientos en avenidas como Revolución, Patriotismo y Viaducto.

Vecinos exigen que Parque Lira sea de acceso libre

Vecinos se siguen manifestando en avenida Parque Lira en la zona Poniente de la CDMX, llevan más de 22 horas.

Los manifestantes explicaron que su inconformidad se originó por el cierre total del Parque Lira, espacio tradicional de convivencia familiar. De acuerdo con los vecinos, la alcaldía que gobierna Mauricio Tabe, autorizó el montaje de estructuras para la realización de un evento privado, lo que impidió el acceso a corredores, personas adultas mayores y familias que acuden diariamente a realizar actividades recreativas.

“Nos encontramos con rejas, vallas y personal de seguridad privada que nos negó la entrada a un parque que es público. Nadie nos consultó y tampoco informaron cuánto tiempo estará cerrado”, señaló una de las vecinas que participa en la movilización.

Puntos clave del conflicto

Cierre total del Parque Lira para permitir un evento de carácter privado.

Bloqueo en ambos sentidos de Avenida Parque Lira y Eje 3 Sur como medida de presión.

Afectaciones a miles de automovilistas y al transporte público de Tacubaya.

Ausencia de diálogo por parte de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Exigencia de libre acceso permanente a los espacios públicos.

Otro caso de uso de parque para eventos privados

Denuncia que parque de la alcaldía Benito Juárez renta parque Arboledas y es usado con carros Crédito: (@royfid/X)

Esta no es la primera vez que se registran denuncias por el uso de áreas verdes con fines comerciales en la capital del país, como fue el caso en octubre de 2025, el Parque Arboledas, en la alcaldía Benito Juárez, donde el alcalde Luis Mendoza Acevedo, permitió que una empresa exhibiera automóviles nuevos sobre los andadores, lo que generó críticas por lucrar con un sitio destinado al esparcimiento.

Organizaciones civiles advierten que estas prácticas se han vuelto recurrentes en demarcaciones gobernadas por el PAN, donde —afirman— se privilegia la renta de espacios sobre el derecho ciudadano a disfrutar de parques y plazas.

Hasta el mediodía de este martes, el alcalde Mauricio Tabe no había emitido un posicionamiento público.

Especialistas en derecho urbano señalan que cualquier concesión de un espacio público debe ser transparente y garantizar el acceso universal.

El bloqueo ha generado molestia entre comerciantes de la zona, quienes reportan caída en ventas. Oficinas cercanas también modificaron horarios ante la imposibilidad de tránsito.

Los vecinos advirtieron que no retirarán el plantón hasta que exista un compromiso por escrito de que el Parque Lira no volverá a ser utilizado para actividades privadas y se informe qué beneficio económico obtendría la alcaldía por estos permisos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó cortes a la circulación y recomendó utilizar como alternativas las avenidas Observatorio, Jalisco y Circuito Interior. Sin embargo, el congestionamiento se extendió a gran parte del poniente de la CDMX.

Mientras no haya respuesta oficial, el conflicto amenaza con prolongarse y mantener en vilo la movilidad de miles de capitalinos.