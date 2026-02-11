México

Operativo en tierra y aire desata enfrentamiento en Jesús María, zona donde fue capturado Ovidio Guzmán

Hasta el momento no se ha informado de detenidos o heridos por el operativo

Guardar
Fuerzas federales participaron en el
Fuerzas federales participaron en el operativo. FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM

Este miércoles 11 de febrero, desde las primeras horas del día, elementos de diferentes corporaciones federales y estatales de seguridad realizaron un fuerte despliegue operativo en la comunidad de El Limoncito, perteneciente a la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, capital del estado de Sinaloa.

De acuerdo con medios locales, elementos de la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participan en el operativo.

La operación incluye patrullajes terrestres y sobrevuelos de helicópteros, y ha ocasionado una fuerte movilización en la zona cercana al poblado de La Anona.

Las acciones operativas comenzaron al amanecer, cuando se observaron varias aeronaves sobrevolando el área y se escucharon detonaciones de arma de fuego en el aire.

Autoridades no han informado, hasta el momento, personas lesionadas, fallecidas o capturadas de manera oficial, sin embargo, medios locales informan que hay al menos un inmueble asegurado por las fuerzas de seguridad como parte de los trabajos que se desarrollan en el sector.

Hasta el momento no se ha informado de detenidos o heridos por el operativo. Crédito: X @Santiagod181281

El acceso a la zona permanece bajo vigilancia estricta del personal militar y de seguridad pública, mientras continúa el despliegue de los efectivos.

Por medio de redes sociales circula un video en el que se ve a helicópteros, presuntamente de las fuerzas federales, sobrevolando la zona, y se escuchan disparos a lo lejos.

Cabe destacar que la zona en la que ocurrió el operativo, El Limoncito, en Jesús María, a las afueras de Culiacán, es el lugar en el que el 5 de enero de 2023 se reportó un fuerte operativo que culminó en la detención de Ovidio Guzmán El Ratón, hijo del capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien cumple su condena en una cárcel de los Estados Unidos.

Se sabe que en la zona también se mueve Iván Archivaldo Guzmán, otro de los hijos de El Chapo, y líder de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Temas Relacionados

SinaloaenfrentamientoJesús MaríaEl Limoncitooperativonarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Un fichaje que prometía más: leyendas del América lamentan el paso de Allan Saint-Maximin

La etapa de Maximin en el América quedó marcada por la irregularidad y una salida inesperada, pese al talento que le reconocen exreferentes del club

Un fichaje que prometía más:

Ludwika Paleta habló sobre prejuicios en relaciones con diferencia de edad: “El amor viene en muchas presentaciones”

La actriz habló en la alfombra roja sobre el estigma que se tiene a las relaciones amorosas con diferencia de edad

Ludwika Paleta habló sobre prejuicios

Conductor de “Hoy” denuncia modalidad de robo en cajeros: “Extremen precauciones”

La madre del corresponsal fue víctima de esta estafa en Puerto Vallarta

Conductor de “Hoy” denuncia modalidad

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 11 de febrero: reducción de carriles por obras en la autopista Chamapa-Lechería

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Tras salto con paracaídas desde el Hotel Riu, clausuran el Rooftop Bar 360 en Guadalajara

Autoridades tapatías califican la acción como un riesgo extremo y detectan fallas en protocolos de seguridad del establecimiento

Tras salto con paracaídas desde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Drones de cárteles mexicanos, la

Drones de cárteles mexicanos, la causa del cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, informó EEUU

Marina decomisa en Nayarit 39 máquinas tragamonedas presuntamente del CJNG

Aseguran 100 kilos de autopartes y detienen a dos personas tras cateo en domicilio en Iztacalco

Quién es “Jando” o “El Fresa”, el nuevo líder de Los Blancos de Troya tras la caída de “El Bótox” en Michoacán

Mineros de Concordia niegan “confusión” en secuestro y revelan que grupo criminal ya les había ordenado dejar la mina

ENTRETENIMIENTO

Ludwika Paleta habló sobre prejuicios

Ludwika Paleta habló sobre prejuicios en relaciones con diferencia de edad: “El amor viene en muchas presentaciones”

Conductor de “Hoy” denuncia modalidad de robo en cajeros: “Extremen precauciones”

Así fue el explosivo careo entre Carlos Trejo y Alfredo Adame en la presentación del Ring Royale 2026

Festival de Flores y Chocolate en CDMX: fechas y actividades para un San Valentín 2026 muy especial

Ciclo de cine para ‘migajear’: proyectarán películas románticas en Tepito por San Valentín

DEPORTES

Un fichaje que prometía más:

Un fichaje que prometía más: leyendas del América lamentan el paso de Allan Saint-Maximin

Chivas vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional del Clausura 2026

Boxeando por la Paz: cómo funcionará el nuevo programa de Sheinbaum para peleadores mexicanos

Cuatrero vuelve a lucha libre a tres años de la acusación por intento de feminicidio contra Stephanie Vaquer

Estos han sido los números de Efraín Juárez con Pumas ¿se tiene que ir?