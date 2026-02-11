Operativo en tierra y aire desata enfrentamiento en Jesús María, zona donde fue capturado Ovidio Guzmán

Fuerzas federales participaron en el operativo. FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM

Este miércoles 11 de febrero, desde las primeras horas del día, elementos de diferentes corporaciones federales y estatales de seguridad realizaron un fuerte despliegue operativo en la comunidad de El Limoncito, perteneciente a la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, capital del estado de Sinaloa.

De acuerdo con medios locales, elementos de la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participan en el operativo.

La operación incluye patrullajes terrestres y sobrevuelos de helicópteros, y ha ocasionado una fuerte movilización en la zona cercana al poblado de La Anona.

Las acciones operativas comenzaron al amanecer, cuando se observaron varias aeronaves sobrevolando el área y se escucharon detonaciones de arma de fuego en el aire.

Autoridades no han informado, hasta el momento, personas lesionadas, fallecidas o capturadas de manera oficial, sin embargo, medios locales informan que hay al menos un inmueble asegurado por las fuerzas de seguridad como parte de los trabajos que se desarrollan en el sector.

Hasta el momento no se ha informado de detenidos o heridos por el operativo. Crédito: X @Santiagod181281

El acceso a la zona permanece bajo vigilancia estricta del personal militar y de seguridad pública, mientras continúa el despliegue de los efectivos.

Por medio de redes sociales circula un video en el que se ve a helicópteros, presuntamente de las fuerzas federales, sobrevolando la zona, y se escuchan disparos a lo lejos.

Cabe destacar que la zona en la que ocurrió el operativo, El Limoncito, en Jesús María, a las afueras de Culiacán, es el lugar en el que el 5 de enero de 2023 se reportó un fuerte operativo que culminó en la detención de Ovidio Guzmán El Ratón, hijo del capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien cumple su condena en una cárcel de los Estados Unidos.

Se sabe que en la zona también se mueve Iván Archivaldo Guzmán, otro de los hijos de El Chapo, y líder de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.