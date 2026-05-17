Inauguran Hospital General del IMSS-Bienestar en Mérida: 669 camas, 82 consultorios y más de 48 especialidades médicas

El nuevo Hospital General Doctor Agustín O’Horán abrió sus puertas este domingo 17 de mayo en Mérida con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. El recinto de IMSS-Bienestar funcionará como el hospital público más grande del sureste mexicano, en un modelo de atención médica universal y gratuita destinado a más de un millón doscientas mil personas de Yucatán.

Durante el evento, se firmó el convenio de federalización IMSS-Bienestar Yucatán.

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El hospital cuenta con 669 camas hospitalarias, 82 consultorios y capacidad para ofrecer servicios en más de 48 especialidades médicas. La infraestructura incluye 16 quirófanos, áreas de urgencias, laboratorio, consulta externa, rehabilitación, imagenología y unidades de cuidados intensivos para adultos, pediatría, neonatología y obstetricia. Además, dispone de un helipuerto para la atención de emergencias de alta prioridad.

El hospital más grande del sureste mexicano

La obra fue construida por ingenieros del ejército mexicano y se levantó sobre un terreno de 11.85 hectáreas. La superficie edificada alcanza los 65 mil metros cuadrados distribuidos en diez edificios interconectados. El hospital generó 1,643 empleos directos y 1,250 indirectos durante sus 34 meses de construcción, según detalló el ingeniero residente Melior Marduk Chávez Martínez.

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El complejo hospitalario incorpora tecnología de última generación, como tomógrafos, resonancia magnética, rayos X, angiógrafo, densitómetro, fluoroscopio, cámara hiperbárica y mastógrafo. Además, dispone de una red de expediente clínico electrónico, sistemas automatizados de comunicación y un moderno sistema de correo neumático para el traslado interno de muestras y medicamentos.

Modelo de atención gratuita y universal

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que todos los servicios serán gratuitos y universales. El hospital funcionará sin cajas registradoras, eliminando cualquier tipo de cobro para la atención médica. El modelo IMSS-Bienestar articulará 153 centros de salud y hospitales del estado bajo una red pública coordinada, con abasto asegurado de medicamentos y regularización laboral para más de 2,500 trabajadores del sector salud.

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El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, resaltó que el nuevo hospital representa un avance hacia el objetivo de tener más camas de hospital que pacientes en el estado. El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, remarcó: “Aquí habrá cirugía robótica, hemodinamia, resonancia magnética, expediente electrónico, inteligencia artificial al servicio de la salud, tecnología de punta, pero completamente pública”.