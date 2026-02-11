México

NYT asegura que operación antidrones del ejército de EEUU provocó el cierre del espacio aéreo en El Paso

FAA anuncia la suspensión del cierre temporal del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas

Guardar
Security personnel outside El Paso
Security personnel outside El Paso International Airport after the U.S. Federal Aviation Administration lifted its temporary closure of the airspace over El Paso, saying all flights will resume as normal and that there was no threat to commercial aviation, in El Paso, Texas, U.S., February 11, 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Hace unas horas la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, anunció la suspensión del cierre temporal del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, ciudad fronteriza con México, tras haber emitido una orden de cesó de sus operaciones.

Temas Relacionados

Estados Unidos

Más Noticias

Beca Rita Cetina para primaria 2026: quienes no podrán registrarse en la convocatoria de marzo

El programa ampliará su cobertura y sumará a alumnos de primaria

Beca Rita Cetina para primaria

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 11 de febrero: habilitan carril reversible en Av. Universidad por cierre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Gaby “N”, enfermera que atropelló y asesinó a motociclista en CDMX, aseguró que se puso nerviosa tras el accidente

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la mujer se asustó luego de atropellar a Roberto, hombre de 52 años que perdió la vida

Gaby “N”, enfermera que atropelló

Gobierno abre consulta para cambiar la “alerta presidencial” que aparece en tu celular durante los sismos

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta pública para modificar el mensaje que aparece en los celulares durante sismos

Gobierno abre consulta para cambiar

Don Chayo, vocalista de Los Cardenales de Nuevo León, está estable y bajo supervisión médica

La agrupación compartió una actualización sobre el estado de salud del famoso cantante

Don Chayo, vocalista de Los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Bastión: desmantelan 21 inmuebles

Operación Bastión: desmantelan 21 inmuebles del crimen organizado en el sur del Edomex

Cobro de piso y bombas molotov: la violencia llega a las aulas en Veracruz

Operativo en tierra y aire desata enfrentamiento en Jesús María, zona donde fue capturado Ovidio Guzmán

Drones de cárteles mexicanos, la causa del cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, informó EEUU

Marina decomisa en Nayarit 39 máquinas tragamonedas presuntamente del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Don Chayo, vocalista de Los

Don Chayo, vocalista de Los Cardenales de Nuevo León, está estable y bajo supervisión médica

Festival del amor en CU: fecha, actividades y todo sobre el evento de la UNAM con motivo de San Valentín

Fiscalía General de la República atrae caso de Gaby Ramírez por presunta falsedad de declaraciones

Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta, confesó si saldría con mujeres mayores

Ludwika Paleta habló sobre prejuicios en relaciones con diferencia de edad: “El amor viene en muchas presentaciones”

DEPORTES

Manchester City vs Fulham: a

Manchester City vs Fulham: a qué hora y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League

Javier Alarcón exige que no se pierda el tema del nuevo Estadio de Cruz Azul :“Que no nos den atole”

Así fue la calurosa bienvenida que le dio Franco Colapinto a Checo Pérez en su regreso a la F1 “Chequito, volvimo”

Marcelo Flores se despide de México y es oficialmente registrado para representar a Canadá ante FIFA

Héctor Herrera se lanza con todo contra los naturalizados en la Selección Mexicana: “No llevaría extranjeros”