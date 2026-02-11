NYT asegura que operación antidrones del ejército de EEUU provocó el cierre del espacio aéreo en El Paso

Hace unas horas la Administración Federal de Aviación ( FAA ) de Estados Unidos, anunció la suspensión del cierre temporal del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, ciudad fronteriza con México, tras haber emitido una orden de cesó de sus operaciones.

