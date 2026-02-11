Velasco impulsa a Ruth González para la gubernatura de San Luis Potosí, ignorando advertencias de la 4T sobre nepotismo

El senador colocó como aspirante a la esposa de quien hoy gobierna el estado.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, expresó públicamente su respaldo a la senadora Ruth González Silva como posible candidata a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

El pronunciamiento se da en medio de la discusión nacional sobre la reforma contra el nepotismo electoral y tras la polémica generada por la llamada “Ley Esposa” en la entidad.

Previo a una sesión del Senado, Velasco señaló que, de acuerdo con encuestas internas del PVEM, González Silva encabeza las preferencias con una ventaja amplia frente a otros perfiles.

La senadora es considerada por el PVEM como su perfil mejor posicionado para la gubernatura de 2027.

“Va dos a uno arriba, con más de 20 puntos. Si ella quiere, sin duda puede ser la próxima gobernadora”, afirmó.

Incluso, en un acto público, levantó la mano de Ruth González, quien es esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

PVEM respalda a Ruth González rumbo a la elección de 2027

Velasco sostuvo que la senadora es el perfil mejor posicionado del partido para competir por la gubernatura potosina.

Subrayó que, aunque la decisión final corresponde a ella, cuenta con el respaldo de la dirigencia del Verde.

Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, podría beneficiarse de la Ley Esposa que limita la competencia electoral masculina en San Luis Potosí. Crédito: Ruth González

En respuesta, González Silva evitó confirmar una aspiración electoral inmediata y señaló que actualmente está enfocada en su labor legislativa. “Lo importante es cumplir con la responsabilidad en el Senado.

La gente espera que estemos trabajando”, declaró ante medios, al tiempo que indicó que cualquier definición se dará en su momento.

El posicionamiento del coordinador del PVEM ocurre en un contexto político en el que se discuten límites a la sucesión de familiares en cargos públicos.

“Ley Esposa” en San Luis Potosí: reforma vetada tras controversia

El debate sobre una eventual candidatura de la senadora se intensificó meses atrás con la aprobación en el Congreso local de una reforma electoral conocida como “Ley Esposa”.

La Ley Esposa y sus implicaciones para la política y los derechos electorales. Crédito: Infobae

La iniciativa planteaba que en 2027 la contienda por la gubernatura fuera exclusiva para mujeres, bajo el argumento de garantizar la paridad de género.

La propuesta generó críticas de actores políticos y especialistas, quienes señalaron que podría interpretarse como una medida que facilitara la postulación de la esposa del gobernador en turno.

Finalmente, el mandatario estatal vetó la reforma al considerar que debía revisarse para asegurar su constitucionalidad, por lo que no fue publicada.

¿Qué contemplaba la llamada “Ley Esposa”?

Establecía que solo mujeres podrían competir por la gubernatura en 2027.

Modificaba disposiciones de la Constitución estatal y la Ley Electoral local.

Se justificaba en criterios de paridad de género.

Fue cuestionada por posibles implicaciones de nepotismo electoral.

Fue vetada por el Ejecutivo estatal y no entró en vigor.

Claudia Sheinbaum ha defendido la prohibición del nepotismo electoral mediante reformas constitucionales y estatutos internos de Morena. EFE/ Mario Guzmán

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en su momento que no eran necesarias reformas adicionales para garantizar la paridad, al recordar que el INE ya obliga a los partidos a postular candidaturas equilibradas entre mujeres y hombres.

Reforma contra el nepotismo electoral aplicará hasta 2030

A nivel federal, el Congreso aprobó una reforma constitucional que prohíbe la sucesión inmediata de familiares en el mismo cargo de elección popular.

No obstante, durante el proceso legislativo se modificó su entrada en vigor para que aplique a partir de 2030 y no en 2027.

Morena estableció reglas internas para impedir que familiares directos compitan en 2027, buscando evitar el nepotismo electoral. (X/@Saul_MonrealA)

Este ajuste implica que las elecciones intermedias de 2027 no estarán sujetas a la nueva restricción constitucional.

¿Qué establece la reforma contra el nepotismo?

Prohíbe que familiares directos sucedan en el mismo cargo de elección popular.

Aplica a gubernaturas, alcaldías y cargos legislativos.

Entrará en vigor hasta el proceso electoral de 2030.

No afecta las postulaciones de 2027.

Se limita a la sucesión en el mismo puesto, no a otros cargos públicos.

Tras el aplazamiento, Morena modificó sus estatutos internos para impedir candidaturas de familiares directos en 2027. El PVEM, aunque aliado, no está sujeto a esas disposiciones partidistas.

Alianza PVEM-Morena ante un escenario de definición política

El respaldo público de Manuel Velasco a Ruth González ocurre en un momento en que los partidos de la coalición oficialista definen estrategias rumbo a 2027.

El respaldo del PVEM a Ruth González ocurre en el marco de la coalición con Morena, aunque cada partido mantiene autonomía en sus candidaturas.

Si bien el PVEM mantiene alianza con Morena a nivel federal y en varias entidades, cada partido conserva autonomía en la selección de sus candidaturas.

Hasta ahora no se ha anunciado una definición formal sobre la candidatura en San Luis Potosí.

La senadora ha reiterado que su prioridad es el trabajo legislativo, mientras que el PVEM ha dejado clara su posición sobre su competitividad electoral.

El proceso interno y las decisiones de coalición determinarán si la eventual postulación se concreta y bajo qué esquema partidista se competirá en la entidad.