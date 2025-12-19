¿Quiénes son las mujeres que podrían ir por la gubernatura de SLP y Nuevo León? Esta es la polémica decisión

Mariana Rodríguez y Ruth González Silva podrían ir como candidatas para suceder a Samuel García y Ricardo Gallardo, respectivamente.

En el actual panorama político de México, la posibilidad de que esposas de gobernadores puedan postularse para suceder a sus parejas en el poder ha generado un intenso debate nacional.

Ruth González Silva, en San Luis Potosí, y Mariana Rodríguez Cantú, en Nuevo León, se perfilan como las figuras centrales de esta polémica, impulsadas por iniciativas legislativas y estrategias partidistas que han provocado oposición y controversia sobre todo de los distintos partidos políticos.

Ley “Esposa” y la controversia en San Luis Potosí

La llamada “Ley Esposa” ha colocado a San Luis Potosí en el centro de la discusión política nacional. Esta reforma propuesta busca permitir que cónyuges de actuales mandatarios estatales puedan contender por la gubernatura, lo que abre la puerta a la postulación de figuras como Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En meses recientes, González Silva manifestó, aunque no de manera abierta, su intención de buscar la candidatura si la legislación se lo permite, y señaló: “Yo estoy lista, estoy trabajando todos los días aquí desde el Senado, estoy trabajando todos los días en mi estado... En Morena está en sus estatutos, claro que sí. En el Partido Verde no (Ley antinepotismo). Es respetable, por supuesto, la opinión de nuestra presidenta de la República, pero como lo he dicho, la gente es la que va a decidir y lo va a hacer en un par de años”.

La reforma enfrentó la oposición inmediata de Morena, partido que calificó la propuesta como “inconstitucional” al considerar que fomentaría el nepotismo y la concentración del poder en una misma familia. Diversos actores políticos argumentaron que este cambio legal podría vulnerar los principios de imparcialidad y autonomía en los procesos electorales estatales.

A pesar de las críticas, la iniciativa generó opiniones encontradas al interior de los partidos, al grado de que la dirigente del partido oficialista, Luisa María Alcalde, presentará una acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Luisa Alcalde presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN por la Ley Esposa en SLP.

Mariana Rodríguez y la estrategia en Nuevo León

En Nuevo León, el escenario se torna similar ante la visibilidad y respaldo político que el gobernador Samuel García Sepúlveda ha demostrado hacia su esposa, Mariana Rodríguez Cantú. La funcionaria y empresaria ha destacado por su participación activa en programas sociales y en campañas de difusión institucional, apoyada por una campaña mediática significativa y la promoción desde la administración estatal.

Desde distintas posturas políticas, la reforma propuesta en San Luis Potosí podría servir de antecedente para otros estados y que el impulso a Mariana Rodríguez desde la estructura gubernamental ha despertado inquietudes en cuanto a los límites éticos y legales del ejercicio del poder.

Rodríguez Cantú, por su parte, no ha ocultado su interés en participar activamente en la vida política de Nuevo León, incrementando la especulación sobre su candidatura para el siguiente proceso electoral.

El debate nacional y el futuro de las candidaturas

La discusión sobre la llamada Ley Esposa trasciende los límites estatales y adquiere relevancia nacional, ya que pone en entredicho los mecanismos democráticos y la normalización de prácticas relacionadas con el nepotismo electoral.

Organizaciones políticas, legisladores y miembros de la sociedad civil han expresado su preocupación por las implicaciones legales y éticas de permitir que esposas de gobernadores sucedan a sus parejas en el cargo, particularmente si las reformas se replican en otros estados.

La postura de Morena de rechazar la reforma en San Luis Potosí y de exigir condiciones equitativas para los procesos de selección de candidaturas ha intensificado el debate en torno a la legitimidad y la transparencia de las próximas elecciones.

Estos son los cinco puntos más relevantes sobre esta nota

