Manuel Velasco defiende propuesta original de reforma electoral: cambios a plurinominales y prerrogativas

Manuel Velasco asegura que la negociación sigue abierta y buscan coincidencias para avanzar en la reforma.

La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un momento clave en el Congreso.

Mientras el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, aseguró que no hay ruptura y que continúan los esfuerzos para construir consensos, en la Cámara de Diputados Morena reconoció que, sin el respaldo del PT y del Verde, la iniciativa podría no presentarse o fracasar en su aprobación.

En medio de versiones sobre tensiones internas en la coalición oficialista, las dirigencias parlamentarias insisten en que el diálogo sigue abierto, aunque las diferencias en temas como los legisladores plurinominales y el financiamiento público a partidos mantienen la negociación en un punto delicado.

Manuel Velasco: “No estamos atorados”, pero sí en debate por plurinominales

El senador Manuel Velasco defendió la propuesta original de reforma electoral y subrayó que el PVEM respalda revisar el esquema de representación proporcional y las prerrogativas a los partidos, siempre que se mantengan equilibrios en el sistema político.

Manuel Velasco asegura que no hay ruptura en las negociaciones y que se busca un acuerdo con los aliados. Crédito:Cuartoscuro

“No estamos atorados, estamos viendo cómo podemos coincidir”, afirmó en encuentro con medios.

Señaló que su bancada está a favor de reducir los costos de los procesos electorales y el monto del financiamiento público, pero también de modificar la fórmula para evitar distorsiones en la representación.

Velasco explicó que aún no existe un acuerdo definitivo sobre el nuevo cálculo de prerrogativas y destacó que la reforma es amplia, pues incluye mayor participación ciudadana y juvenil, así como mecanismos para impedir la infiltración del crimen organizado en elecciones.

Respecto a la cláusula de sobrerrepresentación, indicó que su partido planteó mantenerla, ante los cambios que implicaría un nuevo modelo electoral.

La reforma busca ajustar la representación proporcional y el financiamiento a los partidos, manteniendo equilibrio en el sistema político. Foto: Cuartoscuro

“Estamos abiertos a que se pueda modificar incluso el mecanismo de selección”, dijo, aunque reiteró que buscan una reforma que “genere equilibrios y no desequilibrios”.

Morena condiciona presentación sin consenso con PT y Verde

En San Lázaro, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, admitió que la iniciativa podría no presentarse si no se logra un acuerdo con sus aliados.

“Si no se logra el acuerdo, ¿qué caso tendría que se presentara?”, expresó.

El legislador sostuvo que la propuesta será compartida primero con las dirigencias nacionales del PT y el PVEM antes de enviarla formalmente al Congreso. Afirmó que las posturas críticas de sus aliados son respetables y negó que se trate de presiones indebidas.

Ricardo Monreal señaló que la iniciativa podría no presentarse si no se logra un acuerdo con el PT y el PVEM. Foto: Cámara de Diputados

Monreal también advirtió sobre los tiempos legislativos, ya que la discusión podría iniciar hasta la segunda semana de febrero, lo que ajustaría el calendario previsto para su eventual aprobación.

Tensiones por plurinominales y financiamiento público

El punto más controvertido de la reforma electoral gira en torno a la posible reducción o eliminación de diputados plurinominales y la disminución del financiamiento público a los partidos.

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, expresó su rechazo a modificar estos aspectos en los términos planteados por Morena y advirtió que no respaldará cambios que afecten la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual calificó como “absolutamente intocable”.

Luis Armando Melgar del PVEM se opone a cambios que afecten la autonomía del INE, considerándola “intocable”. Crédito:Cuartoscuro

En el Senado, donde se requieren 86 votos para aprobar una reforma constitucional, Morena, PT y PVEM suman 87 escaños. La ausencia o voto en contra de uno o dos legisladores podría alterar el resultado.

Diálogo activo y meta de presentar iniciativa este mes

Pese a las fricciones, Morena y el PT negaron una ruptura en las mesas de negociación coordinadas por la Secretaría de Gobernación.

Ambas fuerzas coinciden en que las diferencias forman parte del proceso legislativo y que existen condiciones para alcanzar acuerdos.

El objetivo compartido es presentar una propuesta formal antes de que concluya el mes, con miras a incidir en los próximos procesos electorales.

Las dirigencias de Morena y sus aliados insisten en que las negociaciones siguen abiertas pese a las diferencias. (Foto: Senado de la República)

Entre los principales puntos en discusión de la reforma electoral destacan:

Revisión y posible modificación de los legisladores plurinominales .

Ajuste a la fórmula de financiamiento público y reducción de prerrogativas .

Mantenimiento o eliminación de la cláusula de sobrerrepresentación .

Medidas para evitar la infiltración del crimen organizado en elecciones .

Garantías de autonomía del INE.

El desenlace dependerá de la capacidad de la coalición mayoritaria para construir consensos internos sin poner en riesgo la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.