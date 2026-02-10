Vacunación Sarampión CDMX: así podrás saber el sitio más rápido para inmunizarte en las 16 alcaldías

Así podrás saber donde acudir a vacunarte contra el sarampión en la CDMX. Foto: X/@SSaludCdMx.

Tras los miles de casos de sarampión que se han reportado en todo el país, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una campaña masiva de vacunación contra esta enfermedad.

Lo anterior con el objetivo de prevenir más casos entre la población de la capital del país y salvaguardar la salud de los habitantes.

El pasado domingo 8 de febrero, autoridades capitalinas indicaron que comenzaría la campaña en las 16 alcaldías de la Ciudad de México contra el sarampión.

Señalaron que la inmunización se llevaría a cabo en horarios extendidos, incluido el nocturno. Detallaron que la vacunación consistiría en brigadas por todas las demarcaciones, escuelas de nivel medio superior, diferentes sitios de los medios de transporte público como el Metro capitalino y puntos de mayor concurrencia entre la población.

Más de mil 500 vacunadores y 500 brigadas serán desplegadas en la CDMX para la campaña masiva de inmunización contra el sarampión. Crédito: X/GobCDMX.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México detalló y dio a conocer la manera en que la población puede saber los lugares y sitios para vacunarse contra el sarampión.

Así podrás saber el sitio para poderse vacunar contra el sarampión en la CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México indicó que el sitio web para saber los lugares, puntos fijos, móviles para vacunarse contra el sarampión es el siguiente: http://189.240.225.200/index.html, por lo que se tiene que pegar esta URL en el buscador o bien escanear el código.

Este es el código QR para saber los sitios para vacunarse contra el sarampión en la CDMX. Foto: Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Así puedes detectar un caso de sarampión

El sarampión es una enfermedad viral que suele comenzar con fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos. Después de unos días, aparece un salpullido rojo que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Otros síntomas frecuentes incluyen malestar general, dolor de garganta y pequeñas manchas blancas en la boca conocidas como manchas de Koplik.

El sarampión es una enfermedad viral que suele comenzar con fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos. Foto: SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA.

Si presentas fiebre acompañada de estos signos y has estado en contacto con personas enfermas o no cuentas con vacuna, acude al médico de inmediato.

El diagnóstico y tratamiento oportunos previenen complicaciones y ayudan a controlar el contagio.

Recomendaciones para evitar contagiarte de sarampión

Prevenir el sarampión es fundamental para proteger tu salud y la de quienes te rodean.

Esta enfermedad se transmite fácilmente por el aire y mediante el contacto con personas infectadas, por lo que es importante tomar medidas preventivas en todo momento.

La vacunación es la principal estrategia para evitar el contagio.

Además, existen otros hábitos y precauciones que contribuyen a reducir riesgos, especialmente durante brotes o si viajas a lugares con casos reportados.

Aplica la vacuna doble o triple viral (SRP), siguiendo el esquema recomendado por las autoridades de salud.

Evita el contacto cercano con personas que presenten fiebre y erupción cutánea.

Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón, sobre todo después de toser o estornudar.

No compartas objetos personales como toallas, cubiertos o vasos.

Ventila los espacios cerrados para reducir la concentración de virus en el ambiente.

Consulta al médico si tuviste contacto con un caso sospechoso o presentas síntomas asociados.