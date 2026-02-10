Línea 2 del Metro CDMX: a qué hora cierran el tramo San Antonio - Viaducto este 9 de febrero

Pasajeros esperan en una estación de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, se anunció el cierre de varias estaciones de la Línea 2 debido a obras de mantenimiento (X/ @AdrianRubalcava)

Los usuarios de la Línea 2 del Metro CDMX deberán de tomar precauciones en sus traslados, a partir de este lunes 9 de febrero habrá modificaciones en los horarios, por lo que habrá estaciones que cerrarán más temprano, lo que causará afectaciones en el traslado de los pasajeros.

Según informó el gobierno de la Ciudad de México, a partir de este día empezará una remodelación integral de la Línea 2, por lo que para la noche del 9 de febrero empezarán los primeros cierres de la línea azul. El servicio de Cuatro Caminos a Tasqueña sufrirá modificaciones.

La Línea 2 del Metro de Ciudad de México enfrenta cambios operativos significativos desde el 9 de febrero, fecha en que inicia una intervención mayor sobre su infraestructura. El servicio, según datos expuestos por el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Adrián Rubalcava, se reorganiza ante el cierre de tres estaciones para permitir obras de mantenimiento, con la premisa de afectar lo menos posible a los usuarios y garantizar mejoras en la operación futura. Las labores incluyen, de forma destacada, la rehabilitación de cárcamos y la sustitución de equipos que han superado cuatro décadas de uso.

¿A qué hora cierra la Línea 2 del Metro CDMX hoy 9 de febrero?

Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, anunció el cierre de estaciones de la Línea 2 (X/ @AdrianRubalcava)

Será a partir de las 22:00 horas de este lunes 9 de febrero que el servicio San Antonio - Viaducto dejará de operar. Así que las siguientes estaciones cerrarán en estas últimas horas de operación:

San Antonio

Chabacano

Viaducto

Estas adecuaciones en la línea azul motivaron el despliegue de unidades de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) como servicio alternativo, permitiendo que los traslados entre las zonas afectadas se mantengan, aunque bajo un esquema distinto al habitual.

Los autobuses cubrirán el tramo entre Xola y Pino Suárez en ambas direcciones y funcionarán coordinados con los horarios escalonados del Metro CDMX. Este servicio alternativo iniciará de lunes a viernes a las 22:00 horas y continuará hasta pasada la medianoche, con salida de los autobuses desde ambas terminales.

Los domingos, la RTP operará durante toda la jornada, ya que los trenes permanecerán inactivos por las obras.

Anuncian cierre de la Línea 2 del Metro CDMX (Cuartoscuro)

El plan de mantenimiento abarca una franja de la Línea 2 particularmente vulnerable: los trabajos principales incluyen el cambio y rehabilitación de cárcamos en Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita. Este esfuerzo apunta a prevenir fallos operativos ligados a inundaciones durante la temporada de lluvias y a actualizar equipos sometidos a un desgaste profundo tras más de 40 años de servicio.

En cuanto a la organización diaria, San Antonio a Viaducto concentrará la mayor parte de los cierres y limitaciones.

Este tramo permanecerá abierto de lunes a viernes, entre las 05:00 y las 22:00 horas. Los sábados, el horario se recorta hasta las 20:00 horas, y los domingos quedará cerrado por completo.

El resto de la Línea 2 continuará operando en su esquema habitual, sin modificaciones en el horario, garantizando la circulación regular de trenes en los segmentos no intervenidos.