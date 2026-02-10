México

Línea 2 del Metro CDMX: a qué hora cierran el tramo San Antonio - Viaducto este 9 de febrero

Personal del STC Metro pidió a los usuarios tomar precauciones en sus traslados por las modificaciones a los horarios del servicio

Guardar
Pasajeros esperan en una estación
Pasajeros esperan en una estación de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, se anunció el cierre de varias estaciones de la Línea 2 debido a obras de mantenimiento (X/ @AdrianRubalcava)

Los usuarios de la Línea 2 del Metro CDMX deberán de tomar precauciones en sus traslados, a partir de este lunes 9 de febrero habrá modificaciones en los horarios, por lo que habrá estaciones que cerrarán más temprano, lo que causará afectaciones en el traslado de los pasajeros.

Según informó el gobierno de la Ciudad de México, a partir de este día empezará una remodelación integral de la Línea 2, por lo que para la noche del 9 de febrero empezarán los primeros cierres de la línea azul. El servicio de Cuatro Caminos a Tasqueña sufrirá modificaciones.

La Línea 2 del Metro de Ciudad de México enfrenta cambios operativos significativos desde el 9 de febrero, fecha en que inicia una intervención mayor sobre su infraestructura. El servicio, según datos expuestos por el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Adrián Rubalcava, se reorganiza ante el cierre de tres estaciones para permitir obras de mantenimiento, con la premisa de afectar lo menos posible a los usuarios y garantizar mejoras en la operación futura. Las labores incluyen, de forma destacada, la rehabilitación de cárcamos y la sustitución de equipos que han superado cuatro décadas de uso.

¿A qué hora cierra la Línea 2 del Metro CDMX hoy 9 de febrero?

Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, anunció el cierre de estaciones de la Línea 2 (X/ @AdrianRubalcava)

Será a partir de las 22:00 horas de este lunes 9 de febrero que el servicio San Antonio - Viaducto dejará de operar. Así que las siguientes estaciones cerrarán en estas últimas horas de operación:

  • San Antonio
  • Chabacano
  • Viaducto

Estas adecuaciones en la línea azul motivaron el despliegue de unidades de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) como servicio alternativo, permitiendo que los traslados entre las zonas afectadas se mantengan, aunque bajo un esquema distinto al habitual.

Los autobuses cubrirán el tramo entre Xola y Pino Suárez en ambas direcciones y funcionarán coordinados con los horarios escalonados del Metro CDMX. Este servicio alternativo iniciará de lunes a viernes a las 22:00 horas y continuará hasta pasada la medianoche, con salida de los autobuses desde ambas terminales.

Los domingos, la RTP operará durante toda la jornada, ya que los trenes permanecerán inactivos por las obras.

Anuncian cierre de la Línea
Anuncian cierre de la Línea 2 del Metro CDMX (Cuartoscuro)

El plan de mantenimiento abarca una franja de la Línea 2 particularmente vulnerable: los trabajos principales incluyen el cambio y rehabilitación de cárcamos en Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita. Este esfuerzo apunta a prevenir fallos operativos ligados a inundaciones durante la temporada de lluvias y a actualizar equipos sometidos a un desgaste profundo tras más de 40 años de servicio.

En cuanto a la organización diaria, San Antonio a Viaducto concentrará la mayor parte de los cierres y limitaciones.

  • Este tramo permanecerá abierto de lunes a viernes, entre las 05:00 y las 22:00 horas. Los sábados, el horario se recorta hasta las 20:00 horas, y los domingos quedará cerrado por completo.
  • El resto de la Línea 2 continuará operando en su esquema habitual, sin modificaciones en el horario, garantizando la circulación regular de trenes en los segmentos no intervenidos.

Temas Relacionados

Línea 2Metro CDMXCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Ciudad de México este 10 de febrero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Beca Benito Juárez 2026: así podrás saber el momento exacto en que depositen en tu tarjeta el pago del mes de febrero

Los estudiantes y tutores deberán consultar los canales oficiales para obtener detalles sobre la dispersión de recursos en febrero, y así evitar información falsa

Beca Benito Juárez 2026: así

México: las predicciones del tiempo para Ecatepec este 10 de febrero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: las predicciones del tiempo

Comisiones del Senado dictaminarán mañana la reforma de la jornada laboral de 40 horas

El dictamen contempla horas extra pagadas al doble, con un límite máximo de 12 horas semanales

Comisiones del Senado dictaminarán mañana

Reforma de las 40 horas: Morena en el Senado afirma que han intentado “distorsionar” el proyecto

El proceso legislativo incorpora ajustes graduales en la jornada semanal, con foco en no afectar remuneraciones

Reforma de las 40 horas:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayeron el “Cachetes” y Edson

Cayeron el “Cachetes” y Edson de la Anti Unión de Tepito junto con diez kilos de marihuana y uno de cristal en la CDMX

Estos son los estados a los que serán trasladados los 5 mineros localizados sin vida en Concordia, Sinaloa

Dron lanza explosivo en instalaciones de Seguridad Escuinapa deja un militar y un trabajador del ayuntamiento heridos

Capturaron a “El Chino” de la Unión de Tepito, extorsionador dedicado al cobro de cuotas en la zona centro de la CDMX

FGR confirma identificación de cinco cuerpos tras el secuestro de 10 mineros en Concordia, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Gloria Trevi la

Esposo de Gloria Trevi la defiende de Eduardo Verástegui tras ataque a la cantante por apoyar a Bad Bunny: “Incongruente”

El romántico detalle de Lucero a Mijares en el día de su cumpleaños 68

En medio de sus polémicas, Alicia Villarreal llega al Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Bendita Locura’

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de febrero

Polémica por ‘Deep Cuts’: ¿qué mexicanos firmaron una carta para exigir más representatividad en Hollywood?

DEPORTES

Qué necesita Pumas para evitar

Qué necesita Pumas para evitar la eliminación en la Concachampions ante San Diego FC

Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”

Obed Vargas jugará la Champions League con el Atlético de Madrid de Simeone

Guido Pizarro habla sobre el futuro de Nico Ibáñez en Tigres ¿Se acerca a Cruz Azul?

La arquera Alejandra Valencia cuestiona a los maestros mexicanos por falta de apoyo a atletas: “No pueden entender”