Brugada despliega operativo “Juntas y juntos nos protegemos contra el sarampión” para vacunación masiva en la CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó sobre la campaña masiva de vacunación en la capital del país. Foto: Cortesía/Gobierno de la CDMX.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que a partir de este domingo 8 de febrero arranca la campaña masiva de vacunación contra el sarampión en la capital del país.

La mandataria capitalina presentó en el Bosque de Chapultepec la campaña “Juntas y juntos nos protegemos contra el sarampión”.

Esta iniciativa activa un operativo territorial de gran escala para contener la transmisión de esta enfermedad viral en la capital.

Acompañada por el Secretario de Salud Federal, Dr. David Kershenobich, y la Secretaria de Salud local, Dra. Nadine Gasman, la mandataria capitalina indicó que hasta el viernes 6 de febrero se han registrado 166 casos confirmados en la ciudad, de los cuales 86 corresponden a menores. La tasa de incidencia es de 1.79 casos por cada cien mil habitantes.

La Jefa de Gobierno señaló que el sarampión puede transmitirse de una persona hasta a 18 más a través del aire, por lo que la vacunación resulta clave para proteger vidas.

Más de mil 500 vacunadores y 500 brigadas serán desplegadas en la CDMX para la campaña masiva de inmunización contra el sarampión. Crédito: X/GobCDMX.

Acciones estratégicas y operativas

Se movilizarán 500 brigadas integradas por mil 500 profesionales de la salud .

Todos los 300 Centros de Salud de la ciudad operarán en su totalidad.

Se instalarán 21 puntos estratégicos, uno por alcaldía, con horario de 09:00 a 23:00 horas.

Puntos de vacunación adicionales

100 módulos en el transporte público : 70 en el Metro , 10 en Metrobús , 10 en Transportes Eléctricos y 10 en la RTP .

50 puntos fijos en áreas de alta concurrencia como el Zócalo , Chapultepec y mercados .

50 módulos en planteles de nivel medio superior .

250 brigadas recorrerán colonias , comenzando en Cuauhtémoc , Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero .

Se mantendrá vigilancia en centrales camioneras y se implementará un operativo nocturno en la Central de Abasto para atender a las 400 mil personas que pasan por el lugar cada día.

Medios de transporte público, planteles, zonas concurridas y demás, serán los puntos donde serán instalados los módulos para vacunación contra el sarampión. Foto: Cortesía/Gobierno de la Ciudad de México.

Durante el anuncio, el representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México, José Moya Medina, destacó que la vacuna ha evitado 30 millones de muertes en el mundo en los últimos 20 años.

El Secretario de Salud Federal recomendó a la población de 6 meses a 49 años acudir por la vacuna, recordando que los primeros síntomas suelen ser fiebre alta y ojos irritados, mientras que el sarpullido puede demorar hasta cuatro días en aparecer. El uso de cubrebocas es esencial en este periodo.

La exalcaldesa de Iztapalapa añadió que hoy se aplicaron mil 500 dosis en el módulo de Chapultepec, sumando más de 909 mil vacunas en la ciudad desde 2025.

La ciudadanía puede escanear un código QR para ubicar los puntos de vacunación y recibir protección gratuita. “Estamos ante un llamado de alerta que requiere prevención y respuesta oportuna para detener la propagación”, concluyó.

Los capitalinos pueden escanear un código QR para ubicar los puntos de vacunación contra el sarampión. Foto: Cortesía/Gobierno de la Ciudad de México.