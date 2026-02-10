¿Te registraste en diciembre de 2025 a la Pensión Bienestar? Ya puedes recoger tu tarjeta en estas fechas para recibir el pago de 6 mil 400 pesos

La Pensión del Bienestar es un programa del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno de México, enfocado en personas adultas mayores de 65 años cumplidos.

Quienes forman parte de este apoyo económico reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses a través de tarjetas entregadas por el Banco del Bienestar. Este incremento se aplicó en 2026, pues antes se otorgaban 6 mil 200 pesos a los mayores de 65 años.

El propósito principal de la Pensión Bienestar consiste en asegurar ingresos constantes a quienes han cumplido 65 años, permitiendo el acceso a recursos esenciales y reforzando su economía.

La Secretaría del Bienestar, órgano federal, gestiona y supervisa este programa, responsabilizándose del registro, distribución de apoyos y atención a los beneficiarios.

La entrega de los pagos se realiza en diferentes fechas según la letra con la que inicia el apellido paterno de quienes están inscritos en la Pensión Bienestar.

Este mes de febrero habrá entrega de tarjeta para nuevos beneficiarios, quienes quieran obtener 6 mil 400 pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

Debido a que cada dos meses se abre el periodo de registro para la Pensión Bienestar, a todos aquellos adultos mayores de 65 años y más que cumplieron esta edad para ingresar al programa social, durante el mes de diciembre se realizó una etapa de incorporación.

Todos aquellos adultos mayores de esa edad que llevaron a cabo el registro en este último mes del 2025, ya pueden recoger su tarjeta, de acuerdo con lo mencionado por Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar.

El periodo para recoger las tarjetas y recibir 6 mil 400 pesos se realizará este mes de febrero de 2026 y la funcionaria federal reveló las fechas clave para que los adultos mayores de 65 años registrados la recojan.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Estas son las fechas en este mes de febrero 2026 para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar si tramitaste la Pensión Bienestar en diciembre de 2025

Fue en la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, donde Ariadna Montiel reveló las fechas durante febrero para acudir por la tarjeta del Banco del Bienestar para aquellos beneficiarios que se registraron en el mes de diciembre de 2025.

De acuerdo con lo indicado por la Secretaría del Bienestar, será del martes 10 al sábado 14 de febrero cuando los adultos mayores de 65 años que llevaron a cabo el registro en diciembre acudan por su tarjeta.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio todos los detalles para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: X/@A_MontielR.

¿Cómo podrás saber cuándo y dónde recoger la tarjeta del Banco del Bienestar si tramitaste la Pensión del Bienestar en diciembre de 2026?

Ariadna Montiel reveló en conferencia de prensa que el número de teléfono que adultos mayores de 65 años y más registraron en el mes de diciembre de 2025 será la vía para enterarse de la fecha y lugar para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

Se mandará un SMS al número del teléfono del futuro beneficiario, el cual registraron al momento de la incorporación al programa Pensión Bienestar.

En ese mensaje vendrá la hora, fecha y lugar para recoger la tarjeta.

Es importante llevar el talón de registro y una identificación oficial.

Estas son las fechas para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar si te registraste en diciembre de 2025. Foto: Secretaría del Bienestar.