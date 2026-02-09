México

Calendario de las Pensiones del Bienestar 2026: fechas y documentos para el registro de febrero

Ariadna Montiel Reyes detalló cómo será el nuevo periodo de inscripciones de este mes

Las fechas de los registros
Las fechas de los registros para las Pensiones del Bienestar se dieron a conocer este lunes para que más adultos mayores puedan integrarse a la iniciativas.

El nuevo periodo de inscripción para las Pensiones del Bienestar permitirá que más personas adultas mayores accedan a estos apoyos sociales en México.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el inicio de registros durante la conferencia matutina de este lunes. De acuerdo con la funcionaria, el proceso estará disponible desde el lunes 16 hasta el domingo 22 de febrero.

Estos registros incluyen tanto la Pensión Mujeres Bienestar como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. La ampliación de fechas busca que un mayor número de beneficiarios pueda completar su trámite y sumarse a las iniciativas de apoyo.

Estos registros incluyen tanto la Pensión Mujeres Bienestar como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Cabe recordar que este 2026, la Pensión para los Adultos Mayores entrega bimestralmente un monto económico de 6,400 pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar brinda a sus beneficiarias 3 mil 100 pesos.

Calendario de registros a las Pensiones del Bienestar

El calendario de registros quedó organizado asignando una fecha concreta para cada grupo de letras iniciales del primer apellido de los solicitantes, estableciéndose un orden alfabético para el proceso de incorporaciones.

  • Lunes 16 de febrero: Letras A, B, C
  • Martes 17 de febrero: Letras D, E, F, G, H
  • Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M
  • Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R
  • Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 21 de febrero: Todas las letras
  • Domingo 22 de febrero: Todas las letras
Calendario oficial de registros para
Calendario oficial de registros para las Pensiones del Bienestar (Gobierno de México)

Documentos y cómo realizar el registro a las pensiones

Las inscripciones para la pensión se efectúan de manera presencial en los Módulos del Bienestar, disponibles de 10:00 a 16:00 horas (horario del centro de México). Para identificar el módulo más cercano se puede visitar el sitio web https://www.gob.mx/bienestar.

En caso de que la interesada no pueda presentarse personalmente, existe la alternativa de solicitar una visita a domicilio mediante la plataforma gob.mx/bienestar o marcando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.

  • Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)
  • CURP de impresión reciente
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
Documentos necesarios para registrarse a
Documentos necesarios para registrarse a las Pensiones del Bienestar (Gobierno de México)

Entrega de tarjetas Bienestar continúa para los adultos mayores

Por otra parte, la distribución de tarjetas del Bienestar para quienes completaron el registro a las pensiones en diciembre de 2025 tiene fechas definidas.

Entre el 10 y el 14 de febrero, las autoridades realizarán la entrega de estos plásticos a los beneficiarios. Cada persona recibirá un mensaje con la fecha y el sitio asignado para acudir y recoger su tarjeta.

De este modo, el proceso busca garantizar que quienes cumplieron con el trámite en diciembre de 2025 puedan acceder oportunamente a sus prestaciones.

