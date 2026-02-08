México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué tengo que hacer cuando cumpla 65 años?

El programa se dirige a adultas mayores de 60 a 64 años

Las beneficiarias de la Pensión
Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su primer pago de 2026 en enero (Secretaría del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales para adultos mayores que puso en marcha el gobierno de Claudia Sheinbaum durante el año pasado.

Las labores domésticas y de cuidado familiar, tradicionalmente asumidas por las mujeres y frecuentemente invisibilizadas, constituyen el fundamento de esta pensión, cuyo propósito es reconocer la trayectoria laboral de quienes han sostenido estas responsabilidades a lo largo de su vida.

El programa está disponible en todas las entidades federativas del país y va dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad. Este 2026, cada participante recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar.

El programa está disponible en
El programa está disponible en todas las entidades federativas del país y va dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad.

¿Qué tengo que hacer cuando cumpla 65 años si recibo la Pensión Mujeres Bienestar?

El proceso para acceder a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ha simplificado para quienes reciben la Pensión Mujeres Bienestar. Al llegar a los 65 años, las beneficiarias no necesitan realizar ningún trámite adicional para continuar recibiendo el apoyo.

La iniciativa garantiza una transición automática, lo que elimina la preocupación por posibles interrupciones en la entrega de recursos. Cabe señalar que este año el monto del pago bimestral asciende a 6,400 pesos.

Esta medida busca asegurar que las beneficiarias mantengan la continuidad en el acceso a los beneficios sociales conforme avanzan en edad.

El proceso para acceder a
El proceso para acceder a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ha simplificado para quienes reciben la Pensión Mujeres Bienestar

¿Cuándo es el próximo pago de la pensión?

El calendario previsto para la próxima entrega de recursos económicos establece como referencia el mes de marzo de 2026. Esta fecha surge del modo habitual en que se reparten los apoyos en ciclos anteriores.

En el transcurso de los meses previos, las autoridades exhortan a la población a consultar únicamente los canales oficiales para novedades y aclaraciones. Las principales vías de información son la Secretaría de Bienestar y la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes. De este modo, se busca evitar confusiones o fraudes derivados de información falsa o no verificada.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago del programa?

Para verificar si el pago de la Pensión Mujeres Bienestar ya ha sido depositado, resulta posible utilizar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para teléfonos con sistema Android e iOS mediante Google Play Store y App Store. Esta plataforma ofrece la opción de consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura.

De igual manera, las beneficiarias pueden dirigirse a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del Banco del Bienestar, insertar su tarjeta y consultar el saldo. Para conocer la fecha exacta del depósito, se recomienda consultar el calendario oficial.

<br>

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Pensión Mujeres Bienestar ampliará su cobertura en 2026

La asignación de más de 56 mil millones de pesos para financiar y operar la Pensión Mujeres Bienestar evidencia el incremento en el número de beneficiarias registrado en el país. En 2025, este programa ya había alcanzado a 3 millones de mujeres mexicanas, mientras que las proyecciones para el año en curso indican que la cifra superará los 3.4 millones.

El objetivo central de esta política consiste en elevar la calidad de vida de las mexicanas, con énfasis en quienes se encuentran en condición vulnerable.

