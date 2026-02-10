Calendario clave para el registro de los adultos mayores a la Pensión Bienestar 2026 en este mes de febrero

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar constituye un programa social creado por el Gobierno de México, dirigido a adultos mayores que han cumplido 65 años.

Las personas incluidas en este apoyo financiero reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses por medio de tarjetas expedidas por el Banco del Bienestar. Este monto subió en 2026, ya que anteriormente se entregaban 6 mil 200 pesos a quienes tienen 65 años o más.

La finalidad esencial de la Pensión Bienestar es garantizar un ingreso regular para quienes alcanzan los 65 años, facilitando el acceso a recursos básicos y fortaleciendo su economía.

La Secretaría del Bienestar, dependencia federal, administra y supervisa este programa, encargándose del registro, entrega de apoyos y atención a las personas beneficiarias.

La dispersión del pago se efectúa en distintos días conforme a la inicial del apellido paterno de quienes están registrados en la Pensión Bienestar.

Adultos mayores de 65 años inscritos en la Pensión Bienestar reciben un total de 6 mil 400 pesos. Foto: Archivo/Infobae México.

Ariadna Montiel da a conocer calendario oficial de la Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer que este mes de febrero se llevará a cabo un nuevo periodo de registro de la Pensión Bienestar, la cual es para adultos mayores de 65 años y más.

Esta información fue dada a conocer en la tradicional conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la mañana de este lunes 9 de febrero.

La funcionaria federal indicó que el periodo de registro será del lunes 16 al domingo 22 de febrero. Indicó que el horario de atención en los módulos será de 10:00 a 16:00 horas.

Asimismo, dio a conocer la documentación que todos los adultos mayores de 65 años deben llevar para formar parte de la Pensión Bienestar.

Asimismo, dio a conocer que, para saber el módulo donde llevarán a cabo el trámite, los interesados deben consultar el siguiente sitio web: gobx.mx/bienestar.

La Pensión Bienestar abrirá una nueva etapa de registro este mes de febrero, informó Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar. Foto: X/@A_MontielR.

Calendario de registro de incorporación a la Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel reveló las fechas para que los interesados en formar parte de la Pensión Bienestar 2026 acudan a los módulos correspondientes para realizar el registro.

| Día | Fecha | Letras primer apellido |

| Lunes | 16 | A, B, C |

| Martes | 17 | D, E, F, G, H |

| Miércoles | 18 | I, J, K, L, M |

| Jueves | 19 | N, Ñ, O, P, Q, R |

| Viernes | 20 | S, T, U, V, W, X, Y, Z |

| Sábado | 21 | Todas las letras |

| Domingo | 22 | Todas las letras |

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué documentos debo de llevar al registro de la Pensión Bienestar 2026?

La documentación que los adultos mayores de 65 años deben llevar es:

Identificación oficial vigente

- Aplica INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

- No mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Documentos para el registro de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar