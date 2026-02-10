México

Calendario clave para el registro de los adultos mayores a la Pensión Bienestar 2026 en este mes de febrero

Beneficiarios de este programa social reciben un total de 6 mil 400 pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar

La Pensión Bienestar es un
La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar constituye un programa social creado por el Gobierno de México, dirigido a adultos mayores que han cumplido 65 años.

Las personas incluidas en este apoyo financiero reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses por medio de tarjetas expedidas por el Banco del Bienestar. Este monto subió en 2026, ya que anteriormente se entregaban 6 mil 200 pesos a quienes tienen 65 años o más.

La finalidad esencial de la Pensión Bienestar es garantizar un ingreso regular para quienes alcanzan los 65 años, facilitando el acceso a recursos básicos y fortaleciendo su economía.

La Secretaría del Bienestar, dependencia federal, administra y supervisa este programa, encargándose del registro, entrega de apoyos y atención a las personas beneficiarias.

La dispersión del pago se efectúa en distintos días conforme a la inicial del apellido paterno de quienes están registrados en la Pensión Bienestar.

Adultos mayores de 65 años
Adultos mayores de 65 años inscritos en la Pensión Bienestar reciben un total de 6 mil 400 pesos. Foto: Archivo/Infobae México.

Ariadna Montiel da a conocer calendario oficial de la Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer que este mes de febrero se llevará a cabo un nuevo periodo de registro de la Pensión Bienestar, la cual es para adultos mayores de 65 años y más.

Esta información fue dada a conocer en la tradicional conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la mañana de este lunes 9 de febrero.

La funcionaria federal indicó que el periodo de registro será del lunes 16 al domingo 22 de febrero. Indicó que el horario de atención en los módulos será de 10:00 a 16:00 horas.

Asimismo, dio a conocer la documentación que todos los adultos mayores de 65 años deben llevar para formar parte de la Pensión Bienestar.

Asimismo, dio a conocer que, para saber el módulo donde llevarán a cabo el trámite, los interesados deben consultar el siguiente sitio web: gobx.mx/bienestar.

La Pensión Bienestar abrirá una
La Pensión Bienestar abrirá una nueva etapa de registro este mes de febrero, informó Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar. Foto: X/@A_MontielR.

Calendario de registro de incorporación a la Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel reveló las fechas para que los interesados en formar parte de la Pensión Bienestar 2026 acudan a los módulos correspondientes para realizar el registro.

| Día | Fecha | Letras primer apellido |

| Lunes | 16 | A, B, C |

| Martes | 17 | D, E, F, G, H |

| Miércoles | 18 | I, J, K, L, M |

| Jueves | 19 | N, Ñ, O, P, Q, R |

| Viernes | 20 | S, T, U, V, W, X, Y, Z |

| Sábado | 21 | Todas las letras |

| Domingo | 22 | Todas las letras |

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué documentos debo de llevar al registro de la Pensión Bienestar 2026?

La documentación que los adultos mayores de 65 años deben llevar es:

Aquí tienes la información de la imagen organizada en viñetas:

  • Identificación oficial vigente

- Aplica INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio

- No mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial

  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
Documentos para el registro de
Documentos para el registro de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar

