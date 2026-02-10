Calendario clave para el registro de los adultos mayores a la Pensión Bienestar 2026 en este mes de febrero

La Pensión Bienestar constituye un programa social creado por el Gobierno de México, dirigido a adultos mayores que han cumplido 65 años.
Las personas incluidas en este apoyo financiero reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses por medio de tarjetas expedidas por el Banco del Bienestar. Este monto subió en 2026, ya que anteriormente se entregaban 6 mil 200 pesos a quienes tienen 65 años o más.
La finalidad esencial de la Pensión Bienestar es garantizar un ingreso regular para quienes alcanzan los 65 años, facilitando el acceso a recursos básicos y fortaleciendo su economía.
La Secretaría del Bienestar, dependencia federal, administra y supervisa este programa, encargándose del registro, entrega de apoyos y atención a las personas beneficiarias.
La dispersión del pago se efectúa en distintos días conforme a la inicial del apellido paterno de quienes están registrados en la Pensión Bienestar.
Ariadna Montiel da a conocer calendario oficial de la Pensión Bienestar 2026
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer que este mes de febrero se llevará a cabo un nuevo periodo de registro de la Pensión Bienestar, la cual es para adultos mayores de 65 años y más.
Esta información fue dada a conocer en la tradicional conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la mañana de este lunes 9 de febrero.
La funcionaria federal indicó que el periodo de registro será del lunes 16 al domingo 22 de febrero. Indicó que el horario de atención en los módulos será de 10:00 a 16:00 horas.
Asimismo, dio a conocer la documentación que todos los adultos mayores de 65 años deben llevar para formar parte de la Pensión Bienestar.
Asimismo, dio a conocer que, para saber el módulo donde llevarán a cabo el trámite, los interesados deben consultar el siguiente sitio web: gobx.mx/bienestar.
Calendario de registro de incorporación a la Pensión Bienestar 2026
Ariadna Montiel reveló las fechas para que los interesados en formar parte de la Pensión Bienestar 2026 acudan a los módulos correspondientes para realizar el registro.
| Día | Fecha | Letras primer apellido |
| Lunes | 16 | A, B, C |
| Martes | 17 | D, E, F, G, H |
| Miércoles | 18 | I, J, K, L, M |
| Jueves | 19 | N, Ñ, O, P, Q, R |
| Viernes | 20 | S, T, U, V, W, X, Y, Z |
| Sábado | 21 | Todas las letras |
| Domingo | 22 | Todas las letras |
¿Qué documentos debo de llevar al registro de la Pensión Bienestar 2026?
La documentación que los adultos mayores de 65 años deben llevar es:
- Identificación oficial vigente
- Aplica INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad
- CURP (impresión reciente)
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio
- No mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial
- Teléfono de contacto (celular y de casa)