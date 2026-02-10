México

La fruta rica en vitaminas A, C y E que protege tus ojos de las cataratas, la radiación UV y el envejecimiento

Especialistas la recomiendan como parte de una dieta equilibrada para reducir los efectos del envejecimiento y reforzar la salud visual

La fruta rica en vitaminas
CRÉDITOS: Fundación UNAM

Una fruta con alto contenido de vitamina A, C y E se posiciona como aliada en la prevención de cataratas, el cuidado ocular y la protección frente a la radiación ultravioleta. 

Especialistas la recomiendan como parte de una dieta equilibrada para reducir los efectos del envejecimiento y reforzar la salud visual.

El oftalmólogo José Ignacio Valls, especialista en cirugía refractiva y cataratas en Clínica Baviera Alicante, explicó en el sitio web de dicha institución médica que “una alimentación balanceada resulta esencial para mantener una visión saludable durante más años”.

Según Valls, existen alimentos recomendados “para prevenir o retrasar enfermedades oftalmológicas gracias a su riqueza en vitaminas específicas”.

Las vitaminas A, C y E se consideran “las vitaminas de la vista”, ya que contribuyen a fortalecer la visión, prevenir enfermedades oculares y retrasar el deterioro asociado con la edad. “La vitamina A mejora la visión nocturna y previene enfermedades como las cataratas, la vitamina C protege frente a la radiación ultravioleta y la vitamina E actúa como antioxidante, reduciendo el riesgo de trastornos oculares relacionados con el envejecimiento”, expuso el medio español.

Especialistas la recomiendan como parte
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Vitaminas clave para la salud ocular

La vitamina A (retinol) resulta indispensable para la formación de la púrpura visual en la retina y para mantener la humedad ocular. Su ingesta adecuada previene el ojo seco y fortalece la visión en la oscuridad, detalló el especialista. Además, alimentos ricos en este nutriente ayudan a proteger contra la degeneración macular y las cataratas.

La vitamina C tiene una función antioxidante y se asocia con la protección frente a los daños provocados por la radiación UV. Este nutriente, presente en frutas cítricas y verduras como el brócoli, contribuye a la prevención de problemas en la retina y el cristalino. La vitamina C ayuda a mantener la integridad de los tejidos oculares y protege las moléculas vitales de los radicales libres, responsables del envejecimiento celular.

La vitamina E destaca por su capacidad para retrasar alteraciones en el cristalino y la degeneración macular asociada con la edad. Los frutos secos, semillas y algunos aceites vegetales concentran este nutriente, que evita el daño oxidativo y favorece la salud visual prolongada.

Recomendaciones nutricionales para una visión saludable

El doctor Valls recomiendan una dieta rica en antioxidantes y nutrientes, que incluya:

  • Verduras de hoja verde, por su aporte en vitamina A y antioxidantes
  • Zanahorias, fuente de betacaroteno y vitamina A
  • Brócoli, rico en vitamina C
  • Frutos secos y semillas, por su contenido de vitamina E
  • Pescado azul, como atún y salmón, fuente de ácidos grasos Omega-3
  • Manzana, útil para combatir los radicales libres
  • Lácteos, que contienen vitaminas y calcio beneficiosos para la vista

Además, los expertos aconsejan ingerir al menos dos piezas de fruta al día y priorizar el consumo regular de verduras y hortalizas.

Vitaminas clave para la salud
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El alimento que reúne los beneficios de las tres vitaminas

Entre los alimentos que destacan por su concentración de vitamina A, C y E, uno sobresale por su perfil completo: el kiwi. Este fruto, además de su sabor característico, aporta nutrientes esenciales para la protección ocular y la defensa contra la radiación ultravioleta.

El kiwi contiene vitamina C en niveles superiores a los de los cítricos, lo que lo convierte en un antioxidante natural para la retina y el cristalino. Su aporte de vitamina A favorece la visión nocturna y la humedad ocular, mientras que la vitamina E contribuye a la prevención de enfermedades degenerativas del ojo.

“Las frutas como el kiwi son especialmente recomendables en la dieta diaria de quienes desean cuidar su salud visual y retardar el desgaste provocado por la edad y la exposición solar”, explicó el doctor Valls.

Otros nutrientes esenciales para la vista

Además de las vitaminas mencionadas, el complejo B (B1, B2, B6, B12) protege contra la inflamación y la sensibilidad a la luz, mientras que la luteína y la zeaxantina resguardan la mácula frente a la luz azul. Los ácidos grasos Omega-3, abundantes en pescados grasos y semillas, son fundamentales para la salud de la retina.

La importancia de mantener una dieta variada, rica en estos nutrientes, para lograr una protección integral de los ojos y reducir el riesgo de cataratas y otras enfermedades visuales asociadas al envejecimiento.

