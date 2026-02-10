Concejal de Cuauhtémoc denuncia desalojo en la explanada de alcaldía y lleva a juicio a Rojo de la Vega ante el Tribunal Electoral

Crédito: Especial

El concejal de la Alcaldía Cuauhtémoc, José Emilio Villar González, denunció públicamente haber sido desalojado de la explanada de la demarcación por personal del órgano político-administrativo, presuntamente bajo órdenes de Alessandra Rojo de la Vega, edil de la demarción.

La acusación fue difundida a través de redes sociales, luego de que el concejal retomara actividades públicas y comenzara a realizar audiencias ciudadanas en el espacio público para recibir demandas vecinales.

Conflicto por la reincorporación al Concejo de Cuauhtémoc

Villar González recordó que fue electo por más de 25 mil ciudadanos y que tomó protesta como concejal el 1 de octubre de 2024. Sin embargo, la alcaldía difundió recientemente un documento titulado Precisiones Jurídicas, en el que reconoce que el funcionario solicitó licencia, pero sostiene que no puede reincorporarse al Concejo, reportó Diario Basta.

El concejal José Emilio Villar González denuncia desalojo de la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc bajo órdenes de Alessandra Rojo de la Vega.| cRÉDITO: ESPECIAL

El concejal señaló que la administración de Rojo de la Vega argumenta que perdió el derecho a regresar por haberse ausentado 70 días, lo cual calificó como falso. “El cargo nunca estuvo vacante; durante ese periodo fue ocupado por mi suplente”, sostuvo con Diario Basta.

Añadió que solicitó licencia para desempeñarse como funcionario del Gobierno de la Ciudad de México, primero en la alcaldía Coyoacán y posteriormente en Álvaro Obregón, y que decidió regresar al Concejo al considerar que en Cuauhtémoc los recursos públicos no están siendo destinados a las demandas vecinales.

Juicio electoral ante el Tribunal Electoral de la CDMX

Villar González acudió al Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) tras denunciar una omisión de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, en su calidad de presidenta del Concejo, al negarse a reincorporarlo como concejal propietario.

Desde la explanada de la alcaldía, explicó que el recurso legal se presentó luego de más de un mes de solicitudes formales sin respuesta clara.

La acusación fue emitida luego de que la autoridad administrativa presuntamente impidiera que el representante retomara actividades públicas e iniciara encuentros con habitantes de la demarcación para escuchar sus demandas vecinales| Crédito: Especial

“Optaron primero por mediatizar la negativa y solo me notificaron oficialmente por correo electrónico la noche anterior a mi comparecencia pública”, afirmó.

El concejal calificó esta actuación como una muestra de “falta de conocimiento legal de los procesos” y sostuvo que se trata de una decisión que viola la voluntad ciudadana. “Es un mandato popular que ella está violentando”, acusó.

Tribunal Electoral, el escenario de la disputa

La querella presentada por Villar González consta de 22 fojas con anexos y fue entregada el lunes 9 de febrero. El concejal subrayó que su elección, respaldada —dijo— por más de 145 mil vecinas y vecinos, no puede ser ignorada por una decisión unilateral.

“No es una decisión que ella deba tomar por contentillo”, señaló.Asimismo, reiteró que los cargos de elección popular son irrenunciables, y que su licencia fue por tiempo indefinido, no definitiva.

Mientras el Tribunal resuelve, Villar González indicó que esperará el fallo antes de reincorporarse formalmente a las sesiones del Concejo, pero continuará realizando audiencias ciudadanas todos los martes en la explanada y recorrerá la demarcación el resto de la semana.

El concejal José Emilio Villar González acusa a Alessandra Rojo de la Vega de ordenar la intervención en su mesa de atención ciudadana.| Crédito: Jesus Áviles/Infobae México

Durante su mensaje a medios, el concejal agradeció el respaldo público de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitido días atrás.

Insistió en que su denuncia es pública porque forma parte de los deberes constitucionales de cualquier servidor público.

“Todo servidor debe ejercer sus derechos constitucionales a atender a la ciudadanía, así como a ser parte de la toma de decisiones a favor de la población”, expr