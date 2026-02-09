México

Sheinbaum arremete contra Alessandra Rojo de la Vega por remoción de una mesa de concejal: “Fue muy autoritaria”

El funcionario José Emilio Villar González acusó que la alcaldesa de la Cuauhtémoc ordenó el desalojado de su mesa que estaba ubicada en la explanada de alcaldía

El concejal José Emilio Villar
El concejal José Emilio Villar González acusa a Alessandra Rojo de la Vega de ordenar la intervención en su mesa de atención ciudadana.| Crédito: Jesus Áviles/Infobae México

Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al desalojo que vivió el concejal José Emilio Villar González, quien señala a la edil de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, como quien dio la orden al personal de vía pública de interferir en su mesa de atención a la ciudadanía en la explanada de la alcaldía.

Sheinbaum criticó la medida como “muy autoritaria”, argumentando que un concejal electo tiene el derecho de instalar una mesa para atender a la ciudadanía.

“Que vuelva a poner la mesa, que la ponga; nadie puede impedir que una persona elegida por el pueblo atienda a la gente”, expresó.

Cuestionó las acciones de la administración local y señaló: “¿Cómo lo van a meter presos si no cometió ningún delito? Hay que atender a la gente y nadie puede prohibirlo; es muy autoritario quitar una mesa de un concejal, muy autoritario. Luego ellos son los que dicen que hay autoritarismo de este lado”.

¿Qué pasó con el Concejal?

Morena en el Congreso capitalino consideró un acto de autoritarismo que violenta el derecho a la participación política y a la representación popular de la ciudadanía la actitud de la alcaldesa de impedir al concejal reincorporarse a sus funciones, luego de una ausencia temporal en la que fue relevado por su suplente, Ricardo Martínez Martha.

El sábado 7 de diciembre
El sábado 7 de diciembre se cumplieron siete años de la llegada de Morena a la presidencia. Crédito: Facebook | Diputadas y DIputados de Morena de la Ciudad de México

Villar, denunció además el grupo parlamentario, fue desalojado de la explanada de la alcaldía por personal del órgano político-administrativo el martes pasado, lo anterior tras haberse instalado para realizar una jornada de audiencia pública.

Por estos hechos, Villar adelantó que presentará una denuncia en la Secretaría de la Contraloría General y una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Información en proceso...

