Betabel: ¿realmente limpia la sangre? Esto dice la ciencia

El betabel es una raíz a la que se le atribuyen multiples beneficios para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El betabel, conocido por su color intenso y su sabor característico, ha despertado interés en el ámbito de la salud por su potencial para favorecer la circulación sanguínea.

Diversas investigaciones señalan que sus compuestos naturales, en particular los nitratos y antioxidantes, pueden contribuir a la dilatación de los vasos sanguíneos y a la reducción de la presión arterial.

Incorporar este vegetal en la dieta representa una alternativa natural para quienes buscan apoyar la salud cardiovascular y optimizar el flujo sanguíneo.

Además, es gracias a estos beneficios que se suele decir que el betabel tiene el poder de “limpiar” la sangre y ayudarla a eliminar tóxinas, algo sobre lo cuál te contamos a contiuación si realmente puede obtenerse mediante su consumo.

El betabel, rico en nitratos y antioxidantes, favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y mejora la circulación sanguínea.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del betabel para mejorar la circulación sanguínea

El betabel se ha asociado con varios beneficios para la circulación sanguínea gracias a su composición rica en nitratos naturales y antioxidantes. De acuerdo con información de la Asociación Americana del Corazón, entre los principales beneficios destacan:

Mejora de la vasodilatación : Los nitratos presentes en el betabel se convierten en óxido nítrico en el organismo, un compuesto que ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos, facilitando el flujo sanguíneo.

Reducción de la presión arterial : El consumo regular de betabel puede contribuir a disminuir la presión arterial, lo que favorece una mejor circulación y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Aporte de antioxidantes : El betabel contiene betalainas y otros antioxidantes que ayudan a proteger los vasos sanguíneos y a reducir la inflamación.

Mejora del rendimiento físico: El aumento del flujo sanguíneo y la mejor oxigenación muscular, asociados al consumo de betabel, pueden favorecer el rendimiento en actividades físicas.

Estos beneficios se observan principalmente cuando el betabel se consume de forma regular dentro de una dieta equilibrada. No reemplaza tratamientos médicos, pero puede complementar un estilo de vida saludable.

Investigaciones científicas destacan que el betabel contribuye a proteger los vasos sanguíneos y disminuir la inflamación por su alto contenido de antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El betabel realmente puede ayudar a limpiar la sangre?

La creencia de que el betabel (remolacha) “limpia la sangre” no cuenta con respaldo científico.

Diversos estudios señalan que el betabel es fuente de antioxidantes, compuestos antiinflamatorios, vitaminas y minerales que benefician la salud cardiovascular, ayudan a controlar la presión arterial y pueden apoyar la función del hígado y los riñones.

Sin embargo, la “purificación” de la sangre es una función natural que realizan los órganos como el hígado y los riñones, no los alimentos en sí.

La evidencia disponible indica que el betabel puede contribuir al bienestar general gracias a sus compuestos bioactivos, pero no existe prueba científica de que elimine toxinas o depure la sangre de forma directa.

Jugo de naranja con betabel, una bebida rica en vitamina C y antioxidantes que favorece la energía y la salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una dieta equilibrada con vegetales, incluido el betabel, apoya los procesos naturales de desintoxicación del organismo, pero no sustituye la función de los órganos encargados de filtrar desechos y sustancias nocivas.