México

Betabel: ¿realmente limpia la sangre? Esto dice la ciencia

Una dieta con este vegetal puede favorecer la función cardiovascular y optimizar el flujo sanguíneo sin reemplazar terapias médicas

Guardar
El betabel es una raíz
El betabel es una raíz a la que se le atribuyen multiples beneficios para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El betabel, conocido por su color intenso y su sabor característico, ha despertado interés en el ámbito de la salud por su potencial para favorecer la circulación sanguínea.

Diversas investigaciones señalan que sus compuestos naturales, en particular los nitratos y antioxidantes, pueden contribuir a la dilatación de los vasos sanguíneos y a la reducción de la presión arterial.

Incorporar este vegetal en la dieta representa una alternativa natural para quienes buscan apoyar la salud cardiovascular y optimizar el flujo sanguíneo.

Además, es gracias a estos beneficios que se suele decir que el betabel tiene el poder de “limpiar” la sangre y ayudarla a eliminar tóxinas, algo sobre lo cuál te contamos a contiuación si realmente puede obtenerse mediante su consumo.

El betabel, rico en nitratos
El betabel, rico en nitratos y antioxidantes, favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y mejora la circulación sanguínea.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del betabel para mejorar la circulación sanguínea

El betabel se ha asociado con varios beneficios para la circulación sanguínea gracias a su composición rica en nitratos naturales y antioxidantes. De acuerdo con información de la Asociación Americana del Corazón, entre los principales beneficios destacan:

  • Mejora de la vasodilatación: Los nitratos presentes en el betabel se convierten en óxido nítrico en el organismo, un compuesto que ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos, facilitando el flujo sanguíneo.
  • Reducción de la presión arterial: El consumo regular de betabel puede contribuir a disminuir la presión arterial, lo que favorece una mejor circulación y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
  • Aporte de antioxidantes: El betabel contiene betalainas y otros antioxidantes que ayudan a proteger los vasos sanguíneos y a reducir la inflamación.
  • Mejora del rendimiento físico: El aumento del flujo sanguíneo y la mejor oxigenación muscular, asociados al consumo de betabel, pueden favorecer el rendimiento en actividades físicas.

Estos beneficios se observan principalmente cuando el betabel se consume de forma regular dentro de una dieta equilibrada. No reemplaza tratamientos médicos, pero puede complementar un estilo de vida saludable.

Investigaciones científicas destacan que el
Investigaciones científicas destacan que el betabel contribuye a proteger los vasos sanguíneos y disminuir la inflamación por su alto contenido de antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El betabel realmente puede ayudar a limpiar la sangre?

La creencia de que el betabel (remolacha) “limpia la sangre” no cuenta con respaldo científico.

Diversos estudios señalan que el betabel es fuente de antioxidantes, compuestos antiinflamatorios, vitaminas y minerales que benefician la salud cardiovascular, ayudan a controlar la presión arterial y pueden apoyar la función del hígado y los riñones.

Sin embargo, la “purificación” de la sangre es una función natural que realizan los órganos como el hígado y los riñones, no los alimentos en sí.

La evidencia disponible indica que el betabel puede contribuir al bienestar general gracias a sus compuestos bioactivos, pero no existe prueba científica de que elimine toxinas o depure la sangre de forma directa.

Jugo de naranja con betabel,
Jugo de naranja con betabel, una bebida rica en vitamina C y antioxidantes que favorece la energía y la salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una dieta equilibrada con vegetales, incluido el betabel, apoya los procesos naturales de desintoxicación del organismo, pero no sustituye la función de los órganos encargados de filtrar desechos y sustancias nocivas.

Temas Relacionados

betabelpresión arterialsaludnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de febrero: Línea 2 del STC tendrá estos horarios por cierres en estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Vacunación Sarampión CDMX: así podrás saber el sitio más rápido para inmunizarte en las 16 alcaldías

Autoridades de la Ciudad de México arrancaron la campaña de vacunación contra el virus el pasado domingo 8 de febrero

Vacunación Sarampión CDMX: así podrás

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del

Qué significa no tener amigos, según la psicología

Muchas personas pasan las etapas de su vida sin relaciones significativas de amistad

Qué significa no tener amigos,

Quién es Tommy Demorizi, hombre ligado a Ryan Wedding, el capo de la cocaína que se escondía en México

El FBI confirmó la detención del presunto delincuente, realizada este 9 de febrero de 2026

Quién es Tommy Demorizi, hombre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Tommy Demorizi, hombre

Quién es Tommy Demorizi, hombre ligado a Ryan Wedding, el capo de la cocaína que se escondía en México

Aseguran más de medio centenar de vehículos, chalecos y armas tras cateo en Huixtla, Chiapas

Marina ha inhabilitado 39 cámaras parasitas del crimen organizado durante el 2026 en Culiacán

Reportan que el hombre hallado muerto en una camioneta en Culiacán, Sinaloa, sería sobrino del Mayo Zambada

Cayeron el “Cachetes” y Edson de la Anti Unión de Tepito junto con diez kilos de marihuana y uno de cristal en la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Este día se estrenarían pistas

Este día se estrenarían pistas del nuevo lanzamiento de BTS en México

Esposo de Gloria Trevi la defiende de Eduardo Verástegui tras ataque a la cantante por apoyar a Bad Bunny: “Incongruente”

El romántico detalle de Lucero a Mijares en el día de su cumpleaños 68

En medio de sus polémicas, Alicia Villarreal llega al Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Bendita Locura’

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de febrero

DEPORTES

Nico Ibáñez será jugador de

Nico Ibáñez será jugador de Cruz Azul: Tigres pacta acuerdo que negoció desde el aeropuerto

Paulinho renueva contrato con Toluca: hasta este año estará vinculado al equipo de los Diablos Rojos

Qué necesita Pumas para evitar la eliminación en la Concachampions ante San Diego FC

Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”

Obed Vargas jugará la Champions League con el Atlético de Madrid de Simeone