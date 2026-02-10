México

Aseguran más de medio centenar de vehículos, chalecos y armas tras cateo en Huixtla, Chiapas

Los indicios fueron hallados en un inmueble habilitado como gravera

Guardar
(FGE Chiapas)
(FGE Chiapas)

Agentes de seguridad incautaron más de 50 vehículos, además de armas de fuego y chalecos como resultado de un cateo en el municipio de Huixtla, Chiapas.

El 9 de febrero la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó sobre los resultados de la revisión a un inmueble ubicado sobre la carretera al Ingenio Azucarero de Huixtla por parte de diversos elementos de seguridad.

De igual manera, la Fiscalía General de la República (FGR) de Chiapas detalló que la llegada de elementos de seguridad al lugar fue resultado de una denuncia anónima que indicaba la presencia de personas armadas en dos vehículos a las afueras del inmueble.

El armamento asegurado (FGE Chiapas)
El armamento asegurado (FGE Chiapas)

Armas de fuego, miles de cartuchos y chalecos: lo hallado en el lugar

Luego de conseguir la orden de cateo, los uniformados incautaron ocho armas largas, 104 cargadores, así como 4 mil 76 cartuchos de diferentes calibres, seis chalecos tácticos, además de 45 vehículos (entre pipas, tractocamión, excavadoras y otros), a lo que se suman 11 motocicletas.

“Los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras los vehículos asegurados quedaron en el inmueble custodiado por la Defensa, para que determinen lo conducente”, es parte de lo informado por la Fiscalía de Chiapas.

El material gráfico compartido por las autoridades permite ver que entre los vehículos asegurados hay varias unidades de carga.

Algunas de las unidades incautadas
Algunas de las unidades incautadas (FGR)

Las unidades y el armamento quedaron a disposición de la FGR con el objetivo de que sea integrada la carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables. De igual manera, las autoridades confirmaron que en el lugar no fueron realizadas detenciones.

En el cateo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes contaron con el apoyo de peritos especializados y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Parte de lo hallado en
Parte de lo hallado en el lugar (FGR)

Aseguran nueve vehículos en Frontera Comalapa

Cabe recordar que el pasado 1 de febrero las autoridades informaron sobre la incautación de nueve vehículos que estaban en estado de abandono en Frontera Comalapa.

En dicha ocasión la Fiscalía de Chiapas detalló que las unidades aseguradas en las inmediaciones del ejido Nuevo Mazapa fueron:

  • Un auto marca Audi sin placas de circulación
  • Un Nissan con placas del estado de Chiapas
  • Dos vehículos marca Chevrolet con placas de Chiapas
  • Unidad marca Ford tipo Explorer sin placas de circulación
  • Un par de vehículos marca Toyota tipo Pick up, uno con placas de Chiapas
  • Un vehículo tipo Buggi Go Kart sin placas
  • Un volteo de la marca Freightliner.

Todos los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que sean realizadas las investigaciones necesarias, sin que fueran reportadas personas detenidas.

